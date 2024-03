"Es dolorosa la agresión que sufre la imagen de Alfonsín", dice el presidente de la UCR de CABA

El procurador de la ciudad de Buenos Aires y presidente de la UCR porteña, Martín Ocampo, sostuvo que no ve que el Gobierno tenga intenciones de tener acuerdos políticos. “Está en crisis esta idea de que los acuerdos pueden generar políticas públicas que transformen al país”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Martín Ocampo es procurador de la ciudad de Buenos Aires. Recientemente fue elegido como presidente de la Unión Cívica Radical porteña. Fue elegido legislador en 2007, 2011 y 2019. Además, fue vicepresidente segundo de la legislatura, fiscal general del Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires y ministro de Justicia y Seguridad de la Nación.

En esta nueva reconfiguración de autoridades en el partido radical, ¿Cómo jugaron las distintas tendencias, como las de Facundo Manes, Rodrigo de Loredo, Emiliano Yacobitti, Martín Lousteau o Daniel Angelici?

Es algo habitual en el radicalismo, tal vez no lo es en la política argentina que no tiene partidos con una vida política como la que tiene la UCR que respeta sus internas y que cada dos años decide quienes son las autoridades que no son elegidas por los dirigentes, sino por los afiliados del partido. Después, si se hace un acuerdo político, en este caso, la idea era seguir con el mismo perfil político que llevaba adelante la UCR porteña, apoyando el trabajo que venimos haciendo con Martín Lousteau como referente político y electoral de la UCR. Con un acuerdo que incluya a todos los sectores del radicalismo. La política argentina necesita de muchos acuerdos políticos y en este momento en el que está en crisis esta idea de que los acuerdos pueden generar políticas públicas que transformen al país.

¿Cuáles son las líneas en las que se pusieron de acuerdo y cuáles son las personas que encarnan esas ideas?

Las líneas son las que encabezan Emiliano Yacobitti, Jesús Rodríguez, Suárez Lastra y Daniel Angelici. No hay muchas diferencias en torno a lo que hay que hacer con el país y con la ciudad de Buenos Aires, todo este tiempo hemos funcionado en el marco de la unidad partidaria y estamos participando activamente de una misma manera de entender la política y cuál es el posicionamiento que tiene que tener el partido.

No podría hablar de diferencias políticas, en todo caso, podemos hablar de matices, posicionamientos internos. A veces, ciertas afinidades personales también constituyen una forma de relacionarse internamente en el partido aunque no constituya una manera de pensar distinta a la hora de enfrentar los desafíos que tiene la Argentina y la Ciudad.

¿Cómo vería el partido radical de la ciudad de Buenos Aires la posibilidad de que Macri sea presidente del PRO y tenga un acuerdo institucional con la Libertad Avanza?

Nosotros tenemos un acuerdo con el PRO que es Juntos por el Cambio. Cualquier modificación en la estructura política de Juntos por el Cambio tiene que ser resuelta en el marco de la alianza. Si hay algún dirigente que intenta un acuerdo por fuera, será un acuerdo de ese dirigente y, en todo caso, será esa la fuerza que rompa con Juntos por el Cambio. Cualquier decisión tiene que ser consensuada.

Tampoco veo una situación tan lineal en la que Mauricio Macri vaya a tener un acuerdo con el Gobierno. Hay que ver si el propio oficialismo quiere tener ese acuerdo político. Yo no veo un Gobierno con ganas de tener acuerdos políticos. Los puede tener en alguna política puntual, como lo fue la convocatoria a los gobernadores para poder avanzar en algunos puntos importantes de lo que la Argentina necesita, pero la materia del Gobierno no es la de los acuerdos de gobernabilidad.

Milei le exige orden a su vice, pero Villarruel mira para otro lado

¿Existe Juntos por el Cambio?

Sí, existe. A pesar de que una derrota siempre genera un cimbronazo en una alianza política, hay lazos de comunidad, diálogos, recientemente se juntó el jefe de Gobierno con todos los legisladores de Juntos por el Cambio. Yo soy presidente de la UCR y también soy el procurador de la Ciudad que, más allá de ser un organismo de control, es parte del Gobierno. En el Congreso sigue habiendo diálogo entre todos los dirigentes de Juntos por el Cambio, incluso se coordinan políticas comunes. Obviamente hay diferencias, está la situación del acuerdo de Macri con Milei a pocas horas de haber ganado la elección, la incorporación de algunos dirigentes del PRO a nivel nacional generaron situaciones ríspidas porque no fueron decisiones coordinadas en el marco de la alianza. No quiero negar la realidad, pero sí quiero dejar en claro que sigue presente esa idea de que una agrupación política puede continuar funcionando con algún tipo de institucionalidad.

Raúl Alfonsín, uno de los blancos privilegiados de las críticas de Javier Milei.

Alejandro Gomel: ¿Cómo se para el radicalismo porteño ante los constantes agravios de Javier Milei al radicalismo y a Raúl Alfonsín en particular?

Para mí es muy doloroso. Es dolorosa la agresión que sufre la imagen de Alfonsín. Empecé mi militancia con 14 años por la inspiración que Raul Alfonsín generó en mí. Esa inspiración de que la política podía transformar a la Argentina, de que la paz era el camino. El camino para la transformación, como decía él, es "somos la paz, somos la vida".

También entiendo que es una manera que tiene el presidente para posicionarse, genera conflictos con un montón de dirigentes, pero creo que tenemos que tener una posición clara como partido. Todo lo que tenga que ver con políticas públicas que mejoren la vida de los argentinos tenemos que discutirlas y acompañarlas, pero también tenemos que ser muy críticos e inflexibles con algunas formas que tiene la política argentina.

Alfonsín decía que en la democracia las formas son el contenido. Cuando se hace culto a la violencia política, el radicalismo tiene que estar enfrente. No podemos tolerar que la moneda común sea la descalificación del otro y el ejercicio de la violencia como forma de acción política. Tampoco podemos mirar para el costado cuando se violenta la constitución.

El presidente tiene que entender que hay cuestiones que las tiene que poder cambiar y que, si no lo hace, no va a tener el acompañamiento del radicalismo. Más allá de las agresiones que recibe la UCR, Argentina necesita transformaciones en paz.

