Eduardo Toniolli es diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), secretario general del PJ y dirigente del Movimiento Evita.

Alejandro Gomel: ¿Qué balance hace de lo que sucedió ayer en el Senado? ¿Qué puede suceder en Diputados?

Lo del Senado termina de coronar un proceso que se viene dando y que se puede parangonar con el tratamiento de la ley ómnibus. Puede haber tensiones dentro de fuerzas políticas que se definen como oposición "amigable" porque sienten que una gran parte de su electorado acompañó a Milei en el balotaje y tienen alguna expectativa hacia su gestión.

Más allá de que esa oposición amigable suele acomodar el cuerpo en función de esa lectura que hace, es muy difícil gobernar y legislar contra el 90% de los argentinos. Y, tanto el DNU como la ley ómnibus, tienen disposiciones que van contra los trabajadores, los jubilados, las economías regionales, las provincias, etc.

Por tanto, es difícil estabilizar, en términos políticos, un proceso de estas características. A la larga termina decantando en un rechazo importante a la que se subieron fuerzas que no parecen definirse como fuerzas frontalmente opositoras. Y en Diputados va a seguir el mismo camino, esto va a ser un catalizador. Además, este va a ser un mensaje para el Poder Judicial.

Claudio Mardones: La arena en Diputados asoma dividida, por una parte la oposición ha estado a 10 voluntades de poder hacer lo mismo que en el Senado. ¿Esta situación, luego de lo del Senado, se puede acelerar? ¿Habrá un momento donde la Cámara de Diputados tome el giro que va a firmar la vicepresidenta Victoria Villarruel? ¿Esto impacta y le da más fuerza de repetir lo del Senado o lo ven lejano todavía?

No quiero caer en triunfalismos, pero esto va a ser un catalizador. Ayer escuché a algunos senadores que daban cuenta de las consecuencias concretas, en el marco del mercado de alquileres, la salud, entre otras. Este DNU está haciendo daños en varias áreas y eso generará un caldo de cultivo en Diputados, donde algunos actores van tomando nota. Lo de ayer demuestra que no hay ninguna vaca sagrada.

Todos los constitucionalistas reconocidos en el país, sean del palo que sean, sostienen que es inconstitucional, y por algo es. Por supuesto que ahora se abre un proceso de negociaciones, estuvimos esta semana a muy pocas bancas de iniciar un sesión convocada por la oposición para instalar la agenda real de los argentinos.

CM: Le faltaron 10 diputados entonados para llegar al quórum, ¿no?

Con un problema muy importante de movilidad, a partir del tema de los vuelos.

CM: No es un tema menor ese porque el martes que viene hay otra sesión convocada por Hacemos Coalición Federal. En ese sentido, ¿ves que la situación se puede revertir?

Está pasando algo. La ley ómnibus cayó porque hubo un 24 de enero, o sea, una enorme movilización de la CGT, la CTA y varios movimientos sociales. Y también tuvo una enorme columna, en la plaza del Congreso, de la Cultura, o sea, sectores que ni siquiera estuvieron cerca de la CGT. Entonces, hubo una capacidad del movimiento obrero de articular una amplia oposición a políticas que está llevando adelante este Gobierno. Así que entiendo que la Cámara de Diputados, que suele ser más receptiva que el Senado, va a tomar nota y actuará en consecuencia.

AG: Aunque hay varias encuestas que marcan que todavía hay un respaldo a las medidas, ¿empieza a haber una reacción social de resistencia?

Las encuestas son como las morcillas, solo los que la hicieron saben qué tienen adentro. No suelo mirar demasiadas encuestas. Ahora bien, en la calle hay una expresión de gran parte demuestra sociedad, más allá de si se movilizan o no, que objeta estas políticas. Hay una situación de perplejidad de muchos argentinos ante tanta agresión, incluso los que acompañaron a Milei electoralmente.

Los ganadores del proyecto que propone Milei son el capital financiero internacional y las corporaciones trasnacionales que se dedican a la explotación de nuestros recursos estratégicos. Los que viven del mercado interno la están pasando mal. Ayer, Martín Menem asumió que el ajuste están pagando los trabajadores, y luego agregó que la política también, aunque tengo mis dudas respecto a esto último.

Rosario: el epicentro de la violencia

AG: Usted fue concejal de Rosario. ¿Cómo ve la situación que se está viviendo allí? ¿Qué opina de las políticas que se están planteando desde el Ejecutivo?

Si el desembarco de las fuerzas federales no se produce en el marco de un plan más integral y ambicioso, es pan para hoy y hambre para mañana. Ese plan debería incluir un acuerdo político y social para llevar adelante una reforma integral de la policía de Santa Fe. No hay un solo caso resonante que se refiera a estructuras delictivas complejas donde no haya involucrados actores de la Fuerza de Seguridad. Además, se necesita una profunda reforma judicial en una ciudad como Rosario donde se esclarecen 5 de cada 10 homicidios y donde hay una bajísima efectividad a la hora de perseguir los delitos de guante blanco.

Si no está todo esto sobre la mesa, estas intervenciones se reducirán a un show, como nos tiene acostumbrados Patricia Bullrich. De hecho, el lunes Bullrich hizo salir a las fuerzas federales que ya estaban en Rosario hasta Arroyo Seco e ingresaron nuevamente con esa tropa. A su vez, cada vez que se involucraron a las Fuerzas Armadas en seguridad interior, salió mal.

