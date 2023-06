El destacado escritor y periodista, Horacio Verbitsky, aseveró que "la cultura mediática actual todo tiene que ser una pelea". A su vez, cómo se encuentra el periodismo hoy en día y la actualidad política electoral de Juntos por el Cambio, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Rodolfo Walsh decía que “el periodismo es libre o es una farsa”. ¿Cómo ves esta frase en el periodismo de hoy en día? ¿Cuánto del periodismo hoy es farsa y cuánto es libre? ¿Está en menor proporción una que la otra, en el periodismo, en comparación de cuando vos comenzaste?

La frase de Rodolfo hay que leerla en su contexto. Nació en 1927 y lo secuestraron y mataron en 1977, a sus 50 años. En ese lapso, la Argentina tuvo más gobiernos elegidos "por las botas" que por los votos, y cada dictadura fue más sangrienta y tremenda que la anterior. Entonces, esa referencia a la libertad o la farsa tiene que ver con ese contexto.

El problema de hoy no es que el periodismo no sea libre. Tanto lo que me gusta como lo que no me gusta del periodismo se ejerce con grados de libertad que no se conocían en la época de Rodolfo. Lo que sí hay es un desplazamiento de la información y la investigación por el editorialismo, por la opinión.

Día del Periodista: ¿por qué se celebra el 7 de junio?

Uno se encuentra con que la opinión es muy sesgada, está muy vinculada con la divisiones de la política, que no son sólo de la Argentina, pasa en todo el mundo.

Además, eso tiene que ver con algunas expectativas que se han creado en la audiencia, a partir de las redes, que segmentan el público en función de las ideas previas, es decir, cada uno está en contacto con aquello con lo que coincide y no aquello con lo que no coincide, porque así seleccionan las redes.

Hay un equívoco al respecto de que hoy son la principal fuente de información. Yo cada vez que veo un sondeo de opinión pública vinculado con la política, donde hay preguntas sobre cuál es el modo por el cual usted se informa, la televisión y los medios gráficos siguen estando por encima de las redes, algo que, cuando lo comento con algunos compañeros o amigos, me miran con escepticismo y me dicen "entre los jóvenes no", pero sí, entre los jóvenes también.

Día del Periodista: Mariano Moreno, el primer diario patrio y Tácito

De todos modos, las redes tienen una penetración suficiente como para contribuir a esa segmentación y, entonces, además hay fenómenos en los cuales ni siquiera las opiniones tajantes y virulentas que se difunden son realmente sinceras por parte de los que las emiten.

El caso de Tucker Carlson, en Estados Unidos, es notable. Era el periodista más visto en la cadena Fox News y lo despidieron hace algunos meses porque salieron a la luz grabaciones de él donde, en privado, opinaba sobre Donald Trump en forma totalmente distinta a lo que decía en público.

O sea, en público lo alababa en forma desmesurada y en privado decía cosas muy duras sobre Trump, por lo que lo despidieron.

Llevar a juicio el mal periodismo no defiende el buen periodismo

¿No hay un punto en el cual, como vos decís, en la época de Walsh, donde había continuas dictaduras, la libertad era de un poder externo que, generalmente, tenía que ver con el gobierno de turno y con gobiernos dictatoriales?

Quizás, la palabra "libertad, llevada a la palabra "independencia", signifique que la verdadera libertad sería ser independiente de la propia audiencia porque, en realidad, hoy hay otro poder, que es el de la audiencia, en una disputa por el tiempo que cada uno de los medios lleva adelante.

Sí, es posible eso que decís. Además, hay algunos avances tecnológicos que condicionaron esto, como por ejemplo, la medición del minuto a minuto en la televisión.

Me pasó de haber sido invitado un 24 de marzo a un programa en un señal de cable y se suponía que estaría 10' o 15', pasaron 30', me quería ir y no me dejaban. Pasó una hora y tampoco, me seguían haciendo preguntas. Y me enteré después que lo que pasa era que la medición estaba dando muy alta.

Murió René Bacco, el recordado conductor del "El informe, Ya!"

Eso condiciona mucho esa relación de dependencia con la audiencia a la que vos te referís. En las redes es el tema del "me gusta", de los pulgares para arriba. Ese tema existe, pero está muy condicionado por las divisiones virulentas que hay respecto de la política.

¿Es causa o consecuencia? O sea, Fox es consecuencia de un cambio en la sociedad norteamericana que se expresa en Trump, apenas como significante. Es decir, ¿es Fox quien hace a Trump o es al revés?

Independientemente del tema temporal de que Trump aparece después que Fox. Pero, ¿es un cambio en la sociedad la que construye que los medios sigan a la sociedad o los medios construyen ese cambio de perspectiva en la sociedad?

Ese tipo de fenómenos son de dos manos: son causa y son efecto al mismo tiempo. Por ejemplo, hace dos semanas fui a la cancha de Boca por primera vez en muchos años y un amigo que va siempre me preguntó qué diferencias encontraba, y una era que hoy, en las tribunas, hay mujeres y chicos.

