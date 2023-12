Incendio en el Hospital Santa Lucía

Mariana Coria estuvo, con el móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), en el lugar de los hechos junto a familiares de pacientes evacuados a otros centros oftalmológicos y la directora del Hospital, Marta Starcenbaum, quien brindó información sobre lo ocurrido.

Nuria Am: Hace un rato escuchábamos con alguna dificultad a Crescenti, que nos decía que todos los pacientes estaban en buen estado.

Comenzó un incendio en el techo de la guardia, todavía no sabemos, bien se va a investigar, generó mucho humo, el humo obviamente sube y nosotros tenemos el quirófano en el tercer piso. Lo primero que se hizo fue derivar los pacientes, que teníamos pacientes en cirugía y tres fueron derivados al Hospital Ramos Mejía. Todos bien, nada más que para la recuperación, porque los sacamos pobres de en medio de una cirugía. Y uno que estaba en anestesia general se fue al hospital Duran. El doctor Crescenti colaboró enseguida con todos nosotros. Acá se siguieron los protocolos de evacuación, así que el hospital se vació en su totalidad. No hubo ninguna lesión.

Cinco hospitales públicos argentinos, entre los mejores de Latinoamérica

NA: ¿Se sabe por qué ocurrió?

No, todavía no sabemos. Esto lo van a investigar ahora los bomberos. Así que la guardia, me hacés el favor que se informe, aunque también lo van a informar en otros medios, está cerrada. Todos los pacientes de guardia oftalmológica van a ser derivados al Hospital Lagleyze, que es el otro hospital oftalmológico de la ciudad. Tenemos tres pacientes para operar ahora acá, pero el quirófano está cerrado, obviamente se trasladan ya con nuestra ambulancia al Hospital Lagleyze para ser operados. Todavía no tenemos luz. Estamos tratando de esperar con algunos pacientes que vienen de lejos, de las provincias. Si nos dan luz en algún sector ahora en un ratito, vamos a atender a los pacientes que vienen de muy lejos. Y el resto se reprogramó para el lunes, todos los pacientes de consultorio obviamente van a ser atendidos el lunes.

Alejandro Gomel: Primera información, que no se acerquen a la guardia del hospital, por favor, porque está cerrada. ¿Estiman cuándo va a poder volver a funcionar?

No, no sabemos nada. Ahora viene la investigación y nos van a decir. Quizás podamos armar una guardia en otro sector del hospital, pero tenemos que ver. Todo eso tenemos que ir viendo cómo se organiza.

Abrió sus puertas el museo del Hospital de Clínicas, el lugar en el que la medicina cuenta su historia

AG: ¿Está todo controlado ahora?

Está todo controlado, todo bien.

Todo el personal colaboró, están todos entrenados. Siempre hacemos simulacros, dos por año. Así que bueno, el doctor Crescenti nos tiene a todos muy formados. Así que todo salió, gracias a Dios, muy bien.

MVB JL