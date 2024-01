El ex diputado nacional, Luis Juez, aseveró que "conseguir consenso es mucho más fácil que meter un empujón". "Con el peronismo la desmemoria en Argentina funciona de manera maravillosa", resaltó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Y agregó: "Yo soy un senador que quiere ayudar a Milei".

Luis Juez es senador nacional por Córdoba, fue diputado nacional, embajador argentino en Ecuador, concejal de la ciudad de Córdoba, e intendente de Córdoba capital.

La estrategia de Javier Milei para acelerar el tratamiento de la Ley de Bases

¿Los empujones de Javier Milei son propios de la inexperiencia o responden a un modelo gobierno que busca restarle poder al Congreso?

No sé, pero no anduvieron nunca. Tengo la impresión de que si quieren que las cosas salgan, tiene que elegir otra mecánica.

Pienso lo mismo que usted. Comparto plenamente sus declaraciones sobre el consenso.

Aunque te pongan en un lugar de ridículo, en Argentina esté mal vista esa palabra. La política destruyó la importancia de los acuerdos y algunos interpretaron esos acuerdos como pactos horribles. Lo digo y lo repito porque será mi forma de comunicarme y yo quiero ayudar. Le dije a Francos que yo quiero ayudar. A mí no me pongan en la vereda de enfrente. Aquí hay muchos que queremos ayudar. Hay un lugar donde yo no me veo nunca en mi vida, que es en el kirchnerismo, pero no me ayuden a construir un espacio en lo que es la indiferencia de las personas que dicen 'si le va bien, problema de él y si le va mal, problema de él'. No, porque la indiferencia es horrible. Eso fue lo que le dije a Guillermo Francos. Para poder ayudar necesito mínimamente ser escuchado y respetado, porque la política tiene estas cosas. Hay caminos que fueron transitados. Fracasamos del 2015 al 2019 por no seguir cierta lógica.

Se sabe que hay personas con las que nunca se llega a poner de acuerdo, por ende, con los fanáticos, no. Pero hay un montón de personas al medio que son racionales, que en algunos temas pueden acompañar, establecer un nivel de prioridades, como en una casa de una familia tipo (gastos, convivencia diaria, entre otras cosas). Conseguir consenso es mucho más fácil que meter un empujón, salvo que se quiera que se diga que "no" y se tenga un hermoso argumento para afirmar "dije que íbamos a hacer todo esto y no me dieron bola".

Para Milei, "dos tercios de la mejora" que generará su política se verán en 15 años

Muy interesante lo que acaba de decir. En el inconsciente sabemos todos la complejidad que tenemos los seres humanos de que haya allí también una búsqueda inconsciente de ese fracaso.

No estoy hablando mal de nadie, el argentino tiene eso. A los argentinos nos encanta echarle la culpa al otro y siempre nuestro fracaso es culpa de otro y no es nuestra falta de planificación, de estudio, de incapacidad de encontrar respuestas con otros.

El inicio del gobierno de Javier Milei

Para hacer grandes reformas, Néstor Kirchner y Carlos Menem, cada uno en su momento, buscaron un acuerdo con el otro. Es decir, Kirchner, la transversalidad. Usted mismo fue tratado de coactar por ese transversalidad. Y Menem inclusive llevó a los liberales (UCEDE) al gobierno y luego lo terminó haciendo con Raúl Alfonsín y el radicalismo. O sea, los dos grandes líderes que hicieron reformas, que tenían enorme apoyo en el Congreso, aún así fueron a la búsqueda del consenso que les faltaba. En el caso del kirchnerismo, la transversalidad. En los dos, el radicalismo. Menem con Alfonsín y sumando a los de la UCEDE adentro. Aún con todo el poder que tenían, buscaron el consenso.

Eso que menciona es parte de la historia. Tanto se quiere parecer Milei a Alberdi y se termina pareciendo a Rosas. Quiere tener la suma de las facultades y no funciona así.

Es un gran "titulero" usted. Tiene una capacidad literaria impresionante, lo felicito.

Más que literaria, tiene que ver con el contexto histórico, porque podés estar lleno de buenas intenciones pero si para resolver esos problemas que se tiene se elige un método horrible, se terminan confundiendo con el método y no con las intenciones. Yo soy un senador que quiere ayudar a Milei.

