Fernando Langenauer, excoordinador de la pensión de Independiente, analizó el modus operandi de las redes de trata en el mundo del futbol y lamentó que la denuncia por corrupción de menores en el club no haya avanzado. “No hay ni un solo detenido y no se la recuerda en ningún medio”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (101.9).

¿Encontrás similitudes en la red de pedofilia recientemente descubierta y la situación que se vivió en pensión de Independiente?

Lo que me llamó la atención fue que justo se conoció el caso cinco años después de que nosotros hiciéramos la denuncia. Hay características similares, sobre todo en lo que tiene que ver con la captación de chicas y chicos en situación de vulnerabilidad.

El modus operandi entiendo que también es parecido, se contactan con los menores a través de sus redes sociales.

El fuerte cruce entre Luis Ventura y Eliana Guercio por el caso Marcelo Corazza: "No podés limpiarte"

¿Por qué se da en estos lugares que tienen a cargo menores, como pueden ser un canal de televisión, un club de futbol o una Iglesia?

Trabaje durante ocho años en el mundo del futbol y, cuando sucedió lo de Independiente, jamás había imaginado que era posible una situación semejante. Pero me fui empapando del tema, conocí que estas cosas pasan desde hace más de 40 años y que es un tema tabú del que nadie habla.

Me ha tocado seguir de cerca el proceso de los protocolos médicos y judiciales, acompañar a los chicos que fueron víctimas junto a sus familias y también al resto de sus compañeros. Me impacta que cinco años después de la causa no haya ni un solo detenido. No hay ninguna reglamentación nueva de la AFA, no se lo recuerda en ningún medio y la causa quedó totalmente freezada.

Cuando hablamos de vulnerabilidad, el ejemplo más concreto del futbol son los chicos que a través del scouting llegan a los clubes desde lugares y casas humildes, y lo primero que ven son a los jugadores de Primera División, que están rodeados de un mundo absolutamente material: autos, ropa cara, tatuajes, entre otras cosas.

Marcelo Corazza rompió el silencio tras su detención: "Me da asco todo lo que escuché"

Esta gente que busca a estos chicos tiene muy en claro este tipo de cosas. Por suerte, Independiente me escuchó y realizó la denuncia como institución, pero otros clubes no hicieron lo mismo.

Parece ser que lo que hay en común en estos casos es que se aprovechan de una ilusión.

Totalmente. Hay gente especializada en captar chicos vulnerables, jugando con su ilusión. No tengo tanto conocimiento del caso de Corazza, pero sigo de cerca la causa del club.

Román Iutch (RI): ¿Recibiste mensajes de familiares contando situaciones similares a las que vivieron los chicos de Independiente o, por otro lado, amenazas de quienes se sintieron expuestos por la denuncia?

Yo no recibí ningún tipo de amenaza, pero sí, posteriormente a las denuncias que hicimos, muchos de los chicos volvieron a recibir mensajes intimidatorios. Algunos clubes, como Racing o Boca, y futbolistas de Primera División, me han enviado mensajes de apoyo.

Caso Marcelo Corazza: la palabra de la familia

Andrea Bisso (AB): Hace unos días tuve la oportunidad de hablar con Ulises Jaitt y recordábamos la participación de su hermana Natacha en el programa de Mirtha Legrand, donde dio una lista de personas que presuntamente integraban una red de pedofilia. Ulises me decía que era conveniente que cuiden a Marcelo Corazza para que no le suceda lo mismo que a su hermana, quien finalmente fue encontrada asesinada después de sus declaraciones. ¿Cómo analizás todo lo que se está mencionando en estos últimos días?

Recuerdo que nuestra denuncia estuvo teñida por una situación política muy particular que se vivía en ese momento, con la conducción de Moyano en Independiente, que estaba enfrentado con Macri, y todo tomó una dimensión muy grande.

Lo único que tenía claro es que en ese momento mi trabajo era estar cerca de los futbolistas y de la familia. Cuando me enteré lo que estaba sucediendo y lo pude trabajar con mi equipo, pensamos en la forma en la cual podíamos generar ese canal de confianza para que los chicos se acerquen a contarnos lo que estaban viviendo, ya que un tema como este da muchísimo pudor. En ese momento me di cuenta que no había grises: o denunciaba o era cómplice.

ADP JL