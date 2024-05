Juan José Aranguren: "Veo bien el rumbo del Gobierno en el manejo de las tarifas"

Juan José Aranguren señaló que la falta de gas se debe a una demanda doméstica aumentada porque las bajas temperaturas se adelantaron. Además, indicó que, si bien Argentina tiene grandes reservas de gas como Vaca Muerta, la falta de transporte impide abastecer por completo al mercado interno. “La implementación del gasoducto Néstor Kirchner costaba 1700 millones de dólares y las demoras que tuvimos provocaron que, en un solo año, gastáramos 4100 millones de dólares más”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Juan José Aranguren es director de la Consultora Energy Consilium. Fue ministro de Energía de 2015 a 2018, y anteriormente se había desempeñado como presidente de Shell y de la Cámara de la Industria del Petróleo entre 2001 y 2005.

En medio de la falta del suministro de gas, el gobierno autorizó, a través de Energas, el avance de las obras de la reversión del gasoducto Norte, que había parado al asumir Milei. ¿Por qué cree que el Gobierno paró la obra del reversal del Gasoducto Norte? ¿Si no se hubiese parado esa obra publica hoy tendríamos esto problemas y tendríamos que estar importando gas?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

No estoy tan seguro de que a partir de la reversión del Gasoducto Norte hoy tendríamos que dejar de importar gas.

No obstante, contestando a la primera parte de su pregunta, todo gobierno, cuando empieza, tiene que ver qué es lo que le deja a la administración anterior, y creo que esos han sido los pasos que se siguieron a los efectos de ver qué es lo que se tiene que hacer adicional a lo que ya se ha hecho para poder maximizar la utilización de la producción de gas de Cuenca Neuquina, particularmente de Vaca Muerta, para poder abastecer el mercado interno.

Las razones del faltante de gas natural de hoy son múltiples, por lo tanto no están necesariamente adjudicadas a alguna demora con el cambio de dirección del gasoducto que viene del norte.

El secretario de Energía de Javier Milei dijo que la falta de gas "no es responsabilidad de este gobierno"

¿Puede ayudarnos a comprender cómo el país que tiene la segunda cantidad de reservas de gas se queda sin gas en invierno? ¿Qué se tendría que haber hecho y cuáles son las causas que lo producen?

Un sistema energético está compuesto de tres elementos: el transporte, la oferta y la demanda. Las últimas reguladas por el primero.

Si hablamos específicamente de la demanda y que es lo que está ocurriendo hoy, hay una demanda, la de nuestros hogares, que por el adelanto del frío está por encima de los registros históricos para esta época del año. Estamos demandando 80 millones de metros cúbicos por día cuando el año pasado se demandaron 65.

Cuando vemos la oferta, como usted bien dijo, tenemos el segundo recurso de carácter mundial en lo que es Vaca Muerta y otras formadoras que dicen que tenemos gas para decenas de años. Sin embargo, falta el transporte, y para poder suplir esa falta de transporte y ese gas que no puede llegar, dependemos del gas de Bolivia, que hoy está en valores muy bajos debido a que también Bolivia ha sufrido desinversiones en el sector petrolero y por lo tanto no está enviando lo que nos solía enviar. Y también dependemos de que vengan barcos del ENG (Endeavor Natural Gas). Particularmente ayer, un barco que venía de Brasil no pudo descargar porque, aparentemente, hubo problemas en la tarjeta de crédito y hasta que no se certifique que el pago está hecho, el barco no descarga.

Por último, el transporte para poder trasladar el gas que se produce en la Cuenca Neuquina hasta el centro del país.

El ante año pasado se terminó una obra importante, que si bien se había demorado un par de años por la administración anterior, finalmente se concretó, el Gasoducto Néstor Kirchner. Pero a ese gasoducto que hoy transporta entre 12 y 13 millones de metros cúbicos por día adicionales, le faltan dos plantas de compresión que aumentan el caudal cinco millones cada una. Una es la planta de cabeceras en Tratayen y la otra en Salliqueló.

Las plantas de cabecera se retrasaron, ya que tendrían que haber estado terminadas para octubre del año pasado, primero porque no había dólares o los dólares no existían y se reservaban para ciertos casos particulares, y este año también se retrasó por, justamente, tratar de reducir el déficit fiscal.

La planta de Tratayen estaría terminada en junio y la de Salliqueló recién terminada en septiembre-octubre aproximadamente. Eso es también lo que limita el abastecimiento.