Día 25: empezó la resistencia

Las formas son importantes, construyen al fondo.

Son más importantes que el fondo, porque las formas te terminan desfigurando. Con algunos legisladores veo que ni siquiera quieren entrar al fondo de la discusión porque la forma los irrita. Entonces, tiene una excusa en la forma cuando, quizás, en el fondo nos podemos poner de acuerdo. ¿Podemos sentarnos a discutir un nuevo régimen laboral parecido a los regímenes laborales de cualquier lugar del mundo moderno? Y sí, porque no podemos vivir con convenios colectivos del siglo pasado. No existe más eso. Fui embajador en Ecuador, en el país de Rafael Correa, y él, siendo uno de los presidentes más socialistas que había después de Cuba, tenía regímenes laborales extremadamente modernos. Entonces, no podés vivir aferrado porque un puñado de "gordos" necesitan que vos le pagues la cuota sindical. No funciona así. En el mundo, se entra y se sale con rapidez. Nuestros hijos quieren entrar rápido al laburo y salir rápido del laburo si consiguen algo mejor. Ese tema lo podemos discutir porque, aparte, hay estadísticas, está probado. Esto lo probamos durante 60 años y fracasó.

Ahora, te exponés de una manera que un grupo con mucho poder de fuego, como la CGT, te termina consiguiendo una resolución de la Cámara Laboral e invalida una discusión que puede ser seria. ¿Querés terminar con los privilegios? Anotame a mí. No me considero casta. Si usted va caminando por la peatonal aquí en Córdoba y hay 1.000 "negros" caminando y usted grita "chorro", no me daré vuelta porque no soy parte de ninguna casta, no tengo privilegios. Tengo ganas de ayudar, quiero terminar con los privilegios. Ahora, establezcamos un nivel de prioridades, no es todo lo mismo.

Por lo tanto, por ahí hay ese afán de decir "armé un decálogo de buenas intenciones de lo que yo quería hacer y si esto no sale mejor, en definitiva, tengo la excusa de que la casta no me dejó". Es horrible porque quiero ayudar y me sentiré frustrado, como me estoy sintiendo, porque no hay cómo canalizar un diálogo, charlarlo, hablarlo. Ya sabemos con quiénes no tenés que perder tiempo y no te darán bola.

Nayib Bukele, a Javier Milei: "El sistema va a tratar de bloquearlo, no va a ser fácil"

El kirchnerismo está agazapado, está como una pantera detrás de un arbusto, esperando. Porque esta es la historia de Argentina. Uno tiene conocimiento histórico y sabe que este pueblo le dio al peronismo muchas más chances que a cualquier otro pensamiento político. Con el peronismo la desmemoria en Argentina funciona de manera maravillosa. Los tipos vuelven y lo hacen peor de lo que se fueron. Quizás, fracasemos. Pero por lo menos lo intentaste. El kirchnerismo, particularmente Cristina, instaló la idea de que "es todo o nada", "es esto o nada", "es lo que yo digo o nada", "se hace lo que yo sugiero o cancelamos el Congreso". No es así, también al medio hay un montón de cosas que se pueden hacer.

El nacimiento de la resistencia social

Fíjese la cantidad de situaciones que se produjeron ayer: el enojo de la gente con el aumento de la nafta; luego los gobernadores de Río Negro, Chubut, el intendente de Mar del Plata, todos del PRO, en contra de la ley que desregula la actividad naval y pesquera; la Asociación de Médicos quejándose que estaban en contra del proyecto de ley enviado por el gobierno de Milei que hace las recetas sin el nombre de los medicamentos. Además, el fallo que mencionamos de la Cámara Laboral. No pudieron avanzar en el Senado. Usted mismo marcó el tema de que no convenía llevar adelante esto porque no tenían las mayorías necesarias para que sea aprobada la modificación del sistema de boleta única. Hubo varios cacerolazos en varias partes de la Ciudad. ¿Percibe cierta a la sociedad con "mecha corta" y que la "luna de miel" que antes duraba 100 días ahora dura 20 días?

