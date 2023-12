La ex legisladora, Graciela Camaño, sostuvo que el DNU de Milei es muy peligroso para el sistema democrático. "Si este decreto llega a la Corte Suprema, va a ser declarado inconstitucional", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Graciela Camaño es ex diputada nacional del bloque Consenso Federal, y a pesar de su salida de la Cámara, sostuvo que continuará formando parte de la actividad política. En la red social X, se refirió a lo que tiene que ver con el DNU que se deberá tratar en el Congreso.

Alejandro Gomel (AG): ¿Qué piensa que puede pasar en el Congreso con este DNU?

En el Congreso, seguramente, va a pasar lo que pasó en el cuerpo colegiado. Va a tener inconvenientes para sortear, hasta el momento del tratamiento, las dos Cámaras. Los decretos de necesidad de urgencia son modos de gobernar excepcionalísimos, y tienen que ser rechazados por el Congreso, y para ser rechazados, se necesita que lo hagan las dos cámaras, que las dos cámaras se expidan.

Se forma una comisión previa que se expide y produce una resolución que, posteriormente, se trata en el Recinto. Vale recordar cuando Macri nombró la Corte por decreto y cuando intentó hacer una reforma de muchas leyes en un sólo decreto, finalmente se retrotrajo. Justamente, me sorprendió el tuit de Macri porque, al haber tenido esa sabia decisión en su gestión, no puede alentar que Milei que comenta estas fallas institucionales.

AG: ¿Pero luego de retirar esos DNU finalmente las leyes fueron aprobadas?

Sí, fueron aprobadas. La mayoría de la legislación que estaba en el decreto se aprobó con modificaciones. La Constitución establece los parámetros con los que tenemos que trabajar tanto la sociedad como los 3 poderes del Estado, y esa carta de navegación es el máximo acuerdo político alcanzado por nuestro país.

Si no hay un acuerdo político total, no se puede reformar, y hasta ahora se sostiene con las bases de 1853 e incorporando las diferentes realidades que vive el mundo occidental democrático. A principios de siglo XX incorporó los derechos sociales, y en 1994 aprobó los derechos de tercera generación, es decir, los del consumidor, los ambientales, los humanos, etc. Todo debemos aceptar esas reglas de juego cuando jugamos el juego de la democracia.

AG: ¿Este DNU está por fuera de ese juego que usted plantea?

Absolutamente. El contenido no es lo que se tiene que examinar, sino la forma y el cumplimiento de los requisitos de la Constitución. Y no lo hace. Y esto no lo sostengo solo porque lo digan prestigiosos constitucionalistas, ya que algunos simplemente comentan a Roberto Gargarella, quien sí es una eminencia en materia constitucional, no un simple abogado.

AG: Desde lo político, ¿qué busca el presidente con esto? ¿Mostrar autoridad?

Este es un modelo que no es nuestro, es una apátrida. Quiere ser un suerte de anarquismo libertario, entonces, ellos usan las reglas de la democracia para contrariar y generar el amigo-enemigo.

En el juego político lo ensayaron los dos presidentes anteriores y ahora lo tenemos perfeccionado. Es un modelo internacional anarquista para aquellas cosas que lo obligan a tener un ejercicio amplio de lo que implica la democracia como ámbito de consulta social. Cuando no me gusta lo que hacés, voy y quemo el Capitolio, porque es exactamente eso. Y también se ve con el orgullo que siente Milei por sus amistades, como por ejemplo, Elon Musk.

AG: ¿Qué deberían hacer el resto de los partidos de la oposición, tanto el radicalismo como Unión por la Patria?

Hay que tener valor para hacer respetar las instituciones y no entrar en el juego de que te agredan cuando decis lo que corresponde, porque esto no es algo sencillo. Hay que ser dignos de lo que creemos que se debe hacer.

Tenemos que opinar y hacernos escuchar. De todas maneras, no tengo dudas de que si este decreto llega a la Corte Suprema, va a ser declarado inconstitucional. Y el propio presidente lo demostró, tres días después, cuando llamó a sesiones con determinados proyectos. O sea, para algunos decide abrir el Congreso y para otros, no. Eso es muy peligroso para el sistema democrático.

Nosotros vivimos en un sistema que se rige por las reglas democráticas y si el presidente toma decisiones de manera personal, llevándose por delante las instituciones, no vendrá nadie a invertir en nuestro país. Porque el mundo necesita que los gobiernos se apeguen a las reglas, como las que exige la OCDE, organización a la cual Milei quiere ingresar.

AG: ¿Vislumbra algún nombre para liderar esta oposición, especialmente del peronismo?

No, en ninguna fuerza política hay liderazgo. Los políticos saben que hay un aval de la ciudadanía con el voto. Entonces, saben que a 10 días de gobernar, no se le puede salir a decir nada. Pero si está cometiendo tantos errores, habría que dejar de lado la conveniencia política del manejo de los tiempos, y hablar. Yo no quiero ser responsable por mi silencio.

Como el resultado de las urnas es muy reciente, la mayoría de los partidos se están acomodando como pueden, pero el peronismo no se puede acomodar porque es responsable de los desaciertos que llevaron al hartazgo de la población. El fracaso y la derrota fueron muy contundentes tanto a nivel presidencial como provincial.

Y esto es un problema que sólo se cura con el tiempo, no con un cacique al que todos lo sigan, porque el liderazgo responde a la identidad que haya entre esa persona y la sociedad.

