El ex senador por Juntos por el Cambio, Federico Pinedo, aseveró que "creemos que sería un fracaso no salir rápido del cepo". Además, se refirió a la carta para pacificar la interna de la oposición y resaltó las diferencias entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Dentro de Juntos por el Cambio, ¿se está produciendo esa clásica frase de “una tormenta en un vaso de agua”?

Finalmente, ¿se puede decir que Patricia Bullrich está a la derecha de Horacio Rodríguez Larreta y más dura que él cuando, por ejemplo, en Buenos Aires de 32 intendentes radicales, 20 integran la lista del candidato a gobernador de ella y, al revés, cuando del lado de Larreta está alguien como José Luis Espert acompañándolo? ¿Cuánto de esta diferencia entre halcones y palomas es puro teatro?

Efectivamente, hubo una tormenta y lo que intentamos hacer, con una nota formal y oficial para que no quedara en el terreno del ida y vuelta de las declaraciones personales, es transmitirle a nuestros adversarios del momento que bajemos un cambio y que volvamos a hacer lo que hay que hacer en una democracia, que es representar a los vecinos tuyos de la puerta de al lado, que durante cuatro años te pueden delegar la función de administrar lo que es común. Nada más que eso es la política democrática.

Entonces, la tarea es la representación y no la destrucción de un adversario. Esa es otra tarea que no tiene que ver con la representación democrática. Así que lo que digo es que cuidemos a Juntos por el Cambio, que es un instrumento de los argentinos para generar una alternancia en el poder, para que cuando una cosa no funcione tengas otra cosa para actuar, que te represente y para poder ir por otro camino, que es crear esperanza.

Siempre en la democracia es necesario tener una alternativa y eso es nuestra fuerza. Por lo que los dirigentes de JxC, la obligación que tenemos es ser respetuosos y, por otra parte, ser constructivos y no dedicarnos a frases que supuestamente son para hacerle daño a la otra persona pero no para tener representación democrática.

Quiero aprovechar tu experiencia política y tu aplomo para tratar de contribuir a la comprensión de nuestra audiencia de cómo muchas veces se simplifican y construyen dicotomías que son más fáciles de digerir y exigen menos esfuerzo cognitivo, pero que no representan realmente a la realidad.

Otra de las simplificaciones, por ejemplo, es que Bullrich está a la derecha de Larreta y me animaba a decir que no sé si Larreta no está a la derecha de Macri en términos económicos. Y no sé cuánto más se diferencia Patricia de Macri y Larreta se parece a Mauricio.

Todas estas ensaladas que continuamente construimos de colocar la dicotomía en derecha e izquierda, macristas y antimacristas, dentro de JxC, no representan una realidad que es más compleja, en donde está todo cruzado, porque hay radicales de un lado y del otro, halcones de un lado, y palomas del otro. Nos encontramos, inclusive, con el caso de Maximiliano Pullaro, que representa a los progresistas de Evolución Radical, pero que al mismo tiempo están con Bullrich.

¿Cuánto de todo esto es simplemente una construcción discursiva donde cada una de las partes necesita colocarse y construir un posicionamiento diferenciador donde las diferencias no son tan grandes?

Hay dos grandes líneas de formas de entender la realidad de los argentinos para salir de una crisis que es extremadamente preocupante, en algunos momentos desesperante. Cuando no tenés el dinero para alimentar a tus hijos, no se educan, no podés salir a la calle porque te pueden matar, el narco toma tu pueblo o barrio, entre otras cosas, la situación pasa a ser desesperante. Hay que buscar un camino para salir de eso y construir esperanza, demostrar que es un camino viable.

En este sentido, hay dos grandes estrategias. Hay una donde entiendo que Horacio quiere decir que vamos a sentarnos con nuestros adversarios para acordar algo que dure en el tiempo. Y Patricia menciona que hay ciertas cosas con las cuales nosotros no podemos sentarnos con nuestros adversarios a partir la cuestión por la mitad.

O sea, con las mafias no te podés sentar a negociar, con un montón de cosas que no se arreglan con la negociación sino que se arreglan teniendo objetivos claros, con la convicción de llevarlos adelante y buscar consenso para el logro de esos objetivos. Son mecanismos diferentes de encarar un futuro gobierno en esta situación tan preocupante. Fundamentalmente, eso es lo que está en juego.