Reclamos frente al Congreso por el DNU

Pasará, porque también hay que decirlo, que los momentos que se vienen serán de terrible angustia social. Y el peronismo aprovecha esos momentos de incertidumbre popular como ninguno: cuanto peor, mejor. Lo digo yo, que usted sabe que no soy un gorila. Los tipos están esperando. Entonces, si sabés que esto pasará, porque históricamente en Argentina hubo una resistencia cuando el peronismo de oposición se vuelve casi destituyente, sabés que desean que te vaya mal, hay que ser inteligentes, prudentes. Construyamos otros consensos. Ayer podríamos haber dictaminado el tema de la boleta única, porque tenemos mayoría. Si los patoteamos, no tengo duda. Hacíamos la gran Cristina: votábamos, teníamos la mayoría de las comisiones y sacábamos el despacho de boletas únicas. Ahora, no había garantías de que la semana siguiente pudiéramos sesionar porque íbamos a ofender a muchos aliados que decían "dejame ver, que lo consulte con mi gobernador y haga algunas consultas con los jueces electorales de mi provincia", y está bien.

El Senado avaló convenios firmados por Macri, pero no hubo dictamen con la Boleta Única

¿Vio lo contenta que estaba Cristina, a comparación de cuando asumió Mauricio Macri, con Milei en el momento del traspaso de mando?

Estaba a 10 metros de ahí y estuvo 10 minutos boludeando con el bastón presidencial, con los perros de Milei en el mango. No sé si estaba nerviosa o sobreactuando, pero la vi suelta. El peronismo olfatea eso, olfatea la debilidad. Es como la humedad: una vez que entra se tiene que picar hasta el revoque para poder sacarla. Los tipos saben cómo funciona el humor social. ¿Cómo no van a saber? Si los "Gordos" de la CGT, en 4 años, no hicieron nada. El otro día todos veíamos en televisión festejando al Presidente, el terrible inútil que tuvimos en Argentina, gastándose miles de euros en un hotel de cinco estrellas, pero ya se tiene planificado un paro para mediados de mes. Esta es la realidad. No conocer eso o creer que uno solamente lo resolverá con las redes sociales o un discurso, no alcanza.

Aparte, le dije que a Milei que quiero ayudar. No soy de de La Libertad Avanza. No lo seré ni me interesa. Pero sí soy un dirigente provincial, responsable de una estructura política del Interior, tengo construido un prestigio y todo el mundo sabe que puedo ser un "jetón" pero no un ladrón. Soy un tipo intelectualmente honesto, lo que le estoy diciendo lo digo porque lo siento, lo pienso. No ando buscando nada, me iré del Senado el mismo día que se vaya Milei de la Casa Rosada. Con lo cual, tengo ganas de colaborar.

El Congreso definió las comisiones que tratarán la ley ómnibus de Javier Milei

El comienzo de la gestión de Milei

¿Será así?

Tiene que ser así. Tengo un montón de amigos que andan con esa boludez y les digo que no hay margen para la locura, dejen de mirar el techo de Balcarce 50. Con eso nos asustaron a nosotros y asustaron a Cambiemos durante mucho tiempo, porque no hay otra solución que no sea lo que la gente vota.

Ojalá no sea el deseo inconsciente del propio Presidente...

No creo, porque sería una locura y una gran desilusión. Ya estamos desilusionados, pero si este hombre (Milei) desilusiona a nuestros hijos, ya no tenemos vuelta, porque nuestros hijos están ilusionados con él. Probablemente nosotros no. Nuestros hijos se ilusionaron con esta idea de la libertad que los pibes abrazan enormemente y luego no saben cómo se ordena la libertad, porque la libertad también tiene límites y no alcanza con decir "viva la libertad, carajo". La libertad también necesita instituciones, república, leyes. No es lo que se me ocurre o se me canta. Es como le digo a mis hijos, no es lo que se te viene a la cabeza, es lo que se puede y se debe. Ojalá no se dé eso porque la desilusión para nosotros ya está. Los que tenemos 60 años vivimos 50 años de desilusión, pero sería terrible que nuestros hijos se desilusionaran tan pronto.

