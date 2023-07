El maligno y la montonera

"Juan Manuel López, diputado de la Coalición Cívica, creó un terremoto en Juntos por el Cambio al afirmar que un eventual gobierno de Javier Milei sería como la segunda temporada de la serie El Reino, mientras que un gobierno de Patricia Bullrich sería como la recientemente estrenada Diciembre 2001", introdujo Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (101.9) del 19 de julio del 2023.

La analogía del legislador nos remite al colapso económico e institucional y a las muertes de aquellas tristes jornadas.

La respuesta llegó con un comunicado del sector de Patricia Bullrich, firmada por candidatos y legisladores de la lista La Fuerza del Cambio, y dirigida directamente a Horacio Rodríguez Larreta.

Miguel Fernández: "Es alentadora la reacción de la gente con Bullrich"

"No podemos menos que hacerle llegar nuestra máxima preocupación por expresiones de dirigentes de su sector. Creemos que distintas manifestaciones emitidas en las últimas horas desde su espacio no sólo no aportan nada a la buena convivencia democrática, sino que, además, no representan los valores de Juntos por el Cambio y lesionan las peleas que estamos dando juntos para terminar de una buena vez con el populismo kirchnerista".

Además, expresaron que "no podemos aceptar que declaraciones contra Patricia Bullrich como las del diputado Juan Manuel López, integrante del sector “El cambio de nuestras vidas” que se referencia en su figura en estas elecciones internas, no merezcan al menos de su parte una reflexión sobre si ésta es la manera que usted cree más conveniente para dirimir nuestras diferencias de cara a las próximas PASO. En un artículo posterior, López no se retracta".

Cabe preguntarse si realmente es Patricia Bullrich la agresiva y Horacio Rodríguez Larreta el pacífico, y si la ex ministra de Seguridad es la candidata de Mauricio Macri y si de verdad existe una cuestión de formas y de fondo.

Lilita Carrió no cede: defendió a López y atacó a Bullrich

Una posible interpretación es que Horacio Rodríguez Larreta ha sido la mano derecha de Mauricio Macri durante años y que podrían entenderse a la perfección. Incluso, se podría afirmar que Larreta es más de derecha que el propio Macri, con la diferencia que el ex presidente es "más tosco", mientras que el jefe de Gobierno Porteño es más refinado. Esos modos más silvestres también podrían encajar en una comparación entre Patricia Bullrich y Cristina Kirchner.

¿Horacio Rodríguez Larreta será una especie de pasivo-agresivo que manda a otros a actuar? La psicología sistémica afirma que el sujeto enloquecedor hace enloquecer al sano.

Solo un futuro con Horacio Rodríguez Larreta como presidente podría responder estas teorías y especulaciones. El título de esta apertura "El maligno y la montonera" refleja la complejidad a la hora de analizar la realidad.

En JxC también vale todo

Tal vez, la montonera sea una herbívora, como alguna vez dijo Perón, a la que simplemente le queden las formas altisonantes y termine siendo más del centro que lo que parece. Del otro lado, la actitud pacífica y prolija de Larreta puede derivar en un gobierno mucho más duro del esperado.

Esta nueva trifulca en la interna de Juntos por el Cambio, que terminó con la paradoja del sector de Bullrich pidiendo paz en respuesta al incendio desatado por el espacio de Larreta, comenzó con la polémica declaración de Juan Manuel López, diputado de la Coalición Cívica.

"Me puedo imaginar un gobierno con dificultades de Patricia como la serie Diciembre 2001, aunque creo que Juntos por el Cambio tiene los anticuerpos y que Patricia es mucho más lúcida que de la Rúa", afirmó López.

El entorno de Bullrich exigió a Rodríguez Larreta mantener la interna en el "ámbito democrático"

En medio de la declaración y ante la sonrisa del periodista que lo entrevistaba, el diputado cayó en la cuenta de lo que se venía y agregó: "Creo que me estoy metiendo en un problema con lo que estoy pensando en voz alta".

Las respuestas llegaron después de las elecciones en Santa Fe

El problema al que se refería López no se desencadenó inmediatamente, ya que su declaración fue el sábado y la respuesta llegó el lunes. Curiosamente, o no tanto, en el medio estuvieron las elecciones en Santa Fe.

Una de las primeras reacciones llegó en la voz de Cristian Ritondo, presidente del bloque PRO en Juntos por el Cambio: "López repite lo que dicen Juan Grabois, Sergio Massa y Aníbal Fernández. Me parece que eso está mal porque se rompe la casa en común. Esto es una competencia pero dentro de una unidad".

Un diputado dijo que un gobierno de Bullrich podría terminar como en 2001

Horacio Rodríguez Larreta tuvo que salir a responder la carta dirigida a su nombre y aclaró que su sector siempre está del lado de la paz: "No hubo ni un sólo comentario personalizado, jamás he dicho un agravio de nadie, no lo hice, no es mi espíritu y además estoy convencido de que no es bueno para la Argentina y no lo hago por más que otros u otras lo hagan conmigo".

Otro de los integrantes del sector larretista que reflexionaron sobre esta nueva disputa interna fue Miguel Ángel Pichetto, quien sorprendió al declarar que la elección primaria no debería haberse realizado en Juntos por el Cambio: "Hoy tendríamos que estar trabajando en el armado del gabinete para gobernar la República Argentina".

La interna: una de las claves del éxito parcial

Una hipótesis que podría contradecir a esta declaración de Pichetto, indicaría que la interna favorece a Juntos por el Cambio y le resulta provechosa en términos electorales, por sumarle votos de ciudadanos motivados por el dramatismo de la disputa.

"San Milei": el peronismo necesita al libertario arriba para frenar la sangría hacia JXC

Esta teoría tiene una de sus comprobaciones en la provincia de Santa Fe donde, tras una interna feroz, Juntos por el Cambio ganó las elecciones con un amplio margen. Esta estrategia se repitió en otros distritos, con menor intensidad y, a la vez, con resultados positivos pero no tan contundentes.

Todavía quedan varias semanas para confirmar si estos exitosos resultados en las PASO van a poder corroborarse en las elecciones generales, y mucho más para saber si las heridas que dejen estas disputas afectarán a un posible gobierno.

El que aprovechó para meterse en la pelea ajena fue Sergio Massa, quien aseguró que "si no se ponen de acuerdo en una primaria, imaginen lo que pueden llegar a ser gobernando". La declaración del precandidato por el peronismo pareciera ser lo que en la psicología se denomina "proyección", es decir, acusar al otro de lo mismo que uno tiene.

Javier Milei pierde terreno en las elecciones provinciales mientras que Juntos por el Cambio se hace fuerte

El corolario del conflicto fue un tuit del propio Juan Manuel López quien no rectificó sus declaraciones pero despegó a Horacio Rodríguez Larreta de la polémica: "Lo que diga el candidato a presidente de 'El cambio de nuestras vidas', quien seguramente no comparte mis expresiones, no cambiará lo que pienso, ni lo que dije".

"Lamento que intenten involucrarlo porque ni soy candidato ni participo de la campaña. Contrario a lo que dice esa carta mantengo mis diferencias internas en el ámbito democrático. No comparto ni la victimización ni la cancelación del debate, menos aún cuando es selectiva", sentenció el diputado.

Larreta presentó propuestas en materia energética y le respondió a los candidatos de Bullrich

Las declaraciones de Juan Manuel López hacen reflexionar e invitan a tener cuidado con lo que parece, porque muchas veces puede ser exactamente lo opuesto.

ADP JL