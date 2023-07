Lucila Lehmann, precandidata a diputada provincial en Santa Fe, sostuvo que las campañas políticas están siendo financiadas por el narcotráfico. “La gente que hoy propone una solución, cuando fue parte del problema, miró para un costado”, dijo la dirigente de la Coalición Cívica, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Nos interesa saber, usted que estaba al lado cuando se descompensó, ¿cómo está Elisa Carrió?

Tuvo un mareo y una molestia muscular del lado izquierdo que nos llevaron a llamar a emergencias, donde decidieron internarla.

Ahora estamos esperando el parte médico, pero está bien. Nunca perdió la lucidez, incluso está de buen humor y descansada. Estas situaciones tienen que ver mucho con el estrés, los nervios y el cansancio.

Va a tener que cuidarse, uno se acostumbra a verla con sus custodias, y aunque parezca una persona fuerte, es una persona común y corriente. Ahora Lilita tiene que cuidarse, hacer reposo y pensar más en su salud.

Las internas en la política de Santa Fe

Carrió aseguró que se está haciendo una campaña pornográfica, en base a todo el dinero que se está recibiendo para las campañas políticas santafesinas. Además, dijo que no hay otro lugar de la Nación con este escándalo. ¿Qué es lo que está pasando en lo que a nivel nacional es Juntos por el Cambio en Santa Fe?

Que se llamen Unidos para Cambiar Santa Fe es paradójico, porque unidos no están, vienen teniendo peleas terribles, donde hay acusaciones de narcotráfico, cosas que nosotros advertimos antes.

De los últimos 15 años en la provincia de Santa Fe, el socialismo gobernó 12, los años en donde el narcotráfico avanzó y penetró cada lugar de la provincia. Y para que esto ocurra es imposible que el narcotráfico avance tanto sin que haya complicidad política, policial y judicial. Nosotros lo venimos diciendo y denunciando hace muchos años con Lilita.

Con Juntos por el Cambio ganábamos la provincia tranquilamente, manteniendo valores y principios que compartimos, pero ellos decidieron hacer esta alianza de Unidos para Cambiar Santa Fe, con quienes fueron parte de este problema y tienen que ver con esta complicidad que nos llevó a esta situación. Es por esto que decidimos irnos por otro lado.

Después también nos dimos cuenta de esto que dice Lilita, de una “campaña pornográfica”, porque realmente da asco, nunca vi una campaña con la obscenidad de gasto político publicitario que están haciendo.

Cada cartel sale más de 2 millones de pesos y vos tenés que multiplicarlo por los millones que hay en la provincia: estamos hablando de una campaña de más de 7 millones de dólares por candidato, que supera el límite de ley electoral.

El problema es quién financia eso en una provincia en donde el narcotráfico financió muchas campañas políticas ¿A quiénes van a deberle favores los candidatos? Están teniendo un financiamiento inmoral y ninguno puede gobernar con las manos libres cuando se recibe este tipo de financiamiento.

Los legisladores en la provincia de Santa Fe tienen fueros especiales, es decir que no pueden ser investigados por causas penales. Hay un senador, Armando Traferri, que es investigado por narcotráfico, y cuando los fiscales piden su desafuero, todo el Senado (excepto cuatro) votan en contra de ese desafuero para que pueda ser investigado. Hay un encubrimiento y una complicidad de todo un Senado.

Un senador del norte de la provincia, en un programa de radio, abiertamente dijo que votaron en contra del desafuero porque si no después "caemos todos". Manejan un fondo de 50 millones de pesos por mes para gastar, esto es obsceno, es compra de votos, de voluntades, nunca denunciaron nada de narcotráficos.

Pueden poner y sacar fiscales, es un senado y una legislatura que realmente parece un antro de corrupción. Todos estos senadores que votaron en contra del desafuero de un sospechoso están ocupando lugares en las filas de cada uno de los candidatos a gobernador,.

¿Cómo vas a combatir el narcotráfico si tenés candidatos a senadores y a legisladores que han encubierto el narcotráfico? Nosotros tomamos esta decisión de ir por afuera con una propuesta sana, e hicimos un acto en el que renunciamos a los privilegios y a los financiamientos.

