El ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Hang, remarcó que este gobierno le está generando muchas dificultades a las empresas y las familias. “El peronismo (en general) y las distintas ramas (en particular) están planteando otros modelos económicos y otras políticas”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Guillermo Hang es un economista que ejerció como director del Banco Central de la República Argentina desde 2020 hasta 2022 y secretario de Comercio Interior en 2022.

Sica: "La recesión va a ser de dos trimestres"

Alejandro Gomel: Este fin de semana, Martin Guzmán publicó un artículo donde hablaba de "volver al futuro", en donde analizaba el presente económico y refutaba las políticas propuestas por Javier Milei y Cristina Kirchner. Ha recibido críticas de todos lados, ¿cómo ve lo que está sucediendo?

Ha tenido mucha repercusión el documento de Cristina, así como también la tuvo el documento de Guzmán. No lo veo como una lluvia de críticas, me parece que es un plafón para empezar a discutir políticas de lo que viene. Hoy tenemos un gobierno con una orientación muy diferente, pero el peronismo en general y las distintas ramas en particular están planteando otros modelos económicos y otras políticas, porque se ve que este gobierno le está generando muchas dificultades a las familias y a las empresas. El peronismo tiene que discutir lo que se hizo y proponer algo nuevo, más allá de que sigan abiertas heridas y discusiones que vienen desde hace años.

Martín Guzmán le contestó a Cristina Kirchner y criticó el ajuste fiscal de Milei: "Dos extremos" ideológicos

AG: A Martin Guzmán le endilgan que hubo crecimiento pero no hubo redistribución. ¿Fue así? ¿Había dólares pero se esfumaron?

Es una situación difícil de evaluar porque a los pocos meses de empezar el gobierno nos enfrentamos con una pandemia que era inédita para la política económica argentina. Crecimiento como tal es difícil de plantear, porque en 2020 hubo una caída muy fuerte. En 2021 hubo una recuperación muy acelerada y en ese margen de una economía muy volátil que se tuvo que frenar en función de lo que pasaba en el mundo, la reapertura generó una recuperación del empleo y de la actividad importante.

Guzmán: "Milei no tiene un plan para bajar la inflación, pero sí para dolarizar"

No estaban dadas las condiciones para generar una política redistributiva más importante, prácticamente el país no tenía créditos porque en el gobierno de Macri el país había perdido crédito en moneda extranjera y había reperfilado el crédito en moneda local, entonces se tuvo que apelar sí o sí a la emisión monetaria como fuente de financiamiento. Se lo hizo en gran medida, no fue un esfuerzo pequeño. Fue una gran emisión que buscaba mantener los ingresos de las familias en una cuarentena que no permitía trabajar libremente.

Creo que ha sido relativamente exitosa la política económica en generar niveles de reactividad similares a los de antes de la pandemia, pero en ese escenario general era muy difícil hacer una política redistributiva. Creo que lo que hizo bien el gobierno en los primeros años fue evitar que se cayeran los salarios: hasta 2022, los salarios no se resintieron, no habían perdido contra la inflación, por lo menos no en una escala como la que se vio en el último año.

El debate económico en Argentina hoy está dominado por dos posturas extremas. Ninguna tiene lugar relevante en el mundo.



Hay una alternativa. Mi análisis. 👇https://t.co/tytxN2UcJ7 — Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) February 18, 2024

AG: Lo que se escucha como una queja al Banco Central es que había dólares y se despilfarraron. ¿Esto fue así? ¿Falta ahí un cuidado de las reservas?

Creo que en la primera parte había dólares. Es bastante correcto plantearlo así en el sentido en el que se generó un superávit comercial elevado en términos históricos, en parte porque se cayeron las importaciones por la pandemia y se mantuvieron las exportaciones en buenos niveles. Yo no plantearía que se despilfarraron los dólares. Sí plantearía que el Banco Central necesitaba acumular reservas para darle estabilidad al tipo de cambio y generar un escenario de mayor tranquilidad para las políticas monetarias, con el fin de evitar que siga subiendo la inflación. Esos dólares se utilizaron en reducir las deudas financieras que habían tomado las empresas que habían ingresado esos dólares al país. Las empresas tenían que hacer frente al pago de deudas financieras con el exterior y se hizo con reservas del Banco Central. No creería que fue un desperdicio de recursos. Lo que sí marcamos es que se le vendieron a la empresas dólares a una cotización más baja de lo que podría haber sido en una situación de un desdoblamiento cambiario o de una situación en donde se hubiera liberado el tipo de cambio. Probablemente los dólares hubieran tenido una repercusión más positiva estando en las reservas del Banco Central y generando una estrategia que impulsara a las empresas a renegociar las deudas y no pagarlas y desendeudarse.

En el día de San Valentín y, como siempre, enamorada de la Patria comparto con ustedes el documento de trabajo “Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación”. Va con cita de Juan Bautista Alberdi 😉 https://t.co/qI9aHm6l4D pic.twitter.com/BsH85d25g5 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 14, 2024

Fernando Meaños: Usted ha sido secretario de Comercio y director del Banco Central. ¿Quién tiene, a su juicio, la responsabilidad primaria de que el país tenga una política antiinflacionaria: el Ministerio de Economía o el Banco Central?

