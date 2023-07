Emiliano Yacobitti, diputado radical, consideró que hay un punto de contacto entre el kirchnerismo y la idea que sostiene Bullrich en su spot, sobre “defender las ideas en la calle”. “Las ideas tenemos que defenderlas en el parlamento y en las instituciones”, explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Afirmaste que el spot de Patricia Bullrich, donde menciona que los problemas se resuelven en la calle, atrasa y nos hace retroceder hasta los años ‘70.

Waldo Wolff decía que, a su juicio, el “todo o nada” y el “vamos por todo” es lo mismo, por lo que consideraba igual de fascista la expresión de los kirchneristas que de los "halcones" del PRO. ¿Coincidís con este juicio?

Creo que lo que estamos viviendo es una manera de pensar la política que se está transformando en hechos.

Lo podemos ver con lo que está pasando en la Ciudad. Venimos de constituir un frente lo más amplio posible, que nos permitió ganar en primera vuelta en 2019, y hoy vemos cómo, cada una de las banderas que defiende Juntos por el Cambio se ponen en duda.

Por ejemplo, le permitieron a Jorge Macri competir en la Ciudad por ser primo de Mauricio, cuando otros no habían podido. Teniendo un criterio que es que, si vos viviste de los 1 a los 6 años en la Ciudad, podés ser jefe de Gobierno porteño.

Después, tenemos un primer candidato a legislador en la Ciudad (Franco Rinaldi) que se ríe de todo tipo de violencia, xenofobia, racismo y estigmatización de los pobres. Es quien, siendo primer candidato, probablemente le toque presidir la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires.

Queremos debatir propuestas en la Ciudad de cara a los vecinos, que es algo que siempre se viene haciendo y da buenos resultados. Tampoco hay debate para poder explicar las propuestas que tiene cada uno.

Estamos en un debate tipo Twitter, donde el que piensa distinto es sometido a un montón de agresiones, a nivel de que tiene que retirarse de ese ámbito.

Me parece que estamos perdiendo los valores. El espacio que representa Jorge Macri nos propone una forma de hacer política que ya había quedado atrás en la Ciudad, y nos vamos a resistir a esto todo lo que podamos.

Vamos a insistir con debatir hasta último momento. Para nosotros la forma de ganar elecciones es presentando propuestas de cara a la sociedad, que cada uno pueda explicar, tratando de convencer a los ciudadanos sobre cuáles son sus ideas para mejorarle la vida todos los días en la ciudad de Buenos Aires.

Están empecinados en insistir con la grieta, con hacer los cambios con la fuerza de los gritos. Eso en Argentina trajo malos resultados, y no creo que obtengamos resultados distintos haciendo las mismas cosas.

¿Hay un punto de contacto entre el kirchnerismo, con su reivindicación de la generación diezmada, y Patricia Bullrich, que fue montonera, en su referencia en los años ‘70 y el hecho de resolver los problemas a través de la fuerza?

Por lo que plantea el spot, de defender las ideas en la calle, tenés un punto de contacto.

Primero tenemos que ganar las elecciones. Después, yo creo que las ideas tenemos que defenderlas en el parlamento y las instituciones.

Ante quien no respete las instituciones está la fuerza pública, que tiene que actuar con toda la firmeza que sea necesaria. Pero nosotros no tenemos que proponerle a la gente que se movilice para defender sus ideas, tenemos que pedirle que vote para defender sus ideas.

Los alineamientos en el frente opositor

Alejandro Gomel (AG): Lo escuchaba atentamente y pensaba en el radicalismo, que decidió no tener candidato propio y está dividido en quienes apoyan a Patricia Bullrich y a Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cómo se puede sortear esa división en la UCR?

Evidentemente, hay una división. Una representación es mayoritaria, encarnada por el presidente del partido, Gerardo Morales.

Pero me parece que no tenemos que analizar más las fórmulas por partido, porque las fórmulas son cruzadas. Vos tenés candidatos del PRO en las dos fórmulas y candidatos del radicalismo en las dos fórmulas.

