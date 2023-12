Día 15: necesidades extraordinarias

El Presidente visitó la mesa de Mirtha Legrand el pasado sábado 23 de diciembre y compartió declaraciones sobre el litio y la economía, dejando entrever su figura de “panelista”, que le permitió llegar al sillón presidencial. “El Presidente se mete a interactuar en las redes sociales sin ningún tipo de filtro durante su ‘hora Twitter’, aquel momento en donde el mandatario toma el teléfono y publica mensajes propios, comparte algunos ajenos y deja ver sus likes en las redes, como si no fuese el Presidente de la Nación”, analizaron los periodistas en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del martes 26 de diciembre del 2023.

Alejandro Gomel: Se termina el 2023 y amanecemos con los primeros decretos post navidad del presidente Milei. El llamado a extraordinarias y la baja de 7 mil contratos del Estado, de aquellos que tenían contrato hace menos de un año, se convierten en los primeros despidos de trabajadores públicos de la gestión Milei.

Por otro lado, el Presidente fue protagonista del fin de semana en la famosa mesa de Mirtha Legrand, acompañado por Patricia Bullrich, poniendo a la ministra de Seguridad en un lugar primordial. Javier Milei ha dejado varias definiciones en la mesa de Mirtha, entre ellas, el llamado a extraordinarias donde no está la famosa ley ómnibus, pero sí el tema Ganancias y una discusión que se va a venir acerca del Decreto de Necesidad y Urgencia. El Presidente mencionó varios temas, entre ellos la votación presidencial de Boca, en donde recibió muchos insultos por parte de los socios del conjunto xeneize. “Sabía que el señor Riquelme y sus vándalos me iban a insultar, pero yo no tenía porqué dejarme intimidar por un conjunto de inadaptados”, declaró el Presidente de la Nación. Además, le agradeció a Mauricio Macri y afirmó que su presencia en dicha votación se debió a la “lealtad” que le debía al ex presidente: “Uno tiene que tener lealtad y Macri conmigo se comportó como un señor”, aseguró Milei.

Por un lado es cierto, el Presidente fue y puso el cuerpo en las elecciones de Boca, mientras que Macri estaba fuera del país. Milei puso en claro que el que gobierna es él y no el ex presidente, pero es una relación que debe cuidar, sobre todo por lo que pasa en el Congreso.

Otro tema que tocó el Presidente estuvo relacionado con el tesoro de la argentina: el litio. Frente a la pregunta de Mirtha Legrand sobre qué pasa con Vaca Muerta, el mandatario afirmó que “el eje central es el respeto del derecho de propiedad”. Además, confesó recibir una llamada de Elon Musk, en la que el magnate le demostró su interés por el litio: “El gobierno de Estados Unidos está muy interesado en el litio”, declaró.

Fernando Meaños: Sin duda hay un acuerdo tácito en cuanto a que la desregulación de todos los mercados que propone el gobierno de Javier Milei va a impactar en diversos terrenos, desde el litio hasta las telecomunicaciones, y el sector que uno imagine. Hay un criterio de desregulación que, en algunos casos, va a traer algunos inversores. En el caso de la energía, la desregulación tiene una contracara: el fin de los subsidios, es decir, que todos los argentinos empecemos a pagar aquellos servicios y suministros energéticos por lo que realmente valen. En ese sentido, los primeros aumentos, que ya están llegando de manera significativa, se vieron en la nafta y presentaron un indicio de lo que viene en materia energética, el fin absoluto de los subsidios por parte del Estado, donde se habló de un criterio para subsidiar al público y no a las empresas.

Andrea Bisso: Además de la polémica y difusión que causaron los temas tocados por el Presidente en la mesa de Mirtha, la "Chiqui" arrasó con el rating. Obviamente que su gran contrincante de los sábados a la noche es PH, el programa conducido por Andy Kusnetzoff. La pulseada suele ser pareja, o da más rating para el lado de PH, pero este fin de semana Mirtha Legrand triplicó su público en distintos momentos de la noche debido a la presencia del Presidente y la ministra de Seguridad. Cuando comenzó el programa de La mesa de Mirtha, ya estaba en 10 puntos, duplicando a Andy, un número que fue aumentando y fue llegando hasta los 15 puntos.

AG: Son números que muestran lo que significa el fenómeno mediático de Javier Milei, que por un lado le hizo ganar las elecciones.

Patricia Bullrich también habló, y no solo de temas de seguridad sino también de medios y periodismo, dejando entrever que no es su especialidad. La ministra mencionó que la agencia Reuters tiene “200 trabajadores en el mundo entero”, mientras que Télam tiene “más de mil”. “Las noticias hoy se dan por Twitter, es mucho más importante que tener una agencia”, dijo la ministra de Seguridad a través de un mensaje peligroso, porque Twitter no es una fuente de información fidedigna. De hecho una gran problemática de la red social son las fake news, las cuales el periodismo contrapesa. Además uno de los lugares a los que uno recurre para buscar información son las agencias. Por otro lado, Reuters se encargó de desmentir a Bullrich a través de las redes sociales. Uno de los jefes de la agencia publicó en Twitter un agradecimiento a la ministra por el reconocimiento, pero se aseguró de desmentir la cifra mencionada por Patricia Bullrich, afirmando que tienen “2500 periodistas”.

Love the shout out here from Argentina’s @PatoBullrich for @Reuters as the ‘most important’ media agency in the world (I agree!). Tho to set record straight we have 2,500 text/photo/TV journalists covering the news in bureaus around the world. https://t.co/Dz52ys7Hi9 pic.twitter.com/I03M0jXjsF