Horacio Rodríguez Larreta: "Es cierto, Bullrich no le sumó votos a LLA en CABA"

Horacio Rodríguez Larreta, legislador porteño electo por “Volvamos Buenos Aires”, sostuvo que el los votos que obtuvo Patricia Bullrich en las elecciones presidenciales de 2023 no se trasladaron a la lista de La Libertad Avanza el último domingo y remarcó que los malos resultados del PRO fueron producto de la “mala gestión” del jefe de Gobierno. “Desdoblando la elección, Jorge Macri se expuso a una discusión de la Ciudad, cuando la Ciudad está mal”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Horacio Rodríguez Larreta es legislador porteño recién electo y fue jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por dos períodos. Cofundador del PRO junto con Mauricio Macri, inició su carrera pública en la década del 90 como parte del equipo técnico del ministro de Cavallo. Fue jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires (2007-2015). Su perfil técnico, moderado y dialoguista lo posicionó como el referente del ala centrista del PRO, lo que el periodismo pasó a llamar “palomas”. En 2023 compitió en las PASO presidenciales de Juntos por el Cambio y fue derrotado por Patricia Bullrich. Desde ese momento se fue alejando progresivamente del PRO, no solo por no estar de acuerdo con la política del gobierno de Javier Milei, sino por el ritmo que iba llevando adelante el partido.

Día 523, el video fake de Macri era contra Santoro

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Qué sintió al volver?

Sentí el volver. Estuve un año y medio dedicado a reflexionar, a pensar, a estudiar, a leer. Pero mi vocación es la política, lo público, el ayudar, trabajar. A mí me gusta trabajar mucho. Y sentí eso, el volver. Yo había dicho hace tres meses: “Vuelvo”. Después invité a los porteños a que volvamos juntos, y así fue el nombre del partido. Se concretó, y volvimos. Me da mucho entusiasmo, muchas ganas.

Una pregunta inmanente del resultado del domingo es cuáles fueron los votos de Patricia Bullrich en 2023. Ella te venció en las PASO y se suponía que había una cantidad de votos propios que ella sumaba. Al afiliarse a La Libertad Avanza, uno tendría que suponer que todos los votos se incorporaban a LLA. Ahora, cuando sumamos los votos de Lospennato con los tuyos, vuelve a ser el 24% que sacó Juntos por el Cambio en la primera vuelta electoral. ¿Cuál es tu reflexión sobre qué pasó con esos votos, que siguen siendo los mismos a pesar de que no está Patricia Bullrich?

Primero, yo soy bastante descreído de la matemática electoral. Siento que en la Ciudad de Buenos Aires hay gente que vota porque la ciudad estaba mejor antes, porque se cayó. Yo lo simbolicé con el famoso “olor a pis”, pero como símbolo de la dejadez en la ciudad. Eso es independiente de su ideología, de a quién votó en la anterior, o de si son de Milei o no. Pero es cierto.

Más allá de que descreo de la matemática electoral, hay otro factor que es que la mitad no votó. Es otro tema. ¿Dónde están esos votos? ¿De quién eran? ¿A quién votaron antes? Son análisis difíciles de hacer matemáticamente. Pero es cierto lo que vos decís. No todos los votos del PRO fueron a La Libertad Avanza. Yo creo que muchos no votaron, y algunos me votaron a mí. Hubo 12 o 13 puntos en los partidos más chicos que no entraron, donde varios de ellos eran parte antes de Juntos por el Cambio. Hay un poco de todo. Es cierto que se nacionalizó bastante la elección. La gente votó con un criterio nacional, a favor del Presidente o en contra del Presidente.

Independientemente de la simplificación, si uno toma las elecciones generales de 2023, se encuentra con que La Libertad Avanza obtuvo alrededor del 30%, que el PRO obtuvo alrededor del 24% y que el peronismo obtuvo alrededor del 30%. En líneas generales, si uno suma los votos de Lospennato con los tuyos, se encuentra más o menos con lo mismo: Patricia Bullrich no le sumó ningún voto a La Libertad Avanza. No hay voto de Patricia Bullrich en la Ciudad de Buenos Aires para La Libertad Avanza.