Además, creo que esa es una receta exitosa para ganar elecciones. En el 2021, cuando ganamos las elecciones legislativas, en casi todos los lugares del país utilizamos las PASO, y en todos los casos fueron primaras cruzadas. Si vos te ponés a pensar, en Santa Fe fue una PASO cruzada, en Córdoba, Provincia de Buenos Aires, en la Ciudad también.

A lo largo y ancho del país, en Juntos por el Cambio, los alineamientos ya no son partidarios. No hay ningún partido que esté en un solo espacio, salvo la Coalición Cívica.

Después, uno puede sentirse más o menos representado, pero tampoco puede decirse que el PRO está donde está Patricia o donde está Horacio. Evidentemente está en los dos lados.

La virulenta interna en Santa Fe

AG: ¿Temés lo que pueda pasar después del 14 de agosto? El ejemplo de Santa Fe muestra una interna muy polarizada, con Carolina Losada saliendo a decir: “Yo con Pullaro no voy a trabajar de ninguna manera”.

Creo que Juntos por el Cambio va a trabajar todos juntos. Alguien, por ahí en un momento de calentura, puede decir algo que no es correcto.

Ayer estaba en un programa en la tele, escuché a Carolina Losada, y no repitió eso. Claramente, en una interna se generan tensiones, pero Juntos por el Cambio ya demostró que pudo mantenerse unido después de dejar el gobierno, durante estos 4 años, para ofrecerle una alternativa de alternancia a la sociedad. Obviamente, también lo va a hacer en Santa Fe.

La interna al rojo vivo en Santa Fe entre Maximiliano Pullaro y Carolina Losada.

Es muy importante que Maxi Pullaro sea el próximo gobernador de Santa Fe. Creo que mostró que conoce la provincia, que vive en la provincia, que la camina.

Fue ministro de Seguridad de Miguel Lifschitz, que es el gobernador con mejor imagen en el recuerdo de los santafesinos. Fue el ministro que encarceló a todas las bandas más peligrosas que operaban en Santa Fe, como "Los Monos" y los Alvarado.

Todas las bandas que hoy están encarceladas y que, producto de la ineficiencia del oficialismo, siguen operando desde las cárceles, el que las mandó a encarcelar fue Maxi Pullaro.

Creo que él y Carolina van a trabajar juntos para ganar la provincia, y así debe ser.

Vos opinás que, a pesar de haberle dicho Losada a Pullaro que tiene un contubernio con el narcotráfico, podrían trabajar juntos…

Obviamente, porque creo que Losada no cree eso que dijo. En el 2019 lo ponía a Pullaro como su referente.

Al mismo tiempo, a nivel nacional, Patricia Bullrich acusó a Larreta de oportunista, de bajeza moral, etc.

¿Puede ser que en el fondo las diferencias entre los candidatos más controversiales entre los candidatos más radicales y los moderados no son tan grandes? ¿Puede ser que sean escenificaciones electorales que luego, cuando concluyan las PASO, se van a volver a juntar porque eso que dicen no lo creen, que es una forma de diferenciarse?

Yo no creo que Patricia Bullrich sea antidemocrática, pero el spot no me gusta. También creo que, más allá de "halcones" y "palomas", hay que juzgar a la gente por cómo gestiona.

¿A Gerardo Morales de qué lado lo pondrías? Cuando uno va a una elección, muchas veces se levanta el tono. No lo comparto, creo que está mal.

Uno puede proponer cosas distintas, pero no está bien acusar de delincuente o decir que alguien que está dentro del mismo espacio político comete delitos.

Todos somos humanos, a veces hay momentos de calentura, y si uno, que es funcionario público, sabe de algún delito, lo tiene que denunciar. Si no lo denuncia, es porque la acusación es parte de una especulación política o de un momento de calentura.

Creo que, en este caso, es un momento de calentura.

