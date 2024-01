En el primer día de debate, Barra recibió consultas y ataques

El periodista de política, Claudio Mardones, realizó un resumen de lo sucedido en el primer día de debate de la Ley Ómnibus que mandó al Congreso el presidente Javier Milei, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

De ocho horas fue el primer pantallazo del trabajo del plenario de las tres comisiones: Legislación General, Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales. El escenario fue el Anexo del Congreso donde estuvieron los protagonistas. Cabe recordar que esta es instancia informativa.

Antes de que comience el debate una de las expectativas tanto de la oposición como del oficialismo es poder escuchar de primera mano las explicaciones y las defensa de los enviados del gobierno de Javier Milei ante la Cámara de Diputados en este proceso de discusión en Comisiones que dejó algunas señales.

Guzmán señaló dos aspectos de la Ley Ómnibus que serían "dañinos para el país"

La expectativa iba a estar centrada, primero, en saber cuál iba a ser el punto de negociación y si iban a surgir algunas instancias para poder abrirlo. En ese contexto, es donde precisamente el primer dato y el más importante en el marco de las declaraciones políticas y especialmente de las consideraciones políticas e ideológicas del Rodolfo Barra, procurador del Tesoro.

Lo cierto es que hubo un reconocimiento de una chance de negociar y lo hizo Eduardo Rodríguez Chirillo, que es el secretario de Energía, que planteó la primera ventana que es que están dispuestos a rediscutir los plazos de las emergencias. Este proyecto incluye la declaración de emergencias en materia económica, previsional, de defensa, seguridad, y una batería de emergencias que plantea que dure dos años y sean extensibles por otros dos (cuatro años). Ese es el primer tramo indigerible.

El otro está vinculado al paquete de privatizaciones. La primera señal la aportó el secretario de Energía, que manifestó concretamente que estaban dispuestos a aceptar una disminución de las emergencias. Ahí se abre toda una discusión que seguramente será larga. Pero durante esas ocho horas fue, en primer lugar, el estreno del oficialismo en un debate parlamentario de este calibre con la particularidad de lo que implica esta Ley Ómnibus, con 664 artículos que buscan incidir en una serie de actividades y que de entrada muchos consideraban que tenían que estar en muchas más comisiones que en los tres giros que involucran en este caso el trámite inicial de la ley.

Guzmán señaló dos aspectos de la Ley Ómnibus que serían "dañinos para el país"

Durante la tarde, Barra no solamente mostró la naturaleza de su pensamiento jurídico ideológico al adscribir a la teoría de Carl Schmitt, sino que cuando que cuando dijo que si hay crisis económica no habrá constitución vigente, aportó otro dato que surgió ya cuando estaba promediando entre la sexta y séptima hora del primer día de debate.

En un momento, el procurador ya había hecho dos amagues para dejar la Comisión porque tenía que irse. Lo cierto es que en un momento, ya de la noche, Martín Tetaz, diputado radical que había pedido la palabra mucho antes, solicitó y manifestó que haría una serie de consideraciones, pero mañana (porque hoy continúa el plenario de comisiones). En ese momento, Tetaz buscó aprovechar que Barra todavía estaba en el salón y le hizo una pregunta.

Tetaz y su consulta sobre el tratamiento del DNU

"La lectura que hacen ustedes admite la posibilidad de que el Congreso, en uso de sus atribuciones y cumpliendo con su reglamento, dictamine punto por punto el DNU. Ese 654 podría ser el dictamen, 654 A, B, C y sucesivamente, tomando cada uno de los puntos y eso abriría la discusión del DNU ahí", consultó el diputado que obtuvo la respuesta de Barra que afirmó: "El DNU es una como una ley. puede ser derogado, modificado por una ley del Congreso".

Ahí es cuando Barra confirmó que el artículo 654 del proyecto de Ley Ómnibus, que plantea la ratificación del DNU 70/23, es precisamente una forma para discutir el decreto dentro del debate de la ley. Es decir, sortear toda la discusión que está surgiendo en torno al tratamiento del DNU a través de la Bicameral de Trámite Legislativo que todavía no se constituyó y que parece que en el oficialismo no tienen muchas ganas de constituirla y tratarán de estirar los tiempos todo lo posible.

En ese escenario, es que Tetaz le consulta si el artículo 654 de la Ley Ómnibus se puede separar y cada uno de los puntos del decreto sea un inciso dentro la ley, o sea, 654 A, B, C. Barra no lo niega y se lo confirma. Aquí es cuando se multiplica el desorden y pide la palabra de Unión por la Patria, Carolina Gaillard, que fue la presidenta la Comisión de Juicio Político hasta diciembre, y empieza a anticipar el punto de vista de UxP y las desconfianzas que tienen al respecto.

