Esteban Paulón: “Milei no precisa la ley porque el presupuesto prorrogado 2023 con la licuación inflacionaria es un cheque en blanco"

Esteban Paulón sostuvo que es importante que cada gobierno que inicia pueda contar con un set de herramientas para enfrentar un momento de crisis, pero a su vez afirmó que difiere en las herramientas que establece la ley ómnibus. “La orientación de la Ley Bases es meramente fiscal, de recaudación impositiva para el Estado Federal, no ve lo que ocurre en las provincias, no incluye ninguna medida que permita morigerar el impacto de la crisis social, económica, el fogonazo inflacionario de diciembre y enero en los sectores con menos recursos, y no incorpora una recomposición urgente de lo que son las jubilaciones y las pensiones”, aseguró el diputado nacional en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Esteban Paulón es diputado nacional por el Partido Socialista de Santa Fe con mandato hasta 2027 y secretario de Relaciones Internacionales de su partido. Fue subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual del gobierno de la provincia de Santa Fe en 2015, presidente de la Federación Argentina LGBT en el año 2010, vicepresidente en 2015 y secretario general en 2007 de la misma organización.

Nosotros entendíamos que el bloque de Hacemos Coalición Federal, encabezado por Miguel Ángel Pichetto, estaba integrado por una parte del PRO, radicales disidentes, el peronismo de Córdoba, el socialismo y la Coalición Cívica. Pareciera ser que tanto usted, como Mónica Fein, no van a votar de la misma manera que lo va a hacer el resto del bloque de Hacemos Coalición Federal. ¿Cuáles son las diferencias que plantean?

Nosotros pertenecemos al bloque Hacemos Coalición Federal porque entendemos que en un enorme panorama de dispersión del Congreso, donde hay una atomización de los espacios, era importante juntar fuerzas con otros partidos afines, en base a dos principios que nos unifican.

Uno tiene que ver con la defensa de la institucionalidad, defendemos el rol de las instituciones, defendemos la estructura de nuestra república. Por otra parte, también defendemos el federalismo. Venimos de Santa Fe, hemos sido gobierno de la provincia durante 12 años, hemos padecido la falta de federalismo en el país y esos dos son los vectores que nos reúnen en el bloque.

Tenemos algunos matices y, en relación a la ley ómnibus que ya se ha ido desgranando y va a llegar a ser una ley mucho más corta, parecida a una ley de emergencia económica, financiera y administrativa, los socialistas creemos que es importante que cada gobierno que inicia pueda contar con un set de herramientas para enfrentar un momento de crisis.

Lamentablemente, los últimos gobiernos siempre han asumido en contextos de crisis. Diferimos en cuáles son esas herramientas, básicamente porque la orientación de la Ley Bases es meramente fiscal, de recaudación impositiva para el Estado Federal, no ve lo que ocurre en las provincias, no incluye ninguna medida que permita morigerar el impacto de la crisis social, económica, el fogonazo inflacionario de diciembre y enero en los sectores con menos recursos, no incorpora una recomposición urgente de lo que son las jubilaciones y las pensiones. Lo que sí incorpora en la agenda, en base a juntar dinero, es toda la estrategia de privatizaciones.

Por lo tanto, entendíamos que en líneas generales era importante que nosotros pudiéramos expresar en un dictamen propio cuáles son las herramientas que creíamos que el gobierno debería tener, que incluyen la declaración de una emergencia, porque negar que estamos en crisis y en emergencia es ridículo, la gente lo vive y lo palpa cada día. Por eso, vamos por un dictamen propio que hemos presentado, ayer lo defendió Mónica Fein y hoy me tocará defenderlo a mí en el recinto.

En la parte parlamentaria, esto significa que votaremos en contra del dictamen de mayoría, intentando que se trate el nuestro. Si no llegáramos y si, como todo parece indicar, en mayoría se aprobara, al menos, la cáscara de lo que es la ley de bases, empezaremos a plantear en el debate en particular las propuestas alternativas que contienen nuestro texto.

¿En qué se va a diferenciar el voto de ustedes del voto del resto de Hacemos Coalición Federal?

