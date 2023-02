Federico Moll: "Para salir de la estanflación hay que pasar un invierno duro"

El economista Federico Moll afirma que las previsiones inflacionarias del Gobierno no son realistas, y que lo que se debe hacer es tomar medidas en base a un plan económico de fondo. "Muchas de las medidas que se tienen que tomar en el corto plazo pueden ser dolorosas", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cómo estás viendo las ambiciones en general que tenía el Gobierno respecto de lo que podía obtener uníndice de inflación del 3% en el mes de abril a la luz de los números actuales?

Nuestra estimación es que la inflación de febrero estará entre el 6% y el 6,5%, no vemos que eso cambie en lo que queda del año, por lo que, seguramente, la inflación del 2023 sea similar a la del 2022, en buena medida por la dinámica monetaria.

La inflación refiere bastante a lo que pase con el tipo de cambio y con cómo se vayan firmando las paritarias. Si ambos están en torno al 6% o 7% mensual, es difícil pensar que la inflación se vaya a escapar un poco de esos márgenes.

Los periodistas nos hacemos la pregunta de si inciden más las decisiones políticas sobre al economía o la economía sobre las decisiones políticas, y los mercados, al mismo tiempo, que reaccionan como un gesto de confianza respecto de las decisiones que se toman en materia política...

Es bastante claro que las decisiones políticas influyen más sobre economía que viceversa. Si uno analiza nuevamente el largo plazo de la economía argentina, la ve estancada. En términos de PBI per cápita, hace más de diez años que está cayendo, y es una dinámica que no se ve en otro país que no haya afrontado una guerra o un desastre natural.

En el corto plazo, y pensando en Massa y su capital político, quiero creer que nunca pensó que la inflación se iba a estabilizar en niveles del 3% mensual. Lo que Massa dice y piensa son dos cosas muy distintas. Más allá de un amague en el cierre del año, nada hacía pensar que la inflación se vaya a desacelerar de forma marcada en 2023.

¿No es peor generar esas falsas expectativas con respecto a la baja de la inflacióon?

No lo sé. No tengo un manejo político tan claro.

Lo digo inclusive a nivel de cómo esto sobreimpacta después, ¿no cree que genera una mayor desconfianza a posteriori?

Si, pero el anuncio de hoy pesa más que la desazón de mañana. Siempre el Gobierno encontró a alguien a quien acusar por los problemas que se van dando después.

Alejandro Gomel (AG): ¿Cómo se puede salir de esta situación?

La inflación es consecuencia de todo lo que se hace mal en política económica. La inflación bajará cuando haya un programa económico integral que logre coordinar expectativas, involucrar a todas las fuerzas y alcanzar objetivos, que son mucho más grandes que la inflación en sí misma.

Se necesita una economía muy distinta a la actual en términos de productividad.

La posibilidad de generar un acuerdo entre las fuerzas

AG: ¿Se puede hacer un amplio acuerdo político?

Si. Más que un acuerdo político, lo que tiene que quedar claro, a nivel social, es que cortar con 10 o 15 años de estanflación o de caída del PBI per cápita no será gratuito, y muchas de las medidas que se tienen que tomar en el corto plazo pueden ser dolorosas.

Hoy Argentina es una de las economías más cerradas del mundo y cambiar esa situación puede ser muy doloroso.

AG: Doloroso para quién sería la pregunta.

A esta altura, todos los argentinos reciben algo que no les corresponde, de alguna manera, y son víctimas de pagar todo lo que no le corresponde a los otros. Nos subsidiamos entre nosotros, cada uno tiene un kisoskito, el ejemplo más claro son los subsidios.

Levantar eso es costoso, aunque nos lleva a un lugar mejor en el mediano plazo, pero para salir de la estanflación hay que pasar un invierno duro.

¿Creés que alguno de los candidatos puede traer expectativa positiva en los mercados y en la economía en general?

Por parte del Gobierno, no hay nada interesante que pueda decir para cambiar las expectativas de los mercados o de los agentes económicos en general.

Confío en gran parte de los equipos económicos de buena parte de la oposición, sin conocerlos del todo, pero creo que se tienen que pensar muy bien las secuencias de política económica una vez que se alcanza el poder.

A la oposición tampoco le fue bien con la inflación...

Por eso digo que se tiene que pensar muy bien la secuencia.

La mayoría de los economistas coincidimos en el destino final, en cuáles son las características que queremos que nuestra economía tenga. Cuales son los pasos hay que pensarlos muy bien.

Nadie quiere una economía con cepo, nadie quiere una economía con déficit fiscal elevado, pero cómo llegamos, el camino que nos va llevando, es difícil, es muy distinto a lo que se recibió en 2016.

Los pasos para desactivar la 'bomba' tienen que estar muy bien pensados, porque, de otra manera, desde un punto de vista nominal, la cosa se podría desbordar como no podía ocurrir en 2015 y 2016. En aquellos años una inflación del 40% era mucho, hoy podríamos hablar de una inflación muy superior a la actual, que ya es del 100%.