Quiénes son los jueces que suspendieron la aplicación de la reforma laboral del DNU de Milei

A veces, en la historia es necesario. Hay fracasos que enseñan. Aquella famosa frase de Alfonsín de que había fracasos que tenían grandezas que los triunfos carecen. Así como usted decía que el peronismo sabe olfatear y tiene un radar que anticipa lo que pasará, percibo que usted dentro de JxC tiene afilado ese olfato mejor que nadie. Lo escucho con una sensatez anticipatoria.

Pero no me dan bola. También lo vengo planteando y lo dije hace un año medio atrás, que si seguían boludeando en sus peleas de egos personales nosotros no íbamos a aparecer ni en los 1000.

Viene acertando.

Y así fue. Me encantaría tener que pedir disculpas más que decir "vieron que tenía razón".

La construcción de diálogos con el oficialismo

Alejandro Gomel: Decía que habló con Francos. ¿Ve ahí un ala del Gobierno que tiene más ganas de que lo ayuden, de empezar a sentarse a dialogar? ¿Francos es una minoría y ahí está duro Milei en no negociar y no ceder?

El otro día, Victoria Villarruel generó una reunión con los presidentes de los bloques y el ministro del Interior y fue muy fructífera. A Francos lo conozco de hace muchos años, lo noté sincero. Después de la acusación de Milei, todo el mundo estaba caliente. Dijo: "Javier no piensa eso". Es más, sugirió la chance de armar una reunión con el Presidente para que podamos charlar con él, tener un diálogo directo, establecer un puente. Villarruel generó esa reunión también pensando en que hay que tener vínculos y construir. Tienen siete senadores con ninguna experiencia política, muy pocos diputados. Entonces, ¿cómo llegás a los otros si necesitás 37 senadores y 128 diputados para tener una ley en Argentina? Hay que aceitar, acelerar esos vínculos, esas relaciones. Una elección se gana con un buen discurso.

Martín Menem y Guillermo Francos

Recuerdo que la última campaña en la que fui candidato a senador la pegué con el cliché de campaña y dije "un Juez para Cristina" y estaban enloquecidos. La campaña fluía, parecía Lionel Messi como iba para adelante. La campaña muchas veces se gana con un buen discurso, interpretar pícaramente el momento y el humor social en determinado segundo. Pero luego no se gobierna así, después hay que gobernar y para todos, inclusive para los que no te quieren y están rezando para que fracases. Ese es el problema de Argentina. Ahora, si vos querés gobernar solamente para los que te votaron, también ellos se terminan enojando, en algún momento termina pasando eso.

Escándalo en el Congreso: Diputada cordobesa encuentra desagradable sorpresa en su despacho

Solamente le doy consejos a mis hijos. Simplemente es que hace 40 años que hago política, milito, creo en la política, no vivo de la política y no vivo aferrado a ningún privilegio. Lo que tengo, lo conseguí laburando en mi profesión de abogado penalista, pero tengo una gran experiencia política y vi fracasar a muchos tipos que venían con títulos terribles, cartulinas enormes de grandes políticos y terminaron fracasando porque la soberbia los enceguecía y parecía que solamente podían escuchar a sus entornos más íntimos.

Estoy cansado de fracasar. Por lo menos, me gustaría ser parte de una construcción política que pueda ver en algún momento un éxito aunque no sea propio. Lo hago desde ahí, y si molesta que lo diga, mala suerte, no soy de los que se callan la boca especulando que al que está fracase y le vaya mal. Es más, porque si le va bien, a mí me ayuda a levantar la vara. Nosotros queremos suceder a La Libertad Avanza. Si a ese hombre le va bien, a nosotros nos levanta la vara, porque la vara hoy está en el piso, Cristina la dejó en el subsuelo. Es decir, la levanta para los que creemos que la política tiene que tener esta cuestión de mejorar o ir para arriba nos vendría bárbaro.

Ceferino Reato: "Javier Milei expresa un cambio necesario, pero ahora tiene que ser debatido"

Soy de los que creen que a Milei le tiene que ir bien. Porque si le va bien, me obliga a mí a ser mucho mejor si queremos tener algún resultado. Desde ahí lo hago, no tengo ninguna segunda intención.

BL JL