El ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía, Federico Poli, destacó el liderazgo de Sergio Massa para ordenar el oficialismo, pero subrayó que "debería referirse más a la integración de Argentina al mundo". Asimismo, opinó de los caminos para salir de la crisis económica: "Hay que atacar los tres grandes desequilibrios que tiene la Argentina: el fiscal, el externo y el financiero monetario", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Federico Pol es economista, periodista, columnista de Perfil, además es director de la Consultora Sistémica, fue Jefe de Gabinete del Ministerio de Economía entre el 2002 y el 2003, subsecretario de Pymes y Desarrollo Regional entre el 2003 y el 2006, director de la División de Asuntos Económicos de la Secretaría General Iberoamericana entre el 2006 y el 2014 en Madrid, director Ejecutivo en el Banco Interamericano de Desarrollo entre el año 2018 y el 2020.

Ayer Lavagna sostuvo que hay que buscar gobiernos de unidad nacional y terminó llamando a votar a Massa. Desde su visión económica, ¿qué aporte podría brindar Lavagna en un gobierno de unidad nacional?

Lavagna es un activo de la Argentina. Logró la salida del 2002 en un ciclo virtuoso que era increíble de pensar cuando estábamos en medio de la depresión económica. A partir de aplicar una buena economía y entender el fenómeno político y social tejió soluciones.

El los tuits que publicó ayer sostiene algo central: las sociedades no son plastilina, no se puede moldear la figura que se quiere sino que tienen inercias y actores. El comportamiento depende de la historia y sobre eso hay que trabajar para construir una salida de este ciclo liberal populista.

Frente a esta opción que tenemos en el balotaje, hay uno de los dos que plantea un gobierno de unidad nacional. Ese llamado me interpela. Ojalá surja lo mejor de cada uno de esos actores para salir de la decadencia.

Después del debate, los dólares no oficiales bajaron 40 pesos, de la misma forma que cuando Massa ganó en la primera vuelta. A su vez, cuando Milei ganó las PASO, hubo un salto del dólar. ¿Se puede predecir, consecuentemente, que si ganara Milei habría un salto de los dólares libres y sería el caso contrario si la victoria se la lleva el candidato de UxP?

Es muy correcta esa descripción. Obviamente, frente a un candidato que va a dolarizar y que dice que el peso argentino es excremento, la huida del dólar es infinita. Esto explica su tendencia pese a ser competitivo en el balotaje. Por su parte, Massa no plantea este fenómeno.

A su vez, se juega la capacidad de gobernabilidad que pueden llevar a cabo cada uno. En el caso de LLA es una realidad que no hay antecedente de gestión ni de conocimiento del Estado. Mientras que Sergio Massa, tiene la capacidad de sentarse con los diversos actores sociales y políticos y demostró un liderazgo sorprendente al ordenar al oficialismo

Melconian planteaba que un dólar a 500 sería un equilibrio para el dólar comercial. ¿El escenario que imagina si gana Massa es que, en diciembre, habría un dólar de 500 pesos para comercial y se desdoblaría el mercado cambiario a una especie de dólar financiero en un primera etapa, y que ese dólar que está en casi 1000 bajaría a 700 achicando la brecha?

Melconian hacía ese número hace un mes, que era actualizar el valor de un tipo de cambio competitivo de 350. Hoy seguro es un poco más que eso. Nuestro talón de Aquiles es el atraso del tipo de cambio oficial y estos 20 tipos de cambio que tenemos. Eso hace que sea muy difícil ingresar divisas al país para hacer negocios, por ejemplo.

Todo este desastre es parte de un Estado populista y tiene que desaparecer. Un desdoblamiento puede ser un primer paso. Pero, como en 2003, fuimos a un mercado cambiario único con algunas restricciones, pero así funcionan los países del mundo.

En el medio, hay que separar los stocks de los flujos y hay mucha deuda comercial con el exterior acumulada. Si no se ordena eso, el país no va a salir. Lo otro importante, y que Massa tampoco dijo mucho, es la reforma del Estado y el sistema impositivo, además de la integración de Argentina al mundo.

¿Una mirada de Lavagna sería ir directamente a un dólar unificado y que, a lo mejor, termine estando en un intermedio entre el dólar oficial actual y el libre?

No quiero hablar en nombre de Lavagna porque no me corresponde. Pero imagino que puede pensar en un camino donde haya una parada intermedia, que podría ser un desdoblamiento. También está el manejo del BCRA con las reservas netas negativas es algo muy complicado.

De todas maneras, lo más importante que hizo este Gobierno fue el gasoducto e Insistir con priorizar la construcción de ese gasoducto fue una recomendación de Lavagna a Massa. En ese sentido vamos a tener un primer semestre muy apretado y luego, si hacemos las cosas medianamente bien, vamos a tener mayor afluencia de dólares.

Como le decía, me parece que puede haber una parada intermedia en el camino de un desdoblamiento, y después una unificación. Pero esto hay que hacerlo bajo un programa integral, es decir, atacar los 3 grandes desequilibrios que tiene la Argentina de manera simultánea: el desequilibrio fiscal, el externo y el financiero monetario.

Si no se hace esto en esa dirección es ir a la devaluación que hizo el ministro después de las PASO y que se lo comió la inflación en dos meses. Hay que hacer hincapié en la reforma del Estado porque este es un Estado que creció a niveles que hace que la presión impositiva, el endeudamiento extremo y la inflación por emisión, impiden que haya inversión. El país debe recuperar, precisamente, la inversión y el empleo, y mejorar los ingresos a partir de eso.