Es cierto, Bullrich no le sumó votos a LLA en CABA. Así visto, tenés razón, y se mantuvieron votos en el PRO. Además, le podés sumar los de la Coalición Cívica y el radicalismo, que eran partes de Juntos por el Cambio a la hora de votar en 2023. Pero es cierto lo que decís.

Vamos ahora al tema de la gente que no votó. ¿Qué te indica a vos ese casi 30% menos de gente que haya votado?

Frustración. Tiene un poco que ver con la votación del 2023, donde terminó siendo presidente un señor antisistema, con un mensaje muy en contra de la política. Y esto está en la misma tendencia. O sea, la gente que compra ese mensaje en contra de la política ahí es más proclive a no ir a votar, naturalmente. Es la primera vez que se separa la elección de legisladores, nunca había pasado eso. Siempre se votó con los diputados nacionales, o senadores cuando hubiese, con lo cual también eso seguramente desmotivó a la gente.

¿Qué va a hacer tu espacio en las elecciones ahora para legisladores nacionales?

Mi espacio recién arranca. Hace dos días tuvimos la elección. La verdad que nos quedamos entusiasmados. Arrancamos de cero y tenemos tres legisladores, cuando el PRO, que es el partido que gobernó la Ciudad todo el tiempo, tiene cinco. Pero todavía ni lo planteamos. Estamos retomando nuestra costumbre de recorrer la calle, de caminar, que es lo que nos gusta, que es lo que la gente siento que valora de nosotros. Así que todavía ni lo planteamos y es un tema para ir analizando en las próximas semanas o meses.

¿Dice algo el desdoblamiento de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires respecto del desdoblamiento que hace Axel Kicillof en la Provincia de Buenos Aires? Hay algunos encuestadores que mencionaban que la gente no quería votar dos veces. ¿Hay algo, desde el punto de vista funcional, de ese desdoblamiento que puede haber también beneficiado la menor participación?

Sí, seguro. Yo no recuerdo que se desdoble la legislativa. En algún caso se desdobló la ejecutiva, con la idea de que haya una elección a jefe de Gobierno donde se enfoque en los temas de la Ciudad. Eso pasó varias veces. Pero separar la legislativa, nunca había pasado. La verdad que no se entiende.

¿Fue un error por parte del oficialismo porteño haber desdoblado?

En vista del resultado, uno podría decir que sí. Pero yo siempre tengo la teoría de que la gente no cambia tanto su voto según la fecha. Es cierto que, desdoblando la elección, Jorge Macri se expuso a una discusión de la Ciudad, cuando la Ciudad está mal, lo cual parece raro. Pero si la gente cree que la ciudad está mal en mayo, creería lo mismo en octubre. Con lo cual yo no soy muy creído de que pueda cambiar. Yo siento que la gente siente que la Ciudad está mal, como me dicen en la calle un montón, que la Ciudad estaba mejor antes. Escucho la palabra "mugre", la palabra “abandono”. Eso es lo que escucho en todos los barrios.

El Gobierno nacional redujo 5,5% del PBI el gasto, y parte del gasto que realiza la Nación afecta a todas las provincias. De la misma forma que hay rutas nacionales rotas y los gobiernos provinciales no pueden mantener el mismo nivel de obras e inversión que tenían en el pasado, ¿no es posible que algo de eso también afecte a la Ciudad de Buenos Aires?

No, de ninguna manera. El mantenimiento de la Ciudad lo paga la Ciudad, y yo dejé la Ciudad de Buenos Aires con superávit. No solamente sin déficit: con superávit. Con lo cual tienen la plata para hacerlo y no dependen en lo más mínimo de fondos nacionales. Nunca el mantenimiento de la Ciudad dependió de fondos nacionales, como sí dependen las provincias. Yo dejé superávit. No es excusa. Más aún, el Gobierno nacional le empezó a devolver a la ciudad los fondos que me habían sacado a mí por coparticipación.

