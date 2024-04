Guillermo Oliveto, especialista en tendencias sociales, pronosticó una recuperación irregular de la economía y destacó las oportunidades en sectores clave como el agro, la energía y el turismo. Sin embargo, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), advirtió que "el primer trimestre del 2002 fue muy similar al último trimestre".

Guillermo Oliveto es especialista en tendencias sociales y de consumo, fundador de W, una empresa focalizada en la consultoría estratégica basada en evidencia. Además, contribuye con empresas del sector privado, organizaciones e instituciones del sector público en el proceso de pensamiento estratégico, visualización de escenarios futuros y toma de decisiones. También es columnista del diario La Nación y esta semana publicó un artículo cuyo título era “El extraño momento Dr. Jekyll y Mr. Hyde”, donde expone la dualidad que se presenta entre la mejora macroeconómica y la caída estrepitosa del consumo.

En una reunión con el exministro de Economía, Roberto Lavagna, le preguntaban qué podría ser el éxito para la economía de Milei y él planteaba que podían recrearse algunas condiciones de lo que fueron los 90, como la mayor relevancia de las importancias, un dólar atrasado, que lo argentinos de clase media o media alta puedan viajar a Miami, entre otros puntos. ¿Usted cree que esta política económica, “latinoamericaniza” la Argentina, en el sentido de que habrá un 30% de personas con alta capacidad de consumo (como se vio en el turismo este fin de semana extra large) y un 70% más empobrecido? ¿O nos llevará a los 70, donde el 80% de la población era clase media?

Creo que todo esto es aún un panorama abierto en mi opinión. Reconstruir la Argentina de los 70 tomará mucho tiempo, ya que requiere un proceso de desarrollo profundo que, naturalmente, implica aprovechar todos los motores que el país tiene, lo cual no está en duda para los analistas, economistas, poder y empresarios.

Por un lado, están las oportunidades en el sector del gas, como Vaca Muerta, la energía renovable, la minería (litio, cobre), el turismo, la industria del conocimiento y la producción de calidad global, como la industria automotriz y particularmente las pick-ups o SUV. Muchos sectores en Argentina tienen una oportunidad real y necesitan un ordenamiento macroeconómico para despegar o atraer inversiones.

Sin embargo, lo que falta es un puente entre esa macroeconomía y la microeconomía, lo cual está muy disociado, como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Por un lado, hay una celebración en el mercado financiero y una tranquilidad en la macroeconomía, con correcciones más rápidas de lo esperado, pero, por otro lado, hay una gran preocupación en la economía real.

La pregunta de fondo es si este es todo el plan o si es solo una primera parte y luego habrá más. Eso no está claro y será crucial. Si continúa como un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, será difícil que prospere.

El Gobierno tiene un bonus track de tolerancia, según las encuestas de abril, pero las caídas en sectores como electrodomésticos (cayó 45% en unidades), construcción (30%), ventas de autos (30%), supermercados (10%), shoppings (30%) y carne (30%) son preocupantes. No digo que sea como en 2002, pero el primer trimestre tuvo ese año tuvo un trimestre similar. La Argentina no puede permitirse más trimestres como este si quiere recuperar la movilidad social ascendente y una sociedad más integrada.

Estoy tratando de entender si el pronóstico de crecimiento del FMI para Argentina el próximo año, del 5%, podría traducirse en un escenario irregular. ¿Podría ser que algunas actividades crezcan mientras otras caen? Por ejemplo, ¿podríamos ver un aumento en las exportaciones pero una disminución en el consumo interno? Me pregunto si este tipo de situación podría ser plausible, sobre todo considerando que este año se espera una caída del 2,5% en el producto interno bruto.

Creo que este año podríamos ver una recuperación de la economía, pero será un camino irregular. Los economistas destacados, como Ricardo Arriazu, Miguel Kiguel y Daniel Artana, sugieren una recuperación a corto plazo. Sin embargo, es importante considerar no solo el crecimiento anual promedio, sino también la secuencia. Por ejemplo, Orlando Ferreres pronostica una caída significativa en la economía para el primer trimestre, que podría equipararse a la situación de 2009 en términos de PBI.

Es importante entender que este año, el crecimiento del PBI estará impulsado principalmente por el sector agropecuario y la energía. Sin embargo, esto podría no traducirse en un crecimiento sostenido del consumo. Personalmente, el crecimiento del consumo no lo veo como una V, sino como una pipa de Nike, una recuperación más cercana al fin de año o el verano. Es que el mercado está hablando más bien de una recuperación hacia el 2025.

El experto ve al sector agro y energético como pilares fundamentales para el consumo este año.

Para evitar una sociedad dual o una mayor “latinoamericanización” de nuestra economía, debemos entender que la situación social argentina lleva décadas deteriorándose. Recuperarla será un desafío a largo plazo. Vale recordar que Menem ganó la reelección con 18% de tasa de desempleo. Lo crucial ahora es ver si las cosas comienzan a mejorar o empeoran aún más.

En este sentido, es vital identificar las conexiones entre la macroeconomía y la economía real. Si la inflación disminuye significativamente, podríamos ver una reducción en las tasas de interés, lo que facilitaría el retorno al crédito. Si vuelve el crédito hipotecario puede haber un cambio cultural que sería clave, especialmente si se refleja en un aumento del crédito hipotecario, que fomentaría una visión a largo plazo y estimularía el empleo en sectores como la construcción. De hecho, aquella reelección de Menem tuvo mucho que ver con el llamado “voto cuota”, donde incluía a los departamentos, por ejemplo.

Además, la implementación de leyes laborales y fiscales básicas, como las propuestas en la ley ómnibus, podría generar mejoras tanto en el ámbito macro como en el micro. Sin embargo, es esencial enfocarse en la economía real y no solo en aspectos financieros, la sociedad espera trabajo en blanco y bancaja de impuestos. Si no abordamos las necesidades de la economía real, corremos el riesgo de enfrentar consecuencias negativas a largo plazo. No veo que la microeconomía se ordene sola.

