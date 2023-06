La escritora y periodista, Hinde Pomeraniec, aseveró que previo a su ingreso en el periodismo gráfico "las mujeres no podían firmar", algo que se modificó una vez que ella fue incorporada. Las marginaciones que sufrieron, cómo enriquecieron el oficio y el crecimiento de las mujeres periodistas, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Dejame hacer una introducción de una anécdota personal para compartirla con vos y la audiencia. Comencé en revistas, no en diarios, hace ya 40 años, e iba a todas las reuniones. De hecho, Perfil integró la Dirección de la Asociación Mundial de Revistas, y el cupo femenino era muy alto.

El 70% de los compradores son mujeres, como pasa con los libros. Y las redacciones estaban lejos de la paridad de género. Hasta que un día comencé a ir a las reuniones de diarios y lo primero que me sorprendió fue que eran todos hombres y en un muy mal estado físico.

En su gran mayoría, se movían con dificultad, transmitían una profesión muy sedentaria, que era la de diarios de otra época, cuando la gente se quedaba hasta las 12 de la noche.

Entonces, me resulta interesante hablar de cómo las mujeres y el crecimiento femenino en las redacciones han mejorado el periodismo argentino. ¿Cómo las mujeres mejoraron el periodismo argentino?

Entré en el '89 y empecé como colaboradora en Clarín, y era un tiempo en donde recién empezaban a sumar las firmas de mujeres en ese diario, porque las mujeres no podían firmar.

Es decir, no solamente no había, sino que si había no podían firmar. Eso pasaba. Con lo cual, cuando yo entré fue en un momento en donde ya sí estaban firmando, pero hasta hace unos años antes todavía no.

Había cosas tan ridículas también, como por ejemplo, en determinadas ocasiones, a las mujeres se les decía cómo tenían que vestirse, y eso que pasaba en la sociedad en general se veía también en el trabajo de uno. Entonces, a determinado lugar no podías ir con pantalones, como pasaba en los colegios, y también en los lugares de trabajo.

Esto es algo que cuando yo entro y mi generación entra, ya eso no estaba sucediendo, pero no era muy lejano el tiempo, en donde compañeras mías me contaban lo que habían llegado a vivir en ese sentido.

No sé si mejoramos el periodismo, lo que sí creo es que, en todo caso, lo construimos o empezamos a construirlo, de la misma manera que construimos una sociedad. Si somos la mitad de la población es lógico que la mitad de las cosas buenas sean nuevas, nuestras y las malas también, pero que sea más parejo en ese sentido.

Lo que había eran muchas mujeres en determinadas secciones, en otras no. Hoy todavía pasa y si lo mirás, en todos los diarios prácticamente, las columnas de opinión y de análisis son de hombres y no hay de mujeres.

Mucho de eso todavía tiene que ver con las mujeres que no nos animamos a hacer determinadas cosas. No estoy culpando solamente a los hombres que se sientan y dicen "este, este y este", que eso también ocurre.

Estoy diciendo que a mí me pasó como conductora del noticiero internacional de Canal 7, en dos oportunidades y durante varios años, que cada vez que invitaba a alguna mujer, de la cual había leído algo que me parecía relevante, no quería ir a la televisión, le daba miedo.

Cualquier hombre, en cuanto saca un artículo, se anima a ir a televisión, o sea, hay cosas que son nuestras, de las mujeres, que tenemos que aprender a ocupar los espacios.

Estamos tan mal acostumbradas a que nos dejen a un costado, tenemos tanto miedo a la exposición, a decir algo equivocado, tanto miedo a que miren más el maquillaje, la ropa, las arrugas, los dientes, que a lo que decimos, algo que a los señores no les pasa.

Compartí estudios de televisión con señores durante muchos años que llegaban media hora antes, se ponían la corbata y salían con un poco de polvo en la cara. Para las mujeres no es así, estamos como obligadas ya cultural, social y personalmente, porque estamos acostumbradas a eso.

No nos imaginamos de otra manera, sobre todo, cuando tenemos cierta edad. Las mujeres en los medios audiovisuales estamos obligadas a cosas que los hombres ni piensan.

Todo eso pesa mucho en la cabeza de una mujer, no a la hora de escribir posiblemente, pero sí a la hora de lo que tiene que ver con lo visual. Entonces, hay algo en donde recién estamos aprendiendo a ocupar esos espacios y lo que me parece o me gustaría es pensar que, en todo caso, lo que hacemos es hacernos oír.

