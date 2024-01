Habemus dictamen: La trama detrás del poroteo final

Esto se debe, especialmente, por el paro organizado por la CGT y las demás centrales sindicales, y por el mensaje que implicará eso, como la previa de la posible sesión que se podría convocar este jueves, finalmente para que lleguen al recinto todas las versiones de la ley ómnibus y todos los pronunciamientos que han surgido en este plenario de las comisiones, explicó Claudio Mardones en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Se trata de 115 firmas, 115 voluntades entre el oficialismo y la oposición para finalmente darle un cierre inicial al debate que ya que suma 20 días entre centenares de expositores, la visita de distintos enviados del Poder Ejecutivo, sin la presencia del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, sin la presencia de Federico Sturzenegger, el autor en las sombras de este proyecto de ley, que empezó con 664 artículos y ahora ya lleva 523.

Y, desde anoche, después de la1 de la mañana, cinco dictámenes, cinco fotos políticas de lo que se está poniendo en juego en esta primera etapa del debate en torno a este proyecto, que encierra una serie de cuestiones que han pasado al texto ya de la previa al debate del recinto.

Uno de ellos, con el cual no hubo mucho acuerdo, tiene que ver con el aumento de las retenciones para las exportaciones agropecuarias. Un punto que sirve mencionarlo para contar un poco lo que fue la trama de ayer, de una jornada larga, de una jornada que ya venía con un gobierno que el lunes lo arrancó enviando rápidamente una primera devolución, una primera devolución que en realidad fue la segunda, pero ya en los papeles estaba en el texto final plasmado una serie de respuestas del gobierno a los planteos de la oposición, de la oposición dialoguista.

Ayer se sucedieron mucho más esos intercambios, hubo dos carriles muy importantes de negociación, posiblemente en los dos ámbitos en los que está todavía dividido el archipiélago de Juntos por el Cambio, luego de que al menos en el Congreso de la Nación ya no existe como tal.

Por una parte, los gobernadores de Juntos por el Cambio, encabezados especialmente por el radical Maximiliano Pullaro, titular del Ejecutivo santafecino, que fue el que más insistió con rechazar cualquier aumento a las retenciones por fuera de la concesión que había ofrecido el gobierno nacional, que también tuvo ganadores y perdedores, pero ese gobierno nacional finalmente respondió a través de emisarios que también merecen puntualizar nombres, como el caso de Santiago Caputo, el consultor comunicacional que asesora al presidente Javier Milei, que no tiene un cargo específico, pero que ha sido determinante en esta negociación.

En ambos lugares del mostrador estuvo Caputo, y también el ministro del Interior, Guillermo Francos. Con los gobernadores de Juntos por el Cambio hubo un principal desacuerdo y tiene que ver con las retenciones. Con los demás puntos hubo concesiones, especialmente en lo que tiene que ver con otro tema muy espinoso, muy resistido y criticado por el peronismo, y tiene que ver con el traspaso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES al Tesoro de la Nación. Y un tema que le preocupaba mucho a los gobernadores, y era que eso incluyera las compensaciones anuales para seguir financiando las 13 cajas jubilatorias que no han sido transferidas desde los 90. Todo una discusión.

No fue el único tema en el poroteo con los gobernadores. Hubo momentos también de tensión, porque el vocero presidencial, Manuel Adorni, ayer arrancó el día diciendo que si no apoyaban la ley, iban a ser mucho más duros en las partidas discrecionales y también en la administración de un presupuesto. Presupuesto que se va achicando muchísimo porque no hay presupuesto para este año.

Las cuentas nacionales funcionan a partir de la prórroga del presupuesto 2023, mes a mes cada vez más chico por el impacto de la inflación y eso implica la merma sistemática de los ingresos para las provincias.

Ayer hubo otra señal también que estuvo en manos de Santiago Bausili en la jefatura del Banco Central. ¿Por qué? Porque estaban buscando la forma también de evitarle a los bancos provinciales poder acceder a mayor endeudamiento.

Trabajo de pinzas en donde "Toto" Caputo estuvo en las sombras también obviamente presionando a los gobernadores en el marco de una negociación en donde hubo concesiones, no la hubo con respecto al tema de las retenciones y ahí un carril de la negociación. El otro tiene que ver con el resto de lo que estaba pasando en el marco del plenario de comisiones, especialmente por dos temas. Porque el dictamen de mayoría, si bien contó con el respaldo del PRO y también las rúbricas de La Libertad Avanza, también implicó divisiones.

En el caso del radicalismo, contó con ocho firmas, comandadas por Rodrigo de Loredo, que pusieron el gancho, pero lo pusieron en gancho en disidencia. Hubo otros ocho que directamente, liderados por Facundo Manes, no respaldaron ningún dictamen, pero se oponen directamente a toda la concepción del proyecto.

También hubo otro examen para Hacemos Coalición Federal, el bloque que conduce Miguel Pichetto. Bueno, porque finalmente la firma de Nicolás Massot, uno de los integrantes del plenario que ponía el gancho, fue el último en firmar. Fue el último en firmar porque no iba a poner el gancho hasta que finalmente no llegaran las confirmaciones del Ejecutivo. y posiblemente de Santiago Caputo, de que estaban accediendo a plasmar en el texto del dictamen todos los planteos de los gobernadores, salvo lo que tuviera que ver con las retenciones.

Estas son algunas de las fotos de lo que fue sucediendo ayer, una secuencia vertiginosa, política, que requiere un montón de lecturas. Lo cierto es que en el caso de Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica también fue con un propio dictamen. Cinco dictámenes hubo al final, uno de la mayoría, los otros cuatro de la oposición. El segundo más importante, impulsado por Unión por la Patria, que tampoco contó con el respaldo del FIT, porque también presentó su propio dictamen. En ese contexto, los restos de Juntos por el Cambio aún dispersos y en estado asambleario jugaron un rol determinante.

Hay una clave que tiene que ver en el dictamen de la mayoría, y precisamente gira en torno dentro de esas 53 firmas, las 34 en disidencia. ¿Por qué? Porque ahí encierra un poco lo que puede ser un rechazo que puede transformarse letal cuando llegue mañana el momento de la sesión, una sesión que puede durar 30 horas, que va a tener un momento de una votación en general, y ahí el primer dictamen va a ser obviamente el de la mayoría, pero después va a llegar el momento de la votación en particular, y ahí al menos ya hay un anticipo.

El capítulo de las retenciones va a contar con el rechazo de muchos diputados y diputadas. Ese artículo podría caer y ahí se van a abrir otras discusiones también mucho más complejas, especialmente en lo que tiene que ver con las jubilaciones, en donde parece que en el cálculo aún en las concesiones del Ejecutivo se están comiendo un trimestre, y ese tema posiblemente retoma en el recinto.

El capítulo de las privatizaciones, todo empieza a abrirse en este escenario. "Podría haber sido mucho peor", dicen en el oficialismo, ante la posibilidad de que el dictamen de mayoría hubiera sido de rechazo.

Lo cierto es que las negociaciones fueron a último momento. Hablaron todos, menos los diputados y diputadas del PRO, que también estuvieron hasta la medianoche, yendo y viniendo del despacho del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, para poder terminar de repujar algunos acuerdos, pero también molestos por los errores en la práctica legislativa, también por las imprecisiones y porque después de todo lo que habían concedido, estaban ya con un sabor agridulce, porque sienten que les dieron poco.

