Jorge Lanata, reconocido conductor, habló sobre el Día del Periodista e hizo hincapié en el crecimiento que tuvo la radio. Además, analizó la interna de Juntos por el Cambio por la incorporación de Juan Schiaretti, y explicó el crecimiento de Javier Milei, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué cambió en el periodismo de los noventa a hoy?

Lo primero es el ingreso a la tecnología de manera plena. Eso hace que todavía hoy estemos en una transición, en algunos casos poco feliz, en otros buenísima. Más allá de lo valorativo, es bueno por definición todo lo que pasa.

Cambiaron muchas cosas y empezó a expresarse la audiencia, que antes era algo que nosotros imaginábamos. A lo sumo podíamos tener una idea esporádica de la audiencia por los mensajes a la radio, pero ahora empezó a expresarse y eso fue, en algunos casos, crítico para nosotros, porque no nos imaginábamos que era así.

Día del Periodista: ¿por qué se celebra el 7 de junio?

En muchos casos, la audiencia nos sorprendió. Ahora, por ejemplo, con la cancelación y cosas que después hablamos, pero cambió que se fije titular de acuerdo al algoritmo, la ideología del clickeo, esto de pensar que una nota popular es buena. Cambiaron muchos valores.

Cuando ves siete canales de televisión de noticias ahora, vale recordar que en 1992 estaba solo Crónica, y Estados Unidos tiene apenas tres...

Es una locura. Pasa que los canales de noticias son canales, pero no solo en sí mismos, hay muchos que han hecho canales para presionar al gobierno de turno y tener otro tipo de negocio. Entonces, hay mucha guita política también en los canales de noticias, no en todos.

¿Eso cambió, no? Pienso en los noventa donde, en líneas generales, los medios eran de empresas de medios tradicionales.

Claro, eso empieza con el menemismo. Creo que la introducción de la política de lleno en los medios, deformando los objetivos finales de los medios, que es ser medios, eso sucede con el CEI en su momento, cuando compran Atlántida, Telefé, etc. Y después eso empezó a ser común, ya a nadie le asombraba que hubiera guita política en los medios.

La mitad de los medios nativos digitales nació hace cuatro años

Ese es otro fenómeno, la fragmentación de las audiencias, la precarización de los medios que los hacía cada vez más asequibles a personas de menos poder económico.

Sí, lógico. Las redes han impuesto como nuevas reglas, y todavía no está claro cuáles son porque estamos como en un periodo de prueba y error.

Creo que los medios se van a terminar sintetizando en la pantalla, ya vemos que el papel está condenando a muchos medios a casi desaparecer. Lo primero que desapareció fueron las revistas, porque internet es parecido a las revistas, más que a los diarios.

Ese es un proceso que se va a ir dando y no está claro cómo va terminar pero se está modificando mucho.

Parece ser que aquella idea de que internet era el único medio que quedaría también se está desfigurando.

Siempre ha habido premoniciones que después fallaban, cada vez que ha salido un medio de comunicación nuevo se suponía que los demás iban a dejar de salir, y esto finalmente no es así.

Día del Periodista: Mariano Moreno, el primer diario patrio y Tácito

Por ejemplo, ahora estamos hablando por la radio, el universo de la radio creció, durante la pandemia y después, incluso la cantidad de gente que escucha radio es mayor, incluso AM, que es algo que no existe en el mundo, ya no hay radios AM. El comportamiento de las audiencias no es tan predecible.

Es muy interesante lo que decís. De hecho, en Brasil, el gobierno anterior le dio radios FM a quienes tenían AM para que no quebrasen. Parece haber comportamientos en cada uno de los países dependiendo su topografía.

En España, por ejemplo, han juntado las AM con las MF y sacan la misma transmisión. Por ejemplo la Cadena SER tiene AM y FM, yo laburé ahí mucho tiempo.

Parecido a lo que estamos tratando de hacer ahora o lo que hace Cadena 3 en Córdoba.

Ahí tenés otro fenómeno que no era previsible, que Cadena 3 se impusiera en el interior como una de las radios más importantes, nadie lo preveía. Lo sintió la gente de Cadena 3.

Sin Mario Pereyra, se puso en marcha la reconfiguración de Cadena 3

La interna de la oposición

¿Cómo creés que terminará el conflicto en Córdoba y Juntos por el Cambio?

En principio, la asociación con Schiaretti o con quien fuera, me parece bien, porque creo que lo que hay que hacer en el próximo gobierno es mucho y muy complicado, y no se va a poder hacer si no hay, no te digo una mayoría, sino algo que se parezca.

Cuestionaría la oportunidad, creo que ahí se equivocaron, porque falta nada para anunciar las candidaturas, encorajinan todo el panorama y hoy todos nos preguntamos qué pasa. ¿Qué hace el PRO? ¿Se divide? ¿Van con Milei?.

