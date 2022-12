Javier Timerman: "En todos los países del mundo el presidente recibe a los campeones"

El especialista en mercados financieros, Javier Timerman, manifestó que el triunfo mundialista es una gran oportunidad para la imagen y la economía del país. "En todos los países del mundo el presidente recibe a los campeones", destacó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Ayer tuiteaste que en Estados Unidos los presidentes reciben a los ganadores de los principales deportes. ¿Cuál es tu opinión sobre el valor de que el presidente reciba a los jugadores, en este caso, de la Selección Argentina?

Me refería a que en Estados Unidos hay cuatro deportes que son los principales, que son básquet, fútbol americano, béisbol y hockey. Y por la cantidad de habitantes que tienen, cada deporte tiene mucha relevancia, seguidos por millones de personas.

Cuando hay un ganador, los equipos son de ciudades, donde cada una tiene su equipo, como el caso de Boston, Los Ángeles o Nueva York. Y ahí se hacen dos cosas. Por un lado está el desfile por la ciudad. Y por el otro, los recibe el Presidente, aunque no necesariamente en el mismo día. Puede ser una semana después, por ejemplo.

En todos los países del mundo el presidente recibe a los campeones. En lo personal, no simpatizo con este Gobierno ni estoy opinando sobre Alberto Fernández. Pero me parece una locura que se piense que, porque el presidente los reciba, está sacando provecho de la situación.

En la Argentina la politización es tan tóxica que termina perjudicando a la gente. Las cosas que son normales, nos esmeramos para que no lo sean.

Además, en un país que gana el Mundial, su PBI crece más que el promedio de los años anteriores. Eso también se vio reflejado ayer en la Bolsa de Nueva York. ¿Estás de acuerdo con esta idea?

Totalmente, son eventos que se podrían usar para sacar provecho. Me escribió gente de distintos países, con la que no tenía trato en el último tiempo. Estos son eventos que ponen a la Argentina en el mapa y da la sensación de que no todo está tan mal, después de todo.

Pero desde que Argentina ganó el Mundial, lo único que escucho son peleas. Por ejemplo, cuando escuché que iban a decretar un feriado, no me pareció lógico. Después, cuando vi la cantidad de gente que había en los festejos, no sentí que fuese correcto juzgar si estaba bien o mal.

Podríamos hacer de esto algo épico y nacional, pero ya hay peleas de todo tipo, como las declaraciones que escuché recién de Aníbal Fernández. Son todas peleas ridículas.

Las posibilidades de una mejora económica luego del Mundial

Pasando al plano económico, ¿qué nuevas oportunidades se le generan a la Argentina?

No soy un estudioso de eso, pero tiene todo el sentido que la gente se entusiasme y se ponga a la Argentina en el mapa. También por la manera especial en que lo ganó la Selección con Lionel Messi. Después va a depender mucho de nosotros, de las políticas públicas y del tema electoral. Pero es una oportunidad.

Recuerdo que muchos gobiernos pensaban que una forma de salir de la crisis, como pasó con Fernando de la Rúa, era hacer un esfuerzo importante para fomentar el turismo y que se conozca más a la Argentina.

Es más, en el 2002, cuando el país estaba en una mala situación, venía de Estados Unidos con inversores que imaginaban el colapso, y en realidad veían que no era una selva.

Incluso un banco japonés había sacado una resolución donde decían que no se podía comparar activos argentinos hasta dos semanas después de volver de la Argentina. Porque al estar acá, el impulso era comprar. Entonces, el turismo y que los inversores quieran conocer de dónde sale Messi es sumamente positivo. Eso es lo que hace a la imagen de un país.

Y en el caso específico de Wall Street, ¿puede ser que se esté produciendo un punto de inflexión, teniendo en cuenta que los activos argentinos están tan baratos, y que el Mundial sea un catalizador para volver a colocar a la Argentina en el mapa?

No creo que el Mundial sea un catalizador. Recuerdo que en el Mundial de Estados Unidos 1994 muchos colegas estábamos deseando que Brasil gane la final porque pensábamos que iban a subir los bonos brasileños esa semana, pero no sucedió.

El cambio de clima en Wall Street tiene que ver con el cambio general de los mercados globales. También nos acercamos a las elecciones y creo que, más allá de quién gane, cualquier gobierno va a ser más market friendly.

Y después, Sergio Masa está haciendo cosas que a los inversores les da cierta confianza. Eso se está notando en el clima de Wall Street.