Esto es una interna. Claramente hay gente amiga nuestra en los dos lados. La cuestión pasa por si compartimos estas miradas generales y estamos con uno que creemos que lo podrá hacer o si creemos que hay que hacer lo que propone el otro.

Me pregunto sí realmente son diferentes, incluso, si la construcción de esas diferencias no es simplemente una construcción positiva, retórica, y de necesidad...

No, no es solamente retórica. Esa diferencia es real. Horacio cree que hay que hablar y arreglar cosas con ciertas personas que nosotros consideramos que son parte del problema y no de la solución.

Horacio Rodríguez Larreta propone un camino y nosotros otro. El camino nuestro es el del liderazgo y de hacer lo que hay que hacer a como dé lugar, porque de lo contrario Argentina naufragará nuevamente.

Si optamos por el gradualismo, por ejemplo, que fue el error de Macri y nuestro (porque estuvimos en ese gobierno), nos vamos a equivocar y el país no saldrá adelante.

Somos conscientes, hicimos autocrítica y tenemos que hacer lo que hay que hacer desde el día uno para dar vuelta la página y así salir de esta situación desesperante. Tenemos una mirada que lidera el éxito, pero hay otros que no son iguales.

En los equipos económicos de Bullrich y Larreta, ¿encontrás diferencias en cuanto al diagnóstico o a la propuesta de la medicina que hay que aplicar?

Trabajan mucho juntos, hay algunas diferencias. Hay personas que dicen que tenemos que salir del cepo en un año, pero creemos que sería un fracaso no salir rápido del cepo. Estamos viendo la manera más rápida de hacerlo, pero pensamos en poco tiempo y no en muchos meses.

Inmediatamente te corregís y decís "en pocos meses" o "en algunos meses" vamos a salir del cepo. Es decir, parecen mínimas las diferencias...

No es "mínimo un año", sobre todo cuando es el primero. El año que viene hay que terminar con la inflación, no salir del cepo, es lo que creo.

También hay algunos técnicos del lado de Horacio que están más cerca de lo que estoy diciendo. Tenemos algunas diferencias, pero en temas técnicos quizá no tenemos tantas. La discusión aquí es quién realmente puede hacer el cambio que necesita Argentina o no.

Me acuerdo y cito siempre a un excelente texto de Freud, que hablaba del narcisismo de las pequeñas diferencias, y él marcaba que las rivalidades se daban más acérrimas entre vecinos, y resaltaba el ejemplo de los irlandeses con los ingleses, y en su momento de los franceses con los ingleses.

Las peleas más grandes son las de tu familia. Soy abogado y las peleas más feas que vi fueron entre hermanos por una sucesión, en la que se peleaban por algo ínfimo.

En este caso, está claro que una cosa no es la misma que otra porque tienen personalidades y aproximaciones a la realidad diferentes. Uno está mucho más orientado a hacer un acuerdo general con los adversarios, que en este caso es Sergio Massa, y hay otro que dice que acá hay que hacer lo que hay que hacer y luego buscar consenso detrás de eso. Son algunos de los caminos que hay, nosotros defendemos uno.

¿No creés que si Patricia triunfa en las PASO el 13 de agosto, al día siguiente tratará de tender o construir puentes con todos aquellos que pueda acercar para que le voten en el Congreso las leyes que son necesarias para llevar adelante el plan que ella misma quiera llevar?

En el Congreso, probablemente tengamos un número muy cercano a la mayoría en las dos Cámaras.

Pero no en el Senado, ¿no?

En el Senado estarán 32 senadores, y el número mágico es 37. Cuando nosotros entramos en el gobierno con Macri éramos 15 senadores del gobierno contra 72.

Está claro. Pero igual te faltan cinco senadores. Ahí es donde imagino a Patricia acercándose a Juan Schiaretti, de la misma manera que quería Larreta. No veo diferencias instrumentales...

Veo las diferencias que te acabo de mencionar, que son de enfoque y de liderazgos. No es lo mismo que te opere un cirujano a que te opere un dentista cuando tenés un problema del corazón.