Ley Ómnibus: Adorni le pidió a los diputados que sean "muy cuidadosos"

"Le quiero decir a usted, que es especialista en derecho administrativo, que por algo la Constitución se refiere a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que es donde tiene que pasar y estudiarse. Lo que quiero decir es que no hay posibilidad de abrir el DNU porque la ley es muy específica, puede declararse la validez o invalidez, es el todo. No se puede desmenuzar el DNU porque hay una ley específica que deviene de la Constitución que establece la declaración de validez o invalidez, artículo 10 de la ley", expresó la diputada opositora.

Luego, adhirió: "Le voy a decir más, hay un artículo de la ley 26.122 que en su artículo 23 dice que no se puede agregar, modificar en ningún caso el DNU. Esto es ley, esto es la Constitución".

Trató de que no quede ninguna duda y buscó que a Barra le quedara claro cuál es el punto de vista de la oposición especialmente de UxP. Ahí viene una discusión de bibliotecas y también la revelación de la estrategia jurídica "creativa" que algunos escuderos del oficialismo se adjudican porque consideran de que llegaría este momento de poner a prueba e incluso de tratar de poner a pruebas los límites de la Constitución y de las interpretaciones de la ley.

Fuerte cruce entre Del Caño y Espert: "Cierre la boca"

En este caso específico, en un tema tan complejo y delicado como el trámite de un decreto de necesidad y urgencia. Pero Gaillard no solamente dijo eso, también planteó una fecha, se mencionó el 24 de enero como el día que imaginan en el oficialismo para llevar adelante una sesión que aprobaría esto. Lo cierto es que Gaillard anticipó, primero, que la Bicameral no se constituyó, pero que los tiempos y los plazos corren igual y, por lo tanto, podrían convocar a una sesión.

Este era un rumor, fue contado por distintos colegas a partir de la estrategia del panperonismo para hacer caer el DNU. La mirada del oficialismo es tratar de evitar esta situación y que todo esto se condensen en el debate legislativo y que tenga fuerza de ley, no que solamente sea un decreto.

Pero, en este contexto, no solamente Gaillard dijo que es inaceptable que no funcione la Bicameral de Trámite Legislativo y que el decreto no pase por ahí. También, agregó: "La Bicameral tiene hasta el 19 de enero para reunirse y dictaminar. Si el 19 de enero del corriente año la Bicameral no se reúne, este Congreso y el pleno de nosotros estamos en condiciones de convocar a una sesión especial para tratar el DNU que envió Milei arrogándose la suma de todo el poder público. Nosotros queremos que se reúna la Bicameral y se dictamina por la validez o la invalidez, esa es nuestra posición. No se puede desmenuzar el DNU ni se puede tratar dentro de la Ley Ómnibus, como le están haciendo creer a muchos de los sectores que están siendo afectados por estas medidas".

Los cañones de Gaillard apuntados a Barra

Los dardos de la diputada además de que estaban concentrados en Barra y en todos los funcionarios también en los distintos potenciales aliados del oficialismo, especialmente aquellos que lo tienen en el mapa de arena. Hay distintos diputados que forman parte de bloques que están negociando con el oficialismo y están al tanto de esta estrategia y lo ven verosímil. A eso se le suma este reconocimiento de Barra que no negó la pregunta directa de Tetaz y, en ese contexto, es que transcurrió este primer día de Comisión.

Ayer empezó a las 14:30 y terminó a las 23:27, un estreno muy extenso para el plenario de comisiones. Juan Manuel López, presidente de la Coalición Cívica, en un momento le dijo también al ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona: "Yo también quisiera saber si es verdad que están analizando la posibilidad de que el juez Ariel Lijo sea uno de los candidatos a ocupar el máximo tribunal y llegar a estar en el quinto sillón que falta y lleva más de un año y medio vacante", el que ocupaba Elena Highton de Nolasco. Cuneo Libarona no lo desmintió para nada.

"Va a ir a una explosión": la advertencia de Patricia Bullrich si no se aprueba la Ley ómnibus

En ese clima, antes de que llegara la medianoche, es que terminó esta primera jornada. Desde las 10:00 continúa y se espera que venga otro capítulo caliente y es la reforma electoral. Ahí habló el ministro del Interior, Guillermo Francos. Luego habrá un receso y de 14.00 a 16.00 lo hará Patricia Bullrich ,que viene de protagonizar una serie de anuncios. Además, hay una parte vinculada a la cuestión de las retenciones, también viene Fernando Vilella, secretario de Bioeconomía.

En este marco, se preparó la segunda jornada con un dato estructural que ya se confirmó y es que finalmente que el oficialismo pretende realmente discutir en el marco de la Ley Ómnibus y que esté dentro de ella el DNU.

BL JL