Creo que hay una responsabilidad compartida entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, pero la Secretaría de Comercio, como una Secretaría dentro del Ministerio, es poco lo que puede hacer si la macroeconomía no ayuda. Necesita, por lo menos, algunos lineamientos macroeconómicos que le den la posibilidad de trabajar sin tener que extremar medidas.

Si uno está emitiendo 10 puntos del producto porque hay una pandemia, una crisis o lo que sea, y lo hace durante mucho tiempo, por más que el secretario de Comercio esté todos los días llamando a todas las empresas, amenazándolos y poniendo multas, la cuestión pasa por un descalibramiento macro. Entonces la Secretaría de Comercio tiene un rol que jugar en los acuerdos de precios, en la habilitación de las importaciones. Cuando fui secretario, fui secretario de Comercio Interior; ahora la Secretaría de Comercio es interior y exterior, entonces hay temas por tratar, pero el tema de la inflación debe tratarse macroeconómicamente. Ahí el principal responsable sería el Banco Central en los términos formales y el Ministerio de Economía, en la práctica, porque es el que comanda toda la política económica.

Caputo adelantó que en marzo los jubilados recibirán una suba cercana al 30% y otro bono

FM: Esa emisión de la que usted hablaba tenía que ver con obtener un esquema de subsidio que estaba agotado. El propio Martin Guzmán, cuando ocupó el Ministerio, dijo que la Argentina le pagaba los subsidios a aquellos que más tenían. ¿Ustedes no lo ven como un déficit de la gestión de Guzmán?

El ex ministro de Economía, Martín Guzmán.

Eso fue una política que Guzmán y el Ministerio en general impulsaron fuertemente. Tuvieron la restricción política de que una parte importante de la coalición no estaba de acuerdo, no se dejó avanzar en ese sentido y profundizar esa discusión hubiese sido más inestabilidad en la alianza gobernante, que igualmente después terminó peleándose.

Por un lado se planteó que había que reducir los subsidios, especialmente la energía y a los sectores más acomodados, pero una parte de la coalición no estaba de acuerdo con esa visión y veía que el tema de los subsidios tenía como beneficio impulsar la actividad económica y reducir la pobreza. Cuando uno mira hacia atrás, claramente las decisiones se empezaron a tomar tarde, pero no creo que haya sido una ineficiencia de la gestión de Guzmán en sí, porque él fue quien más machacó sobre este tema.

"¿No la ven?": Guzmán criticó el BOPREAL y tuvo un duro cruce con dos importantes funcionarios de Milei

FM: Pero era quien "tenía la lapicera", diría Cristina Kirchner. Eran funciones que estaban en sus manos…

La primera parte sí, recordá que, en la primera parte del gobierno, la Secretaría de Energía no dependía del Ministerio de Economía. Después sí, pero cuando pasó a depender del Ministerio no se le dio al ministro la libertad de definir por él mismo las cuestiones, sino que, en general, como se hacía con todas las políticas económicas, se armaba alguna mesa o había un grupo de dirigentes o economistas que tomaban las grandes decisiones, encabezada muchas veces por Guzmán, pero él no tenía la libertad de definir cómo le parecían las políticas, sino que en algunos momentos tuvo cierto margen y en otros fue más restringido su accionar.

Día 72: Liberalismo iliberal

FM: Le quiero traer un punto del documento de Guzmán en el que propone volver a la carta orgánica del Banco Central del 2012, es decir, restringir la posibilidad de que el Banco Central emita para cubrir al Tesoro. Algo que a lo largo de su gestión se ha utilizado muchísimo y mucho más allá de la pandemia, porque cuando la urgencia máxima de la pandemia había pasado se siguió emitiendo, y después de que Guzmán dejó su cargo mucho más. ¿Cómo es esto de que ahora que ya no está en su cargo propone ser más moderado para la emisión?

Banco Central.

Él empieza diciendo que era una visión que ha modificado en los últimos meses, que él hace casi una década atrás no lo hubiera pensado así. Intuyo que tiene que ver con que desde la política no se le ha prestado la suficiente atención al financiamiento del déficit, no se le ha prestado la suficiente atención a las consecuencias que tiene sobre la política monetaria hacer distintos tipos de operaciones extremando el financiamiento del Banco Central, o dándole Letras intransferibles al Banco Central por los dólares que tienen sus reservas.

Por qué sigue cayendo el dólar y qué pasa con la aspiradora de pesos del Banco Central

Él no lo plantea como la solución óptima, pero lo plantea dada la situación en la que venimos, con la inflación acelerándose y con lo difícil que ha sido plantear la necesidad de reducir un poco del financiamiento monetario del Banco Central. Si es difícil plantear estos términos en la gestión económica, tal vez sea necesario volver a un esquema de regulación y leyes que eran un poco más estrictas respecto a este punto.

VF JL