Después, en el tema que vos mencionás de las mayorías parlamentarias, lo que quiero decir es que estuve 16 años en el Congreso y la mayor parte estuve con ella, que anteriormente había sido diputada.

Patricia era la secretaria parlamentaria, mientras yo era el presidente del bloque del PRO. De manera tal que pocas personas tienen más experiencia parlamentaria que Bullirch, es una armadora de acuerdos, respetos y diálogos con todo el espectro político. Eso es una cosa y otra es el estilo de liderazgo.

Es decir, "tengo este objetivo claro y lo tengo que conseguir". Con la inflación, por ejemplo, y a eso vamos a juntar los consensos. Y si hay alguien de la extrema izquierda que está de acuerdo, perfecto, que acompañe.

No lo dudo. Lo que estoy tratando es eso, quitar ese prejuicio de que Patricia es una especie de Schwarzenegger que viene a romper todo, y creo que no es así...

Claramente no. Tiene una gran experiencia política, fue dos veces ministra de la Nación, estuvo mucho tiempo en el Congreso. Es una persona que conoce perfectamente el sistema político y que sabe operarlo y lo conoce personalmente, así que de eso no caben dudas.

Lo que pasa es nunca fue parte de la cuestión prebendaria y ella quiere seguir por ese camino.

Alejandro Gomel (AG): Quería volver al principio de la charla, cuando hablaban de la carta que firmaron a partir de la declaración de Juan Manuel López, donde llamaron a la reflexión a Larreta. Quería saber si también esta carta operaba como una autocrítica, porque cerca de Larreta manifiestan que la que empezó con las agresiones fue Patricia.

¿Hay ahí alguna autocrítica en la manera en que Bullrich encaró la campaña, sobre todo, enfrentando o confrontando con Larreta?

¿Qué es lo que dijo Bullrich para comenzar algo?

AG: Bullrich es la que viene haciendo los ataque más fuertes a Larreta, como cuando lo trata de tibio o le pone fotos de los cortes en la Ciudad diciendo "esto con nosotros no va a pasar más", entre otras cosas.

Eso lo dijo Patricia Bullrich cuando era ministra del gobierno de Macri, no en la campaña. Ella dijo que no estaba de acuerdo con que tomen la Ciudad y que no les pase nada siempre, y lo sigue diciendo ahora. ¿O tiene que cambiar y mentirle a la gente sobre lo que ella piensa para que no se enoje otra persona? No es así, eso lo dijo siempre y una cosa es decir "creo que ese enfoque es tibio", y otra que alguien va a matar a otro. No es lo mismo.

Nosotros dijimos que hay que ser formales, serios, respetuosos, constructivos y cuidar a JxC. Es decir, dar vuelta la página. Ya está, dimos vuelta la página y ahora estamos trabajando.

AG: En la campaña, ¿por momentos Patricia no fue agresiva con Larreta?

Nunca dijo que iba a matar a alguien. No podemos decir eso porque no lo podemos pensar.

Dijo que Larreta tenía bajeza moral y que era oportunista. Lo que estoy tratando de hacer es poner en contexto esto y ayudar a la comprensión...

Si te dicen que vas a matar a alguien y representás a los argentinos, no te podés cruzar de brazos. Nos callamos una vez, dos veces y la tercera vez mandamos una carta seria para cuidar a JxC. No es para llevarnos la pelota a casa, trabajemos para los argentinos, seamos serios y respetuosos. Eso fue lo que hicimos, dimos vuelta la página.

Yo, contrario a lo que hacen muchos medios de tratar de sembrar cizaña y que se pelee uno con el otro, lo que estoy tratando de mostrar es que las diferencias no son tan grandes y que después del 13 de agosto se pondrán de acuerdo.

No cabe la menor duda que el 14 de agosto JxC es una sola fuerza. Porque además no depende de nosotros, no somos dueños de la enorme cantidad de votos de los argentinos.

Es un instrumento de la sociedad que le otorga la representación a estas personas, pero no son los dueños estas personas de ese instrumento, eso quiere decir.

Absolutamente.

