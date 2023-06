Fernando Burlando rompió el silencio y habló sobre el encuentro que mantuvo con la precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y Néstor Grindetti, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entre otras cosas, señaló qué cargos estaría dispuesto a aceptar dentro del espacio.

"No descarto la posibilidad de ser vicegobernador o vicepresidente, hay muchas alternativas", manifestó el abogado en diálogo con Radio Con Vos y agregó: "Hay compromisos, el radicalismo está presente, pero tenemos que dejar los egoísmos, esa idea de ser el centro en la política y pensar no en la política sino en la gente que necesita resolver los problemas".

Grindetti acordó con Ritondo y va por más intendentes

La reunión entre Burlando, Bullrich y Grindetti tuvo lugar en un bar de Hurlingham, luego de que los dos dirigentes del PRO realizaran una actividad en el municipio. El contexto es una interna caliente dentro de la oposición que se acentuó por la eventual incorporación de Juan Schiaretti al espacio político.

Al respecto, el abogado dijo que no descarta alternativas y, sobre el momento que compartió con la presidenta del PRO, expresó: "Patricia me sorprendió por su valentía, su fuerza, su carisma, algo que no había valorado. Me sorprendió porque hubo en el lugar muchas muestras de cariño".

Burlando manifestó que notó a la exministra de Seguridad "muy interesada" en el intercambio que mantuvieron y recordó que él, en su rol de candidato a gobernador bonaerense, aún no cuenta con un postulante a nivel nacional, Por ese motivo tendrá en cuenta la posibilidad de unirse al espacio.

Burlando lanzó su candidatura a gobernador bonaerense luego de su trabajo en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa.

"Entiendo mi realidad: toda la intencionalidad de voto se podría diluir si no tengo candidato y gente que controle el día de la votación, que fiscalice", insistió el abogado.

A su vez, señaló que actualmente mide "12 puntos en intención de voto". "En provincia de Buenos Aires tenemos mediciones que me posicionan muy bien, mejor que muchos candidatos de Juntos, esa alternativa de alguna manera fortalece algún tipo de requerimiento o exigencia de mi parte".

De todas formas, recientemente Bullrich anunció que Grindetti competiría por la gobernación de la provincia de Buenos Aires contra Diego Santilli, quien acompaña a Horacio Rodríguez Larreta, precandidato a presidente.

Con un polémico spot, Fernando Burlando lanzó su candidatura para la Provincia

Burlando hizo referencia además a las críticas que recibió por parte de Waldo Wolff, secretario de Asuntos Públicos de CABA, quien le dio una irónica bienvenida a Juntos por el Cambio y le pidió que "primero levante la última apelación que está en la corte suprema respecto de la causa que le armó y a Fernando Iglesias junto a Florencia Peña".

"¿Qué tiene que ver un tema profesional con los intereses del Estado provincial o nacional?¿No les parece obsceno que alguien me diga: 'No podés representar a una mujer afectada en sus derechos'?", cuestionó Burlando y concluyó: "¿Tengo que dejar de representarla? No lo hago, si esa es la llave, que la rompan ellos. Es ridículo, un insulto y una falta de respeto, no a mi, a la mujer".

AS.

LT.