Jimena Latorre, diputada nacional de Juntos por el Cambio, habló en Modo Fontevecchia por Radio Perfil (FM 101.9) y destacó que tener cáncer no es un impedimento: “Nunca me planteé dejar de trabajar”. También subrayó la importancia de aprobar el proyecto de ley que legalice las prácticas eutanásicas ya que se trata de un “derecho consagrado en la autonomía de la voluntad, la libertad y el respeto a la vida”.

¿Cómo es ejercer hoy la tarea que tiene, atravesando un tratamiento contra el cáncer?

El tratamiento es quimioterapia, tengo que hacer seis sesiones e hice dos. El tratamiento tiene días feos y duros, pero después recobro la normalidad de la vida y la rutina. Obviamente, el ritmo es marcado por mi cuerpo y el tratamiento, pero nunca me planteé dejar de trabajar y amo lo que hago. Mi trabajo es una fortaleza que me da equilibrio emocional y psicológico que es lo que necesito para afrontar esta enfermedad. Desde un primer momento intento, día a día, ordenar mis obligaciones sin dejar de cumplir pero a este nuevo ritmo.

¿Vale aquí la palabra laborterapia? ¿Mantener su tarea es una medicina al alma?

Sí, amo mi trabajo. Ahora estoy en Mendoza, hay algunas actividades que puedo hacer desde acá. Estoy participando en las audiencias públicas, por el precio de las tarifas y la energía. Hay otras tareas que son en Buenos Aires y coordinar de acuerdo a como me sienta, si puedo viajar o no. Mi equipo de trabajo me ayuda muchísimo y seguir haciendo me mantienen estable anímicamente.

El equipo médico me lo recomendó, como parte de transitar esto que va a durar mucho tiempo y me dijeron que me necesitan fuerte y firme. El 70% de la cura del cáncer es algo que tenes que trabajar vos, por eso trabajo con una psico-oncóloga y pongo fuerzas para salir adelante.

Interviniste en la ley de eutanasia y muerte digna, ¿cual es la diferencia entre eutanasia y muerte digna?

Sí, al proyecto lo presentamos junto a Alfredo Cornejo el año pasado y este año lo acaban de presentar en la Cámara de Senadores. La ley de muerte digna es una mal llamada eutanasia pasiva, mientras que la eutanasia requiere un rol activo. Lo que hoy está permitido es rechazar las intervenciones o asistencias médicas de las que depende la vida como un respirador o un tratamiento.

Lo que proponemos en el proyecto de Buena Muerte, porque es lo que significa etimológicamente la palabra eutanasia, es que el paciente pueda pedir que se le practiquen las prácticas eutanásicas y con eso el requisito principal es que se dé en los casos de enfermedades o padecimientos incurables o irreversibles, incompatibles con la dignidad humana.

Establece un procedimiento para determinar la voluntad del paciente y está a cargo la verificación de una comisión multidisciplinaria que establecen plazos y la manifestación de voluntad para que la confirmen, ratifiquen o se retracten.

Uno se conmovió con un acto famoso de Alain Delon que pedía poder ejercer la eutanasia. ¿Qué te generó ese pedido y si encontrás una conexión con tu propuesta de ley?

Sí, son pocos los países en donde está legalizada la eutanasia. Cuando presentamos el proyecto lo hicimos junto a un jurista mendocino, Daniel Otropolsky, muy reconocido en el tema. Cuando uno escucha un paciente con una enfermedad terminal y degenerativa sin posibilidad de mejora y alivio, cuando la medicina curativa ha fracasado y la paliativa también, porque padecen sufrimiento sin alivio, uno los escucha con la voluntad de morir dignamente y como no está la ley vigente, mueren agonizando.

Cuando se los escucha manifestar su voluntad, de poder decidir cuándo irse y no seguir sufriendo, es muy injusto frente a los reparos de quienes se oponen a este derecho, consagrado en la autonomía de la voluntad y la libertad y el respeto a la vida. Sí entendemos a la muerte como parte final de la vida. Los argumentos en contra de la ley de eutanasia son morales y de creencias de cada individuo en su intimidad pero no hay razon jurídica para imponerle a quien sufre vivir contra su voluntad en esas circunstancias.



El ex presidente Mauricio Macri se quejó de la aprobación que dieron los legisladores de Juntos por el Cambio a la ley para los paliativos contra el sida. Al mismo tiempo, dijo que tenía que cuidarse de que la Unión Cívica Radical no le marque la cancha. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esta crítica?

Esas apreciaciones de la ley que fue aprobada, creo que en particular, no sé si se refiere a algunas personalidades dentro del radicalismo o al partido en general. Más allá de que lo pueda haber sentido como un "marcar la cancha", el radicalismo tiene principios y valores que son parte de la identidad. No debe ser tomado como una cuestión de poder dentro de una coalición en la que tenemos matices y no es la primera vez que en Juntos por el Cambio votamos distinto. Esto no amenaza la unidad de la coalición. Hay principios vinculados a los valores del partido y no creo que eso deba ser motivo de ninguna rispidez.

En tu caso, estar padeciendo cáncer ¿te permite ver el mundo y legislar de otra manera?

Sin lugar a dudas. Cuando presentamos un proyecto y tuve que viajar, el pasaporte que me tocaba usar era el de los enfermos. Eso te da otra perspectiva en todo. Ves la vida desde otro lugar y te afecta la sensibilidad y juega un rol en las decisiones que uno toma. No voy a juzgar la sensibilidad del ex presidente, eso es algo que él tendrá que decir, pero sí te digo que, en mi caso, la sensibilidad respecto de los padecimientos y la necesidad de apoyo de cualquier enfermedad, me afecta.

