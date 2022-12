El reconocido economista, Juan Carlos de Pablo, manifestó que el incipiente acuerdo con Estados Unidos no traería grandes modificaciones y lo calificó de absurdo. Por otra parte, se refirió, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), a las políticas económicas actuales.

¿Te parece verosímil el anuncio al respecto de que se van a encontrar bienes no declarados de argentinos por más de 100.000 millones de dólares y que esto permitiría un blanqueo en el que se reduzcan las multas simplemente al 35% del impuesto a las Ganancias y con eso se recauden la cantidad suficiente para hacer un fideicomiso que le pague la deuda al FMI?

El acuerdo de Massa con EE.UU me parece absurdo. El otro día me referí al tema del dólar soja: si vos a las vacas las traes en cuanto las terminás de ordeñar, te van a producir mucho menos leche, y la tercera vez nada directamente.

Quiero decir, en 2016 tuviste un blanqueo que fue exitoso, de 100.000 millones de dólares, porque había presión de los bancos internacionales.

En ese momento era algo así como "usted no es tal persona, así que muéstreme el DNI y tráigame una carta en donde lo jura por su madre que la AFIP lo sabe a esto porque desde ahora va a ser público". O sea, ya se hizo y te hace preguntar cuánto más queda por blanquear.

¿Vos creés que no hay 100.000 millones de dólares activos no declarados de argentinos en Estados Unidos?

La mayoría de todo eso está blanqueado, porque ya tuviste incentivos para hacerlo hace seis años.

Con respecto a que "se entrega la llave", lo escribí porque vi miembros de la oposición desear que la hiperinflación le explote a este Gobierno, porque ahí hacen el ajuste y entran ellos. Les falta historia: María Estela Martínez de Perón, cuando le explotó la hiper, la rajaron. Y Alfonsín tuvo que entregar anticipadamente.

Un gobierno, en las actuales condiciones políticas, apenas puede manejar un situación normal. No hago pronósticos: viene una hiper, se entregan las llaves.

Cuando analizás todo el dinero blanqueado en 2016, ¿es una cantidad bastante menor que la que se estima que los argentinos tienen en el exterior?

El grueso de lo que hay, está blanqueado. Es cada vez más difícil tener dinero en paraísos fiscales.

Imaginate que vos tenés tu cuenta en Milwaukee, entonces te aconsejan no declararla para que lo lleves a Zambia. ¿Vas a mandar tu depósito de Milwaukee, donde tenés que blanquearlo, o lo mandás a Zambia, donde no vas a dormir de noche?.

Además, un detalle histórico: acá te juran que del blanqueo nadie se va a enterar, pero a las dos semanas en todos los medios están los nombres y apellidos. Hay que tomarlo con pinzas.

Fernando Meaños (FM): ¿Ves algún efecto macro en el acuerdo con Estados Unidos? ¿Estados Unidos realmente va a brindar con precisión toda la información como cree el Gobierno?

Esto último no lo sé. Y lo primero quiero verlo. Ahora bien, el Gobierno no está en posición de asustar, la debilidad que tiene es obvia. Me sorprendería que esto tuviera magnitud.

La actualidad económica de la Argentina

¿Massa puede lograr que la inflación, a partir del otoño, comience mensual con un 4% adelante?

Es poco probable, pero no lo descarto. La historia argentina dice que cuando tenés un conflicto político tan grande, un ministro de Economía no tiene a dónde mirar buscando pautas para moverse.

Vos pudiste reducir fuerte y transitoriamente la inflación cuando tuviste, mínimo, un gobierno creíble e idóneo. Y acá no hay ninguna de las dos cosas. Lo mejor que puede hacer Sergio Massa es hacerse el tonto en 2023 y quizá lleguemos.

Nuria Am (NA): ¿Hay posibilidades de que se lleven adelante las aspiraciones de Massa de cómo llegar al año que viene o es sólo una utopía?

Las aspiraciones que cada uno tiene hay que dejárselas. Hay que mirar las decisiones concretas. La tasa de inflación sigue siendo 6% por mes, y este mes no es la excepción por las estimaciones que vi.

Entonces, si vos insistís en que durante cuatros meses vas a tener productos al 6 %y al 4%, estás metiendo la pata.

Lo que estoy esperando es que si la inflación no baja, que dentro de un mes se olviden del esquema este y salgan con otra cosa. Eso es profesionalismo. El otro día Rubinstein dijo "no intentamos el salto cambiario porque si nos sale mal, Rodrigazo", y eso es idóneo.

