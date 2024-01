Ismael Bermúdez considera que no hay ninguna certeza de que la inflación de enero sea inferior a la de diciembre: "Tenemos los aumentos tarifarios de los servicios públicos, las prepagas que llegan al 40%, el precio de la carne que bajó un poco en diciembre, pero ya volvió a subir y los aumentos en recreación y turismo", analizó el economista en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1)

Ismael Bermúdez uno de los economistas más consultados sobre la situación de la clase pasiva. Desde 1984 escribe para el diario Clarín y también fue colaborador Editorial Perfil para la revista Noticias, y en la revista Caras y Caretas.

Pareciera ser que el Gobierno quiere que la inflación del mes en curso sea lo más alta posible. A pesar de que las consultoras plantean aumentos de entre el 22% y el 25%, el vocero asegura que será de 30% y da la sensación que desde el oficialismo desean que el 2023 termine con alrededor del 200% de inflación y que, en comparación, los aumentos de enero no sean tan altos. ¿Tenés la misma percepción?

Estamos recién arrancando enero y viene con un alza de precios muy fuerte. Tenemos los aumentos tarifarios de los servicios públicos que tendrán una incidencia muy grande, las prepagas que llegan al 40%, el precio de la carne que bajó un poco en diciembre, pero ya volvió a subir. No hay ninguna certeza de que la inflación de enero sea inferior a la de diciembre.

¿Aún si diciembre estuviera cerca del 30%?

Quizás no llegue al 30%. Los alimentos pueden estar alrededor de ese porcentaje, pero el promedio va a estar un poco más abajo. Además, en enero tenemos un fuerte aumento en todo lo que tiene que ver con recreación y turismo, que tienen aumentos superiores al 200% respecto al año pasado. La incidencia que va a tener ese rubro en enero va a ser muy grande. Con esto quiero decir que no hay ninguna garantía de que en enero haya una inflación inferior a la de diciembre.

Además, está el arrastre estadístico porque no hay que olvidarse que el aumento de diciembre operó fundamentalmente en la segunda quincena, Indec toma el promedio del mes y ahí hay un arrastre estadístico desde el punto de vista de la medición que le puede agregar algunos puntos a la inflación de enero.

Cuando Menem abrió la economía, el mundo iba en esa dirección. Había caído el Muro de Berlín, se había firmado el Consenso de Washington, había una tendencia a la globalización propia de esa época que no es la actual. Hoy, Milei hace el mismo recorrido que hizo Menem pero en un contexto en el que el mundo va en otro sentido. ¿Es una conjetura plausible la idea de que detrás del plan de Milei lo que hay es una primarización de la economía argentina y una búsqueda de latinoamericanizar el país con salarios muy bajos?

Efectivamente es lo que vos estás planteando. Yo agregaría que las condiciones salariales y las condiciones sociales son infinitamente peores que las que hubo al comienzo del gobierno de Carlos Saúl Menem. Todo este desbarajuste inflacionario está operando sobre un índice de pobreza que en el tercer trimestre estaba en el 45%. Seguramente, si hoy se hace una medición de pobreza, estaría en el 55%, y quizás me quedo corto.

El presidente Javier Milei

¿Vos decís que en último mes se agregaron un 10% de pobres?

Cuando el Indec dé a conocer el dato de la inflación de diciembre, la canasta familiar que mide la pobreza, sin contar el alquiler, va a estar cerca de los $500.000. ¿Cuánta gente gana menos de $500.000?

Si hablamos del promedio del país, sería la enorme mayoría.

Por eso vamos a tener índices de pobreza del 55% o más. No olvidemos que las jubilaciones y los ingresos de la clase media cayeron con Mauricio Macri y con Alberto Fernández. Estaban en el punto más bajo cuando asumió Milei y ahora el propio Milei los está bajando otro 25%. Desde el punto de vista de la tensión social, posiblemente estemos en los valores más altos de pobreza, inclusive en valores más altos que los que había cuando estalló la convertibilidad que en ese momento estaban alrededor del 53%. Esa es la magnitud de lo que estamos hablando.

Para Milei, "dos tercios de la mejora" que generará su política se verán en 15 años

¿Creés que Caputo y, ojalá que no suceda, el propio presidente sean el Remes Lenicov de otra cosa?

