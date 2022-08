El contador de Susana Giménez explica la situación tributaria de la diva

El tributarista y contador de Susana Giménez, César Litvin, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y aseguró que la diva "en el 2020 cambió la residencia tributaria a Uruguay, en donde está viviendo".

Por otro lado, manifestó que hasta el último cambio de residencia "siguió pagando, pero solo sobre las ganancias y los bienes obtenidos en Argentina" y agregó que "no sobre lo que tiene o gana en el exterior".

Nos puede poner en contexto sobre la demanda de la AFIP. ¿Es por bienes personales, porque mudó su residencia tributaria a otro país, impuesto especial del año pasado por el covid? ¿De qué se trata?

Se trata sobre el impuesto sobre los bienes personales del año 2019 que a fin de ese año tuvo un incremento exponencial. Las alícuotas anteriores eran del 0,25% y se llegó a un 2,25%. En el caso de Susana Giménez estoy autorizado a hablar porque me pidió que sea más preciso con todo lo relacionado sobre el tema.

La realidad es que ese impuesto le generaba un efecto totalmente confiscatorio porque representaba el 126% de los bienes gravados. Aquellos bienes que generan una ganancia y si están gravados por un impuesto la realidad es que si gana 100 el impuesto es de 126% con lo cual no le alcanza al impuesto sobre esos bienes.

Alcanza la renta para pagar el impuesto sobre esos bienes con lo cual en la interpretación de la Corte el efecto es confiscatorio y afecta a una garantía constitucional que es el derecho de propiedad privada.

¿La residencia tributaria de Susana es argentina o uruguaya?

Ella en el 2020 cambió la residencia tributaria a Uruguay, en donde está viviendo. Esto no tiene nada que ver con su cambio de residencia.

Entonces es el último año ante de su cambio de residencia.

Exacto. Después siguió pagando, pero solo sobre las ganancias y los bienes obtenidos en Argentina, y no sobre lo que tiene o gana en el exterior.

Dado que su estudio es uno de los más importantes sobre el tema y usted mismo presidió asociaciones de especialistas sobre esto. ¿Cuál es su visión sobre lo que está sucediendo con tantas personas que van a construir su residencia fiscal en Uruguay?

Está buena la pregunta porque lo vengo diciendo desde que el impuesto pasó a ser exorbitante. Tengo una formación académica que permite visualizar lo que es la curva del Laffer que establece que no todo aumento de impuesto va a generar incremento en la recaudación.

Llega un momento en el que la tolerancia de la sociedad, con tanta carga fiscal, tiene un límite y en estos momentos nos encontramos con una muy grande que generó que mucha gente se vaya del país porque los impuestos tan altos hicieron que se cree una huida de emprendedores y personas que lograron realizar un patrimonio significativo.

Nuestro sistema tributario está contaminado por impuestos que son distorsivos como básicamente los ingresos brutos, impuestos a la exportación y a los débitos. Este impuesto del que hablamos nació con un pecado original de que no mide pasivos, solamente toma los bienes. Además, creció como transitorio y se quiere convertir en permanente. Se lanzó en 1991 y ya tiene más de tres décadas.

Si no entiendo mal, no sé si el caso de Susana en particular o un efecto previo que fue el blanqueo que afectó a muchos de sus clientes que a lo mejor no tenían declarados eso bienes.

No. Los bienes de Susana están totalmente declarados.

Previos al blanqueo.

Si.

¿Qué consejo le dio a sus clientes cuando fue el blanqueo de Mauricio Macri?

Tiene que ver con otra coyuntura. En ese blanqueo cambió el mundo porque empezó a tener eficacia los intercambios de información en forma automática que recibe y suministra la Argentina, con lo cual hay un radar en todo el mundo donde la administración tributaria argentina puede detectar los patrimonios que están en 107 países y desde ese punto de vista me parece que hay un cambio en las reglas de juego.

Aquellos que tuvieron, por distintos motivos que no vienen al caso, o tienen patrimonios ocultos los tendrían que regularizar teniendo en cuenta en que hay una oportunidad.