Si no hacemos esto, es imposible poder cambiar Santa Fe, no tenemos muchas alternativas, ya estamos tomados por el narcotráfico y la corrupción que invade la política santafesina.

El crecimiento del narcotráfico y sus vínculos políticos

Recuerdo que en la época de los cárteles de Colombia, los periodistas y los jueces me contaban que la clásica forma de desarmar a la persona que luchaba contra el narcotráfico era acusarlo de lo mismo.

Esta técnica también se ha visto en la corrupción, es una manera clásica de desarmar a quienes luchan contra una organización poderosa. Por lo que veo, todos los que han participado en el gobierno son narcotraficantes, menos ustedes.

¿Usted está diciendo que todos en Juntos Avancemos y en Unidos para Cambiar Santa Fe cuentan con un grado de financiamiento del narcotráfico?

Es una sospecha, nosotros vamos a pedir que se investiguen los fondos de las campañas políticas porque es irracional. Por ejemplo, yendo a un caso concreto, Esteban Alvarado robaba autos en Buenos Aires y vendía partes en Santa Fe y Córdoba.

En pocos años logró armarse como el narcotraficante más importante de Santa Fe, infiltró fiscales y policías, generó empresas para el lavado de dinero que nadie investiga, y hoy es capaz de comprar un helicóptero para que los saquen de la cárcel. Si este caso concreto no ocurrió con complicidades políticas, jurídicas y policiales, no hay forma de explicarlo.

Lilita hizo una declaración de seis horas en Santa Fe, donde dio nombres concretos y hemos hecho un aporte de más de 100 pruebas que hoy están bajo secreto de sumario, que respaldan lo que le decimos, no improvisamos. Este problema tiene nombres, apellidos y responsables, que cuentan con inoperancia y complicidad, que permitieron que estos problemas avancen.

Si algo mejoró fue porque el gobierno de Juntos por el Cambio, a nivel nacional, decidió combatir el narcotráfico y bajaron un poco los números, pero en Santa Fe siguió avanzando. Y Pullaro tiene un ex jefe policial, que era su mano derecha, que ahora está preso por narco. En el medio hay financiamientos que, además de infringir la Ley Electoral, son muy sospechosos, y la Justicia Electoral los tiene que investigar.

Si el socialismo tiene responsabilidad del crecimiento del narcotráfico, si yo no recuerdo mal, la Coalición Cívica estaba asociada con ellos en el pasado…

Sí, ellos eran parte del frente. Yo no estaba en ese momento, me involucré en la política en 2015 con Lilita, cuando ella decidió armar Cambiemos, y la Coalición Cívica de Santa Fe en ese momento quiso seguir con los socialistas y no acompañar la estrategia nacional.

Es difícil entender que la Coalición Cívica estaba antes con los socialistas y, a partir del 2015, el socialismo es el narcotráfico.

Lo que se ve desde la distancia es que la fragmentación política de Santa Fe está llevando a una especie de "sin sentido", donde cada uno de los que escuchamos consideran que el otro es un monstruo, y yo sospecho que monstruos no pueden ser todos.

No son todos monstruos, hay gente muy valiosa. Del 2015 hasta ahora pasaron ocho años, en los cuales Lilita ha denunciado públicamente. Hay causas en las que nosotros siempre hemos sido muy críticos y la verdad es que claramente hubo complicidad política, porque el narcotráfico avanzó más profundamente ahora. No hay una incoherencia en ese punto, siempre fuimos críticos.

Personalmente, nunca estuve con el socialismo, no solamente por el narcotráfico sino por el desastre de gestión que ha tenido en Santa Fe.

En el 2015, Monica Fein, que hoy se pasea por todos los canales hablando de la inseguridad y culpando a Omar Perotti (que también fue inoperante en este sentido), cuando Lilita denunciaba el narcotráfico en 2012 diciendo que iba a avanzar, esta mujer decía que estábamos estigmatizando. Entonces, la gente que hoy propone una solución, cuando fue parte del problema miró para un costado, y eso produce una indignación.

No están todos en la misma bolsa pero tienen que hacerse responsables los que fueron parte y tuvieron decisión, en una provincia que tiene más de un muerto por día.

Ahora se juntan en otro frente que solo tiene el fin de repartirse cargos, tener el poder y ganarle al otro. El peronismo no es el enemigo, el enemigo es el narcotráfico, la inseguridad y la cuestión económica.