En primer lugar, están siendo el Remes Lenicov agravado. El ministerio de Remes Lenicov fue de corto alcance. Aquí pareciera que Caputo vino para quedarse y, en el plan que está diseñando, con el DNU y el proyecto de ley, en caso de que fueran aprobados, su implementación va a llevar largos meses. El propio Javier Milei dijo que el 2024 va a ser un año de estanflación muy duro para la clase media y los sectores populares.

Fernando Meaños: ¿Por qué creés que Argentina no puede definir una fórmula de jubilaciones que deje conformes a todos y que no haga que los jubilados no pierdan poder adquisitivo?

Porque las fórmulas de movilidad que se aplicaron, tanto la de Mauricio Macri, como la de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, fueron fórmulas que no tenían garantía frente a la inflación. En un escenario de inflación creciente, las fórmulas de Alberto Fernández y Mauricio Macri tomaban índices que tenían un retraso de entre 3 y 6 meses. Algo que implicaba que a los jubilados le aumentaran con un valor atrasado cuando la inflación corriente era muy alta. Siempre perdían contra la inflación. Entre septiembre de 2017 y diciembre de 2019 hubo una baja para todos los jubilados de casi el 20%. Con Alberto Fernández también perdieron y empezaron a aparecer los bonos, algo que es un reconocimiento de que la fórmula es totalmente deficiente. Si hubiera sido una buena fórmula, no habría que dar ningún tipo de bono. Esos bonos tampoco eran para todos los jubilados y además también estaban por debajo de la inflación. Todos perdieron durante el gobierno de Alberto Fernández y vuelven a perder con Javier Milei. Milei no ha otorgado ningún aumento a partir de enero y están cobrando el mismo haber que en diciembre cuando en el medio hubo una inflación del 25%. La caída de las jubilaciones en estos 30 días es algo histórico. Siguen cobrando lo mismo con una inflación del 25% en diciembre y posiblemente otro 25% en enero.

Por qué el Gobierno suspendió los créditos ANSES para jubilados, pensionados y trabajadores

¿Es posible indexar jubilaciones considerando que el universo de beneficiarios del Anses sumando a las pensiones, los planes sociales y las asignaciones representa a 17 millones de personas?

La decisión política es que caiga un ajuste de tipo histórico sobre jubilados y trabajadores públicos y que en 60 a 90 días tengan una caída del 40% o el 50% del poder adquisitivo.

Jubilados

Pienso que ese es el plan.

Si es el plan, que lo digan, y que el vocero presidencial no presente como color de rosas algo que no es así. Que digan explícitamente que quieren agregar una caída del 40 o 50 puntos sobre la caída que ya generaron el gobierno de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Eso lo quieren para pagar la deuda. Lo interesante es que los jubilados son los que terminan financiando la deuda. Por eso el proyecto de ley plantea transferir el Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro Nacional. Ese dinero, mal llamado "la plata de los jubilados", se usa para pagar la deuda.

Milei no le pone plazos al ajuste, no genera expectativas y hay preocupación en su entorno

Argentina fue el único país latinoamericano fue el único que tuvo estado de bienestar. Creo que lo que se está planteando es que deje de tenerlo y pase a ser un país latinoamericano como los demás, con una clase media del 20%, cuando antes era del 60%, y niveles de pobreza del 50% de manera estable.

Entonces que el Presidente no diga que dentro de algunos años vamos a ser una potencia mundial y que vamos a estar entre las naciones del primer mundo. Hay un discurso no que tiene nada que ver con la realidad.

Tal vez, desde la perspectiva ideológica que tienen, es el desierto que hay que cruzar para volver a 1880, algo que también es una falacia porque era un país de 4 millones de habitantes con 78% de analfabetos.

Los que fueron esclavos en Egipto y atravesaron el desierto no ingresaron a Tierra Santa, murieron en el camino. La Biblia dice que había que dejar pasar una o dos generaciones para depurar a todos los esclavos que venían de Egipto. Acá tenemos el mismo problema. ¿Para llegar al objetivo vamos a ir a un índice de pobreza del 80%?

Jubilados: advierten que el pago de bonos generará más juicios contra el Estado

Entiendo que la idea es llegar a una pobreza similar a la de América Latina y sin estado de bienestar que es fundamental para la educación pública, la salud pública, las jubilaciones, los subsidios al transporte y todos aquellos elementos que constituyen al Estado.

Los jubilados que tenían la posibilidad de tener un reintegro pagando con la tarjeta de débito tampoco lo van a poder tener porque el reintegro del IVA también fue anulado. Tienen el haber congelado, pero ese beneficio que llegaba hasta $18.800 desapareció.