La aparición de Milei también cambió mucho cualquier predicción política. Vos y yo tenemos 40 años de profesión, y en esos años más o menos la vimos venir, y esta es la primera vez que no la veo venir, si me decís quién va a ganar, no tengo idea.

JxC incorpora a Espert y siguen los reproches por Schiaretti

El crecimiento de los libertarios

El fenómeno Milei, ¿cuánto tiene que ver con los medios? ¿Cuánto son los medios los que han construido esta figura como Milei?

Creo esto, en general, como definición: los medios pueden exagerar tendencias que en la sociedad están, pero no pueden inventarlas, tienen que estar.

Joseph Goebbels desarrolló la radio con los panfletos en la época de los nazis. Ahora, los alemanes eran nazis. Lo que él hizo fue exagerar esa tendencia que ya estaba. Creo lo mismo con el caso de Milei.

Milei tiene algo para decir, y hoy, esto es valorativo. Yo no lo voy a votar, pero es lo más parecido a un líder que hay dentro de la gente que estamos viendo, porque estamos todos hablando de él, y eso solidifica a un líder.

Federico Aurelio: "Javier Milei es el candidato individual más votado"

Milei es la expresión subterránea de lo que viene de 2001, que es una demanda insatisfecha que el público tuvo desde aquel momento. No solo que no se fueron todos, sino que no se fue nadie, y Milei expresa eso. El resto de su discurso no importa, porque estoy seguro que la gente no le entiende cuando habla de economía. Y no solo la gente, yo no le entiendo.

Los liderazgos políticos en Argentina

Si Milei es un significante de la crisis del 2001, ¿otro significante es cierto caso de Cristina Kirchner y, eventualmente, Mauricio Macri?

Creo que estuvo bien que Mauricio renunciara a la candidatura y que Cristina finalmente también, porque creo que es una época que pasó.

No sé si seguirá el kirchnerismo porque Cristina no generó herederos, Máximo no lo es, Axel tampoco, y los mismo con Wado. Entonces, es difícil saber si seguirá. Si uno ve la experiencia histórica, la coordinadora desapareció, el menemismo desapareció. Todo finalmente dura un tiempo y después se disuelve, entonces es difícil de decir.

Macri en Córdoba: respaldó a Juez, criticó a Larreta y puso a Schiaretti en la vereda K

Yo ahí creo que tanto Cristina como Macri, de alguna manera, pertenecen al pasado político, aun cuando hoy Macri sigue teniendo mucha influencia y Cristina también pero hay algo que se rompió en la relación con la gente.

En la competencia entre Bullrich y Larreta, tenemos que en las encuestas telefónicas Patricia tiene ventaja, y en las presenciales lo inverso. ¿Tu pálpito y tu experiencia de 40 años de profesión es que puede ganar cualquiera de los dos? ¿O alguno tiene más posibilidades que el otro?

Lo lógico sería que ganara Larreta, pero es difícil de decir. Sería lo lógico por su estructura partidaria, por su influencia en el movimiento de ellos, me parece que sería lo lógico, Patricia es la nueva en esta historia.

En el caso del Frente de Todos, varios analistas de opinión pública decían que, hoy, en una eventual interna entre Wado y Scioli, ganaría Scioli.

Sí, totalmente. Pero por todo, por grado de conocimiento y porque Scioli mostró tener una cantidad de votos que Wado nunca mostró en ninguna circunstancia.

Vandalizaron una placa sobre desaparecidos en Palermo con pintadas a favor de Milei

Te imaginás que el escenario más posible sería unas PASO en las que surgiera, por un lado, Scioli, por otro Larreta, y la confirmación de Milei.

Sí, eso suponiendo que se hagan las PASO en el Frente de Todos, que yo todavía no lo tengo claro, porque hay una presión de Massa muy fuerte para que no se hagan. Hay que ver cómo termina esa historia.

¿Asignas la posibilidad de que sea Massa el candidato único?

No digo que sea Massa, sino que haya un candidato único.

Massa puede serlo, pero tampoco es fácil, porque si él lo fuera, quien sería ministro de Economía, no hay una figura del peso político de Massa para meter en el Ministerio. Es complicado ahí el tema, no puede ser candidato y ministro también.

Se agudiza el debate en el massismo de cara a las PASO

Sobre el candidato único, entonces, ¿asignás la posibilidad a que lo sea también Axel Kicillof?

Todo puede pasar. Cristina querría, pero Kicillof no quiere, eso es lo que sabemos nosotros.

Cada pieza de la que hablamos puede moverse para distintos lados, no es que se mueve en una sola dirección.

MVB JL