"Brutos y mentirosos": Cerruti estalló contra un periodista que criticó la licitación de cinco televisores

Yo no sé si eso es causa o efecto de que haya menos agresividad en las tribunas de la que había cuando era joven e iba a la cancha con cierta frecuencia.

Lo mismo pasa con lo que vos me preguntás de la Fox y Trump. Hay un ida y vuelta en ese sentido. Hay una serie muy importante, que se difundió el año pasado, que es una biografía de Roger Ailes, que es el productor y periodista que hizo Fox News.

Si bien todo está centrado en su personaje, que es naturalmente muy autorreferencial, allí se plantea que es Fox quien hizo a Trump y que son ellos los que promovieron un cambio de la cultura política en Estados Unidos, que es el que permitió, posteriormente, el surgimiento del expresidente.

El exvicepresidente Mike Pence disputará la interna con Trump y De Santis

El crecimiento de los libertarios en Argentina

¿Hay algún punto de contacto con Javier Milei? ¿Alguien hizo a Milei? ¿Los medios hicieron a Milei? ¿Algún medio en particular lo hizo más que otro?

No sé si algún medio en particular. Ahora ya no, pero hace algunos años me impresionaba el espacio que le daban los medios a Milei, cuando era un personaje que no decía nada interesante, no proponía nada que valiera la pena.

Porque otra de las características es que en la cultura mediática actual todo tiene que ser una pelea y el modelo son los programas de chimentos del espectáculo de la tarde. No por casualidad, buena parte de los programas políticos de la noche están conducidos por periodistas que se iniciaron haciendo programas de chimentos, de farándula a la tarde.

Entonces, se busca todo el tiempo una declaración estridente de alguien, no importa que sea verdad o mentira, y si es mentira mejor, porque eso provoca una reacción airada del afectado.

Milei dijo que “es muy tarde” para una alianza con Patricia Bullrich

Si hablan de vos y cuentan algo que hiciste, vas a reaccionar menos iracundamente que si cuentan una falsedad. Y si cuentan una falsedad te indignás, protestás y ahí se arma toda esa pelea que es permanente en los medios y que a mí me harta profundamente. De todo se trata de buscar declaraciones.

Es decir, la farsa hoy se expresa por otros medios, parafraseando a Carl Von Clausewitz.

Está muy bien lo que decís. Milei es el paradigma de eso. Insulta y grita.

La interna dentro de la oposición

¿Cómo ves que evolucionará esta crisis dentro de Juntos por el Cambio?

Es difícil saberlo, pero es evidente que es muy profunda. No es superficial ni circunstancial, expresa realmente proyectos distintos.

Manotazo de ahogado de Larreta

Horacio Rodríguez Larreta muestra las agallas, es una novedad, porque hasta ahora se había construido una imagen de él como un blando, débil, alguien que no daba batalla, y ahora las está dando.

Este martes consiguió imponer, sobre Patricia Bullrich y Mauricio Macri, la incorporación de José Luis Espert y Margarita Stolbizer a JxC, y está pendiente lo de Juan Schiaretti, que es más complicado porque, la verdad, es que la incorporación de Espert y de Stolbizer tiene una lógica dentro lo que es JxC.

En cambio, la de Schiaretti, cuando estamos a pocos días de la elección provincial en Córdoba, lo expresa bien Luis Juez, que es la víctima de la incorporación de Schiaretti, al decir que "es como si yo fuera Jujuy y me aliara con Milagro Sala. ¿Qué diría Gerardo Morales?".

JxC incorpora a Espert y siguen los reproches por Schiaretti

Es decir, Schiaretti es el adversario de JxC en la política cordobesa, por lo que Juez menciona "¿cómo vamos a competir en la provincia con un tipo al cual después incorporamos a la alianza nacional?". Por eso es más complicado. Para Schiaretti es pura ganancia, sobre todo, si no se produce el ingreso porque, justamente, queda debilitada la oposición de JxC a su línea política en Córdoba.

¿Cómo va a evolucionar? Se ve que hay una afinidad grande entre Macri, Bullrich y Milei, por un lado, y entre Larreta, algún sector del radicalismo y el peronismo, por el otro. Si eso llegará a producir fracturas y coaliciones distintas a la que se observan hoy, es difícil de prever. Además, faltan muy pocos días para el cierre. Van a a ser días muy agitados y muy febriles. Cualquiera sea el desenlace tiene un costo para ellos.

Laura Rodríguez Machado, la vicepresidenta del Pro, dio por finalizado la incorporación de Juan Schiaretti

Morales dijo "hemos perdido 10 puntos a partir de estas peleas" y lo mencionó antes de que ocurrieran los episodios más recientes, refiriéndose a lo que venía ocurriendo en los últimos meses, donde por primera vez se contempla la posibilidad de que JxC no llegue al balotaje y que éste sea entre Milei y el oficialismo.

A eso apuesta Cristina Kirchner, quien tuvo una incidencia muy grande en toda esta crisis de JxC porque su planteo en su última aparición mediática desencadenó buena parte de esta crisis, lo cual muestra que sigue teniendo una capacidad de incidencia política que va mucho más allá de que aquellos que la quieren.

BL JL