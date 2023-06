Por qué las redes sociales son enemigas del ejercicio

A fines de 2021, Delfina Pignatiello -una de las proyecciones más brillantes en la natación argentina- empezó su charla TED con esta frase: “Después de nueve mil horas de entrenamiento, más de tres mil zambullidas, cientos de carreras y varias medallas de oro, toco la pared en Tokio 2020 y me doy cuenta de que no hice el tiempo que quería ni terminé en la posición que soñaba. Y en lo único que pienso en ese momento es en qué me iban a decir en las redes sociales”.

El debut olímpico de la atleta argentina (récord nacional en 200, 400, 800 y 1500 metros libres) no había estado a la altura de las expectativas propias y ajenas. Con esa decepción a cuestas, y cada vez más incómoda con la facilidad con que cualquiera podía opinar de ella sin conocerla, tomó una decisión terminante: dejar las redes para proteger su salud mental. “Me llegaron a decir fracasada de mierda, y lo peor es que me lo creí”, confesó aquella vez.

La adicción a las redes sociales fomenta la pobreza

Ocho años antes, en Londres 2012, su colega australiana Emily Seebohm lucía devastada por haber perdido el oro después de una trasnoche con Facebook y Twitter. “Me sentí como si no hubiera salido de las redes sociales y no me hubiera centrado en mí misma”, declaró.

¿En qué medida nos afecta la exposición y el uso abusivo de esas plataformas? Una investigación de expertos en educación física de la Universidad Federal de Paraíba, en Brasil, reveló que navegar durante media hora bajó en un tercio el rendimiento de un grupo de asistentes al gimnasio, por culpa de la fatiga mental que implica la sucesión de fotos, videos y likes, capaz de mermar nuestra autoestima y consumir la energía cognitiva.

Redes sociales: EEUU advierte sobre el daño mental que pueden provocar

La conclusión surge de comparar a dos grupos de ocho adultos, a quienes se encomendó dos tareas diferentes antes y después de realizar sentadillas: consultar Facebook, Instagram o Twitter, y ver un documental sobre la NASA.

Los primeros percibieron una mayor fatiga mental y realizaron menos repeticiones, resultado confirmado por otra investigación del mismo grupo, que constató que media hora de exposición enlentece la toma de decisiones para hacer pases de 20 futbolistas.

Elecciones 2023: los 20 políticos que más gastan en publicidad en redes sociales

Como la atención es limitada, también debe ser selectiva, recuerda el psicólogo del deporte José Carrascosa, para quien debería darse mayor prioridad al entrenamiento atencional, en contra de la dispersión y el fluir del diálogo interno que propician las redes.

Las distracciones, por otra parte, aumentan la probabilidad de lesión. El experto insiste con un consejo: poner los cinco sentidos en el ejercicio, sentir y disfrutar el esfuerzo. Para lograrlo, no queda otra que desconectarse.

FM JL