La frase "ahora que si nos ven" está pasando una revolución que como toda revolución comete injusticias, ya se va a equilibrar.

Vos hablás de 1989, el año en que comenzó la revista Noticias. Dejame decir desde otro género que sí creo que las mujeres enriquecieron mucho el periodismo. En ese momento, quien era el jefe de la cátedra de filosofía de Harvard, Robert Nozick, planteaba la definición de riqueza como diversidad en armonía: cuanta más diversidad había en armonía, más riqueza tenía eso, que podía ser un organismo o una organización.

Cuando yo comencé Noticias en el '89, ese mismo año que entraste en Clarín, la directora era Teresa Pacitti, la jefa de redacción era Silvia Fesquet y había tres editoras mujeres sobre cuatro editores: María Eugenia Estenssoro, Liliana Castaño y Cristina Ricci.

Creo que en el éxito de esa revista, que marcó los años '90 de manera contundente, gran parte tenía que ver con que eran mujeres, miraban distinto la política, pensaban fuera de la caja y sorprendían a la audiencia. Yo creo que las mujeres enriquecieron...

Por supuesto, creo en el enriquecimiento, en el sentido de que había una mirada única. Lo que pienso es que, en la medida en la que nos vamos incorporando a los distintos espacios, tenemos que acostumbrarnos también a que la mitad de lo malo también nos pertenece.

Hablo de paridad en todos los sentidos, en cuanto a esto lo decía. Por supuesto que en su época enriqueció, porque había una mirada que no se tenía. Pero también hubo quien aprovechó para poner más mujeres en los mismos lugares. No me parece que las mujeres tengan que estar solamente para hablar de los temas que tienen que ver con cuestiones de género.

Las secciones de política, economía, policía, sociedad y todas se enriquecen cuando hubo mujeres, y lo que se llama "perspectiva de género" se aprende mucho más rápido si hay más mujeres que si hay una editora de género a la que todo el mundo igual le teme y mira con desconfianza algunas cosas.

Que también está muy bien, porque hoy tener editora de género es como la ley de cupo: si no lo hacés nadie se ocupa de esas cosas. A la larga imagino un momento en donde todo esté tan equilibrado que lo que sea importante es que a las mujeres nos inviten no a las mesas para hablar de, por ejemplo, literatura de mujeres, sino simplemente para hablar de literatura.

Entonces, dejame salir del tema de género e ir uno que a vos te preocupa mucho, igual que a mí. Mencionabas la diferencia entre la palabra escrita y la televisión, que te encontrabas respecto del cambio, incluso, hasta de la forma que se produce la estética. Pero luego también supongo que te referías al tema del lenguaje en la televisión.

¿Qué conclusión sacás o si tenés alguna preocupación respecto a cómo fue evolucionando la cantidad hiperbólica de uso de adjetivos en los canales de noticias?

A veces me pregunto si tiene que ver con mi edad, porque hay un momento de tal nivel de sorpresa cuando de pronto en el medio de la cena estamos mirando la televisión y veo a colegas, algunos de ellos a quienes conozco hace muchos años, haciendo unas enunciaciones que no puedo creer que hayan trasladado la sobremesa familiar.

El "cancherismo", los epítetos, insultos, descalificaciones de uno y de otro lado, no puedo entender que no exista la moderación en ese sentido. Porque cuando hablamos de periodismo independiente o de periodistas independientes no podemos ser ingenuos, sabemos que siempre hablamos desde un lugar.

Tiene que pensarse la independencia casi como una categoría filosófica, como algo a tender a pensar. Así como uno dice "no quiero cometer errores de ortografía cuando escribo", del mismo modo debería pensar "no quiero excederme en esto", "no quiero interrumpir al entrevistado permanentemente". Eso que empezó a ocurrir hace muchos años ya en la radio.

Si vos invitás a alguien a tu casa, no lo invitás para maltratarlo. Primero, decidí a quién invitás. Una vez que lo invitaste, lo escuchás, lo dejás hablar y le preguntás, con todo el respeto del mundo. Tenés todo el derecho a decir "yo a esta persona no la quiero invitar a mi casa".

Del mismo modo algunos candidatos a los que escucho por televisión, hablando de ratas cuando hablan de los diputados que son sus colegas, si tuviera un programa de televisión que debiera entrevistar ese candidato, le diría "en mi programa le voy a pedir que no se refiera así a los diputados de la Nación". No estoy viendo que hagan eso, no lo veo.