El PJ se reúne sin Cristina Kirchner y con Kicillof en duda, en un clima de tensión interna

El hecho, por ejemplo, de que tengan que utilizar partidas para otras cosas que sean necesarias, ¿es plausible que hayan tenido que quitar fondos del mantenimiento?

No, tampoco. La inversión o el aporte del Gobierno nacional a la ciudad es muy poco. Pensá que yo terminé todo el gobierno de Alberto Fernández en la ciudad, donde no solo no ponía un peso, sino que además le sacó a la Ciudad con los fondos de coparticipación. Entonces no es que la Nación ponía mucha plata en la Ciudad y la cortó. Se autofinancia.

Me lo explico desde la perspectiva incluso de organizaciones privadas: cuando vos tenés una devaluación de 118%, más 20% más de impuesto PAÍS y una inflación que en un solo mes te crece 25% la inflación minorista y 50% la mayorista, sin ninguna duda todo el mundo se ajustó en algo. Esto vale para las organizaciones, desde las familiares hasta las más grandes, ¿no?

Sí, pero la Ciudad no depende de fondos nacionales. Dejé la Ciudad con superávit. Y además del superávit, un fondo anticíclico en el Banco Ciudad de 400 millones de dólares, para cualquier riesgo que surja si hubiera una caída en la recaudación muy grande. No es excusa. En todo caso, se podrán hacer más o menos obras, que siempre es la variable más de ajuste, porque es la plata de inversión. Se hicieron cero obras. O sea, el mantenimiento se deterioró y hay cero obra pública grande y mediana, ni siquiera te digo el Paseo del Bajo. Entonces, no. No es excusa.

Claudio Mardones: La foto después del festejo de los ocho puntos de su candidatura trajo ese cantito en donde decían que Jorge Macri había “chocado la calesita”.

Es una forma de decirlo. Pero sí, la verdad que sí: chocó la calesita.

CM: ¿En la gestión o también políticamente, respecto al futuro del PRO?

No, en la gestión. Para mí lo importante es la gestión. El resultado de la elección del gobierno de Jorge Macri es, en enorme medida, producto de la mala gestión. La política viene después. Es cierto que a él no lo acompañó nadie de los que eran parte del acuerdo que lo llevó a ser jefe de Gobierno. Una cosa rarísima. El radicalismo, la Coalición Cívica, Confianza Pública, el socialismo, todos se fueron. No es que se fue uno, que me fui yo: todos se fueron. Por algo será. ¿Sabés por qué? Por la mala gestión. Porque nadie quiere acompañar, nadie se siente cómodo representando una mala gestión de la que, además, no te hacen parte. Eso es lo que sucedió. Ese es el corazón del problema: la mala gestión. Después vienen las cosas políticas.

CM: El mapa que queda en la Legislatura porteña a partir del 10 de diciembre muestra al peronismo con una mayoría de 20 escaños, a La Libertad Avanza con 11, al PRO con un poco menos y a su bloque en una situación expectante. Ayer hablábamos con Guadalupe Tagliaferri y nos decía que van a hablar con todos los espacios políticos. ¿Cómo va a ser esa relación con Jorge Macri, con usted como oposición? ¿Cree que va a haber alguna instancia de negociación? ¿Para qué escenario se prepara?

Primero, para trabajar mucho. Hay muchas cosas para hacer en la Ciudad. Hay que impulsar ya el proyecto para levantar las vías del Sarmiento y sacar esas barreras infernales ahí en Caballito y en Flores. Ejemplos como ese hay muchos. Yo lo digo acá y me comprometo públicamente: yo voy a colaborar y ayudar con todos los proyectos que yo sienta que son buenos para la Ciudad. Así los presente el oficialismo, la oposición, así los presentemos nosotros o venga un ciudadano y nos traiga alguna idea. Yo voy a apoyar a todos, independientemente de quién los presente.

De ninguna manera “primus inter pares”, porque todos somos iguales como legisladores, pero sí tengo una experiencia de muchos años de gestión, de las cosas que hicimos, que bueno, que me da elementos para opinar, para proponer en todos los temas. Con lo cual, estoy preparado para eso, y voy a apoyar todo lo que sea bueno para Buenos Aires.

