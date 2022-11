El Scrabble, una de las formas de prevenir el Mal de Alzheimer

Horacio Moavro, bicampeón nacional del Scrabble, relevó su experiencia compitiendo en el Mundial. "El balance es muy positivo", aseguró. A su vez, resaltó las diferencias entre las competiciones de distintos idiomas y resaltó el valor de la actividad para "buscar la creatividad, el pensamiento lateral y conocer cada vez más palabras". "Es muy bueno para la prevención del Mal de Alzheimer", enfatizó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Quién fue el ganador del Mundial de Scrabble? ¿Qué balance hace del evento?

El balance es muy positivo, aunque estamos cansados, pero contentos. La organización tuvo una gran cantidad de personas participando y el resultado también fue bueno. El campeón fue el francés Serge Emig, que también ganó en el 2019. Después se suspendió la competencia, por obvias razones de pandemia, y retomamos la costumbre para volver a la normalidad de los torneos. Serge vino a defender su título y lo logró otra vez. Fue muy meritorio.

¿Cómo se resuelve el tema de las distintas lenguas para obtener al campeón?

El torneo se hace en español. La norma indica que valen las palabras que figuran en el diccionario de la RAE, y las que no, quedan afuera. Eso facilita que no se generen conflictos. Inclusive, hay una aplicación, que se puede bajar gratuitamente, y es la que permite definir si una palabra es válida o no.

Serge tiene el mérito de que, si bien es un jugador de habla francesa, se estudió el diccionario, juega y gana. Además, lo hace muy bien en francés, es decir, que la estrategia la trae desde Francia.

Impresiona que pueda ganar en una competencia de letras y palabras, sin tener el idioma original.

Es raro, pero no fue la única vez. Por ejemplo, está el caso de un neozelandés, que salió varias veces campeón mundial en inglés, luego estudió el francés, y también obtuvo el título. Esa persona está "amenazando" con estudiar español para venir a jugar el Mundial. Esos cruces de idiomas, que no me animaría a hacerlos, hay quien lo hace y le va muy bien. Son mentes superdotadas.

Pareciera que es un juego más de memoria que de lengua.

Hay un componente de memoria en el juego. Nosotros decimos que el estado físico es fundamental. Por ejemplo, Lionel Messi es un jugador muy talentoso, pero si tuviese sobrepeso no podría jugar. Hace falta un entrenamiento físico para complementar el talento del juego. En este caso, sería la estrategia para encontrarle el mejor lugar a las palabras. Y el "estado físico" es conocer la mayor cantidad de vocabulario posible y usarlo en el momento oportuno.

¿Hay estudios neurocientíficos sobre el Scrabble y su vínculo con el desarrollo de la mente?

Los estudios dicen que el Scrabble es muy bueno para la prevención del Mal de Alzheimer y las actividades que impliquen el uso de las neuronas. También puede ser el ajedrez. El objetivo es movilizar, buscar la creatividad, el pensamiento lateral y conocer cada vez más palabras. Es muy bueno para prevenir cualquier enfermedad neurocognitiva. De hecho, hay mujeres de más de 80 o 90 años que juegan muy bien.

En lenguas como las orientales, ¿también hay Mundial de Scrabble?

Hay en idiomas como el malayo, el hebreo, catalán, italiano y rumano. No conozco en otras lenguas porque sería demasiado complicado, como puede ser el caso del mandarín. Tiene que ver con la forma de escribir y el tipo de vocabulario.

