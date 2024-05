Rector de la UNSL: "No tenemos presupuesto y el Gobierno eligió pelear"

En diálogo con Jorge Fontevecchia, Victor Moriñigo se pronunció sobre la situación de las universidades y la decisión del Gobierno de girarle un aumento presupuestario a la UBA y no a al resto de las 60 universidades nacionales: “El 85% de los alumnos de todo el país han quedado sin la posibilidad de tener gastos de funcionamiento acordes”, denunció en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Victor Moriñigo es rector de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), actual presidente del consejo interuniversitario nacional.

A pesar de las masivas marchas que se llevaron adelante en todo el país, el Gobierno sólo acordó una mejora de las partidas presupuestarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA), logrando que la demanda nacional se reduzca a un pedido de la Capital Federal. ​¿Cuál es su perspectiva del por qué el Gobierno hizo primero con la UBA? ¿Irá haciendo lo mismo con las demás y empezó con la más relevante? ¿O tiene otra conjetura?

Gracias por poner en visibilidad este tema. Si yo tengo que interpretar por qué el Gobierno tomó este paso tan discriminatorio y tan provocador para las otras 60 universidades de todo el país, debería decir que lo hizo con un desconocimiento enorme de todo el sistema universitario.

Porque me cuesta creer que la Argentina, desde la semana pasada, tenga estudiantes de primera y estudiantes de segunda. Y que los estudiantes de primera, solo por cercanía a la Casa Rosada, tengan condiciones que los demás estudiantes no van a poder tener a lo largo y a lo ancho del país.

Ojalá que alguien en el Gobierno se ponga colorado y pueda retrotraer esto, no sacando a la UBA lo que le corresponde, sino elevarlo a las otras 60 universidades nacionales. El 85% de los alumnos del sistema universitario de todo el país, hoy han quedado sin la posibilidad de tener gastos de funcionamiento acordes. Lo único positivo de todo esto es que los rectores y rectoras teníamos razón en el problema, en la magnitud del problema, la plata no alcanzaba y nos pasamos seis meses discutiendo si era cierto que no teníamos para pagar la luz.

Una situación muy triste, inédita y terrorífica de lo que ha pasado en las universidades de Argentina.

Le pido algunos datos para ponernos en contexto. Respecto de la UBA, tenemos entendido, que los gastos que no son salarios, son alrededor de 15%, 85% son salarios. En el caso del resto de las universidades públicas del país, ¿Son parecidos estos porcentajes?

Sí, yo diría que hoy la UBA tiene un poco más, casi todo el sistema universitario es 90%, 92% es de sueldos. Y el otro 8% es gasto de funcionamiento donde pagamos la luz, el gas, las becas, el funcionamiento, el combustible. Distintas cuestiones para el funcionamiento de nuestros predios.

¿Salvo la UBA todos están recibiendo lo mismo que recibían, en el caso de abril, en abril del 2023?

Así es, solo hemos tenido, un aumento del 70% de ese 8%. Y las universidades pedíamos alrededor del 300%. Lo que sucedió es que veníamos todos recibiendo el 70% de ese 8%, y la UBA se nos adelantó y llegó más rápido al objetivo de conseguir 270% adicionales. Hoy tenemos una diferencia muy importante entre lo que han recibido las universidades restantes y la UBA.

¿No es ni 70% ni 300%? ¿Tendría que ser la inflación?

Claro, el número 300% viene del año pasado. La inflación interanual del año pasado fue 211% y la que vamos arrastrando hasta aquí es alrededor de un 60%.

O sea, la comparación tendría que ser mes a mes. Entonces, en febrero fue 300%, pero en octubre termina siendo 160%.

Muy correcto su análisis. Lo que nosotros estamos haciendo es acumular inflación, desde enero 2023, a mayo 2024. Porque el problema que estamos viviendo es que no hay presupuesto. Hay un reconocido, que es un presupuesto antiguo, que desde el mes de enero le estamos diciendo al Gobierno, no le va a alcanzar a las universidades.

El Gobierno eligió pelear, hablar de adoctrinamiento, hablar de las auditorías, decir que mentíamos. El Gobierno eligió otro juego que distrajo, que nos hizo perder el tiempo. Y ahora llegamos a la conclusión de que teníamos razón, le dieron la solución a una sola universidad.

¿Encuentra alguna diferencia entre las distintas zonas del país al respecto de la gravedad que implica esta medida? ¿Alguna zona más perjudicada?

Por supuesto que sí. Hay situaciones que son más asfixiantes que otras en función a en qué época de crecimiento de la universidad ha encontrado esta situación. Hay universidades que tienen locales en alquiler que la están pasando mal, aquellas que tienen desarrollo y carreras nuevas, la están pasando mal.

Lo que sí es cierto es que son falacias, como dice el Gobierno, que va a ir arreglando de a una cada situación, porque los costos educativos son los mismos en todos lados. La nafta sale igual en todos lados, los colectivos de los docentes en sus salarios toman más parte.

Así que eso es un arreglo que para nosotros está a la discrecionalidad, y para nosotros ha sido una gran pena que un Gobierno que venía a cambiar la situación de la discrecionalidad haya inaugurado en la historia de la educación argentina, los ATN de la educación, y eso nos parece muy peligroso.