Probablemente nos vamos a diferenciar en el artículo de las facultades delegadas. El socialismo tiene una historia al respecto, tanto en decretos de necesidad y urgencia, como en la delegación de facultades. En ese punto vamos a estar juntos con la Coalición Cívica. Dentro del bloque, este dictamen también lo va a votar Margarita Stolbizer y Natalia de la Sota que está en el bloque de los diputados de Córdoba. Alfredo Bravo y Guillermo Esteves Boero fueron convencionales constituyentes en el año 1994 y ya expresaron la oposición, tanto a los decretos de necesidad y urgencia, como a plantear la delegación de facultades legislativas, mucho más en un momento en el que el Congreso está funcionando.

No estamos en un momento de crisis institucional y con un Congreso en dificultades. Hace un mes que estamos debatiendo con más de 250 organizaciones.

¿No van a votar ni un mes de plazo de facultades delegadas?

Nosotros creemos que no es la mejor herramienta. Con la declaración de la emergencia administrativa, el gobierno hubiera tenido ciertas herramientas. Hay un tema que está fuera del radar, pero me parece importante y lo voy a plantear hoy en el recinto. El gobierno de Javier Milei está gobernando con un presupuesto 2023 prorrogado. Ese presupuesto, a partir de marzo, es un cheque en blanco por efecto de la inflación.

Para eso no necesitó ni facultades delegadas, ni Ley de Bases, ni DNU, sólo un acuerdo político que hicieron entre Sergio Massa y Javier Milei para dejarle el presupuesto en 40 billones de pesos y, una vez que se gasten las partidas, que por efecto de la inflación se va a licuar rápidamente, desde el mes de marzo o abril Javier Milei va a poder gobernar con enorme discrecionalidad.

No necesita la ley ómnibus para desfinanciar la ciencia, para hacer pisar los salarios de los docentes y no docentes universitarios de todo el país, tal como hizo hace poco.

Hay una discrecionalidad enorme y nosotros creemos que alcanzaba con una ley que declare la emergencia para reconocer el momento que vivimos y agilice algunas cuestiones de la gestión cotidiana.

La delegación de facultades es una institución mala que fue mala antes también y por eso la votamos en contra. Veo muchos sectores que hasta hace poco aplaudían los DNU que fueron responsables de la reglamentación que hace que hoy un DNU sea más fácil de aprobar que una ley porque con que una sola cámara lo acepte o no lo trate, queda aprobado.

Si querés aprobar una ley, tenés que ir a las dos cámaras, hay revisión y si hay modificaciones vuelve a la cámara de origen. Tenemos que dar un debate en relación a la importancia de sostener una institucionalidad como política de estado y no que, cuando me toque gobernar, pienso que voy a tener buenas intenciones, o establecer las reglas del juego pensando que siempre voy a ser gobierno.

¿Hay algún tipo de disidencia entre ustedes y el resto de Hacemos Coalición Federal respecto a las privatizaciones?

Es uno de los puntos sobre los cuales no hay acuerdo general y hoy no están los votos para que se apruebe. Delegaciones y privatizaciones son los dos temas donde el gobierno hoy no tiene los votos, por eso se hizo este cuarto intermedio, la reunión con los gobernadores, y por eso entiendo que se dio un operativo represivo muy fuerte en el Congreso que esperemos que hoy se corrija. La situación fue muy compleja durante toda la tarde y también cuando terminó la sesión.

Respecto a las privatizaciones, nosotros no negamos que puede haber un mejor funcionamiento de las empresas públicas, no negamos que hay algunas que podrían ir incorporando capital privado sin la necesidad de que el Estado se desprenda y que pueda mejorar su gestión.

En nuestro dictamen excluimos el tema de las privatizaciones porque nos parecía que el modelo que plantea el gobierno con un anexo de 40 empresas que se privatizan a libro cerrado es muy malo y el Congreso no tenía un rol. Veremos en función de los acuerdos que existan.

Hay una propuesta en el dictamen de la Coalición Cívica que plantea que son muchas menos las empresas que estarían sujetas a privatización y que todos los pliegos deben pasar por el Congreso. También plantea un control trimestral sobre esos procesos para evitar las dificultades que ya generó este proceso en los años 90. Veremos que modelo queda. Nosotros no podemos acompañar un texto en el que el gobierno pretende aprobar la privatización de 41 empresas a libro cerrado y vamos a votar negativamente.