La coherencia nuestra es que siempre denunciamos con cuerpo, firma, nombres y apellidos. Lo mejor fue ir por fuera, pusimos gente que realmente quiere generar un cambio, firmamos un compromiso ante escribano público de que no vamos a ir por privilegios y podemos demostrar que pusimos el cuerpo en base a la situación, y ahora la tenemos a Lilita con custodia las 24 horas por haber dicho y denunciado lo que muchos callan.

No estamos todos en la misma bolsa, sino que a los que son responsables los vemos disfrazados de solución y no son más que pirómanos disfrazados de bomberos.

Alejandro Gomel (AG): ¿En esa misma bolsa pone a Maximiliano Pullaro y a Carolina Losada? ¿Ella también está financiada por plata del narcotráfico?

¿Cuántas denuncias hizo Losada para combatir el narcotráfico? Cómo va a combatir el narcotráfico si el "Chacho" Marcón, que encubrió a un senador investigado por la misma causa, va en la lista de ella. Tanto Maximiliano Pullaro como Carolina Losada tienen financiamiento inmoral en sus campañas.

Hoy todos hablan de inseguridad porque es la preocupación de los santafesinos, pero nunca hicieron nada. La segunda vez que fui yo a una recorrida me trajeron una carpeta de pruebas de cómo operaba el juego clandestino, la trata, el robo de armas y el narcotráfico.

La pasé mal pero fui e hice la denuncia, cayó toda una banda que operaba en el norte y todos lo sabían. Marcón estuvo 32 años siendo senador y jamás denunció nada.

Estamos hartos de la hipocresía, Losada sabía muy bien que sumarse a ese frente era un error, se lo advertimos. Ahora que se haga responsable.

Las posibilidades electorales en Santa Fe

Según las estadísticas, Juntos por el Cambio en Santa Fe perdería sin el socialismo frente al candidato de Perotti. Es decir, in Mónica Fein correrían el riesgo de que Perotti gane, ¿es así?

Yo no creo mucho en las encuestas, esto fue más un “respirador artificial” para el socialismo, que no tenía nada para ofrecer. La interna de diputados la está encabezando Antonio Bonfatti, por lo cual, todos los candidatos del PRO o de los radicales van a terminar detrás de la lista de Bonfatti. Los gobernadores lo mismo.

Nosotros podríamos haber tenido una propuesta para trabajar todos en la misma. Pero la militancia está toda caída porque no encuentran lo que representó Juntos por el Cambio para ellos en ninguna de las opciones que hay, en el interior no hay entusiasmo.

Si se termina dando en las PASO, la unión al socialismo para ganarle al peronismo significa que Juntos por el Cambio no podría haber ganado sin el socialismo. Veremos este domingo si se puede ganar o no...

Es contrafáctico, tendríamos que evaluarlo. La sociedad está muy confundida, nadie sabe a quién votar.

A nosotros, desde la distancia, con cierto grado de información política, nos parece un galimatías comprender Santa Fe, en un contexto donde todos se acusan de narcotraficantes...

No sé cuáles van a ser nuestros resultados, pero vamos más por lo correcto que por lo conveniente. Armamos listas completas con gente que sabe lo que es pagar impuestos y quiere hacer algo en una política que no le da respuestas.

Tenemos coherencia entre lo que dijimos y lo que estamos haciendo. Los santafesinos van a tener la opción de elegir, aunque se les haya generado una gran desolación, que hace que en Santa Fe la sociedad no se identifique con los candidatos y sus peleas, eso es algo serio.

No se puede naturalizar la gravedad de lo que se está viviendo en esta provincia. La solución es limpiar la corrupción de la Legislatura, terminar con la corrupción política, incorporar una policía de élite capacitada para investigar el crimen organizado, y tratar de ir limpiando una provincia que está contaminada por la corrupción.

A los santafesinos les da orgullo su potencial productivo y les causa vergüenza ser noticia por estas cuestiones.

No se puede jugar con esto porque se están llevando la vida, la esperanza y el futuro de una provincia. Nosotros dimos la alternativa, si nos votan o no, no se puede sabe. Pero por lo menos mantenemos la coherencia y el sentido común de hacer lo que uno dice.