Elizabeth Peger: Quería volver con el tema del ausentismo. Ayer, en una nota, el analista Marcos Novaro hablaba de que la baja participación en la Ciudad respondía a una estrategia de Milei, para que los moderados no fueran a votar el domingo. Siendo usted un moderado, me pregunto si hay espacio para la construcción de una oferta electoral alternativa que parta, o que atienda justamente, ese reclamo de los sectores moderados que hoy no se sienten parte de la grieta.

Puede ser que, naturalmente, los más fanáticos tengan más posibilidad de ir a votar. Eso es posible, más en una elección legislativa, donde no se define quién es el jefe de Gobierno, donde el voto puede ser menos importante para la percepción de la gente. Pero mi posicionamiento de cara a 2027 tiene que ver con enfocarme al 100% en la Ciudad de Buenos Aires. Yo no soy fanático, no creo en los fanatismos y no creo que sean buenos los extremos, por más que hoy haya una tendencia en la otra dirección.

Mi posicionamiento va a venir por resolver los problemas de la Ciudad que conozco. Podemos discutir cada esquina, dónde está cada bache. Siento que eso —que posiblemente en esta elección, que era legislativa, no fue lo que predominó—, sí va a predominar en la elección al jefe de Gobierno. Ahí se decide quién se ocupa de resolver los problemas de la Ciudad. Y yo voy a estar enfocado en eso porque ese es mi perfil. Eso es lo que siento que la gente valora hoy, porque en la calle me dicen: “Volvé, que antes estábamos mejor”.

Elecciones en CABA 2025: cuántos votos ganó y perdió cada partido en comparación con 2023

Entiendo el foco en el territorio porteño. Ahora, independientemente de eso, uno puede decir que el mapa político queda claramente con un 30% de La Libertad Avanza, un 30% del peronismo, y en el medio queda un 40% fragmentado de diferentes formas, de múltiples expresiones de ese "ni-ni". Ni el peronismo cercano al kirchnerismo ni La Libertad Avanza. Independientemente de que tu foco sea la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo imaginás el futuro político? ¿Quién va a representar, o cómo se va a representar ese 40% que no es ni una cosa ni la otra?

Es cierto lo que vos decís. Hoy no hay nadie que sobresalga representando ese espacio. No hay nadie protagónico. Hay algunos gobernadores que uno tiende a pensar que están en esa posición, pero que están hoy mucho más enfocados en sus gestiones provinciales que en los posicionamientos nacionales. Hay dirigentes de partidos que han quedado también bastante opacados con la polarización. Con lo cual, hoy no hay una representación clara.

Pero lo importante es la idea. Lo importante es el concepto. Lo importante es que estamos aquellos que creemos que la Argentina necesita un acuerdo, que necesita un plan de desarrollo que defina hacia dónde vamos a crecer, qué vamos a producir, dónde está el valor agregado para generar riqueza, cómo abrimos mercados en el mundo, cuál es la infraestructura que se necesita. Eso hoy el Gobierno no lo tiene. No lo presenta. No habla de eso.

Alejandro Gómel: Sería interesante ver cómo proyectás estos próximos dos años, con la intención de volver a la jefatura de Gobierno.

Los proyecto trabajando en la Legislatura. Yo soy 24/7, con lo cual me las voy a arreglar para dedicarme y trabajar. También, recorriendo la Ciudad y escuchando a la gente. Es lo mismo que vengo haciendo hace ya varios meses. Lo hice con muchísima intensidad y lo voy a hacer desde un rol más institucional. Pero me vas a ver recorriendo barrio por barrio. Nos vamos a encontrar en los bares más tradicionales de cada barrio de la Ciudad, en una mesa con gente, escuchándolos, anotando. Hay algunas cosas que yo voy a poder ya canalizar desde la Legislatura. Otras no, otras son responsabilidad del Ejecutivo. Pero me van a ver caminando la ciudad, trabajando activamente en la Legislatura, presentando proyectos. No tengas duda de que le voy a poner mucho tiempo a eso.

TV