Ayer también hubo problemas técnicos en el Gasoducto Centro-Oeste, en dos plantas compresoras operadas por la empresa TGN, una en San Luis y otra en Córdoba. Todo ese tombo hace que un país que se aprecia de tener el segundo recurso de carácter global de gas natural dependa de importaciones, le diga a las estaciones de servicio de GNC que no van a tener suministro hasta fin de semana y le pida a las industrias que bajen la demanda al mínimo necesario para poder sobrellevar esta situación momentánea de desabastecimiento.

The Telegraph destacó el potencial de Vaca Muerta y elogió a Javier Milei | Perfil

¿Se podría decir cuantos dólares hubiesen costado estos dos elementos faltantes y cuántos concluir el reversal del Gasoducto Norte?

Doy un ejemplo de algo que ya ocurrió, para no hablar de futuro, y de algo que todavía no ha terminado de ocurrir. La implementación del Gasoducto Néstor Kirchner, que se inició en el gobierno del presidente Macri donde yo ya no estaba como ministro porque fue en julio del 2019, cuesta 1700 millones de dólares, y las demoras que tuvimos provocaron que en un solo año, en el año 2022 que fue el año donde los precios aumentaron debido a la invasión de Rusia en Ucrania, gastáramos 4100 millones de dólares más. Esto debido a que tuvimos que abastecernos por importación, por lo tanto, por haber demorado una inversión, nos costó dos veces y media más de lo que nos hubiese costado habiéndose hecho en tiempo y forma.

Lo mismo podemos hablar de lo que nos está ocurriendo hoy. Muchas veces estamos privilegiando lo urgente antes de lo importante, y eso es lo que nos está pasando. Pese a lo que no pese, muchas veces tropezamos dos veces con la misma piedra.

El Gobierno anunció cómo y cuándo será la quita de subsidios a las tarifas de luz y gas | Perfil

Alejandro Gomel: ¿Cómo ve la política del gobierno en cuanto a tarifas?

Veo bien el rumbo, desde el punto de vista energético, porque tiene tres objetivos fundamentales. Uno es darle a la energía el valor que realmente tiene, o sea, pagar por lo que cuesta. Segundo, que cuando eso lo hacemos promovemos la eficiencia energética, es decir, cuidar la energía. Y tercero, también establecer algún patrón para proteger o asegurar que la demanda indispensable de los más vulnerables es satisfecha a partir de algún tipo de subsidio, como la implementación de una canasta básica energética.

Cuando hay que implementarlo es donde el diablo aparece en los detalles, pero, en este caso particular de estas marchas y contramarchas, creo que también está vinculado con un objetivo político superior, que es tratar de mostrar, y que la población tenga la percepción, que los medios de precios de la economía están cayendo.

Por lo tanto, cierta flexibilidad que está mostrando el ministro de Economía para poder ajustar las tarifas conforme a lo que estaba planificado, están basadas en el hecho de que se pueda seguir mostrando mes a mes que la inflación se reduce y producir el ajuste en las tarifas eléctricas o de gas en el momento en que otros precios de la economía hayan bajado, como es lo que se espera.

En qué situación se encuentra Argentina para brindar gas para el invierno | Canal E

Claudio Mardones: Algunos dicen que lo que está buscando en este momento el Gobierno es evitar afrontar las discusiones que tuvo en su momento Mauricio Macri con el tema de las tarifas. ¿Usted ve que hay un cambio en ese sentido? ¿Cuáles son las principales diferencias? Especialmente con la aplicación de los aumentos y de esta flexibilidad que usted está reivindicando del gobierno de Milei pero que algunos consideran que tuvo Mauricio Macri en su momento.

Creo que no, que es al revés. Este Gobierno está intentando hacer en seis meses lo que nosotros hicimos en dos años. Como dije antes, creo que este Gobierno está bien en el rumbo, y lo que está decidiendo sea tal vez la táctica para poder afrontar estas correcciones de una manera que sea menos perceptible por parte de la población.

Tal vez, también, tiene que ver un poco con la naturaleza de cada una de las administraciones. En el caso particular de la administración de Macri, fue una alianza electoral que luego tuvo algún problema para poder ser transformada en una alianza de gobierno. Y los socios se preocuparon por las elecciones y no por las próximas generaciones. A lo mejor querían moderar. Este gobierno que es, desde el punto de vista del manejo de la política, más uniforme y donde no hay tantas voces que escuchar, lo está haciendo de una manera distinta, y dentro de esa manera, privilegiando un elemento importante de la economía como es la tasa de inflación, decide no continuar con el ajuste.

Ahora, el que está recibiendo una factura de gas natural o de energía líquida el día de hoy, va a percibir que ha tenido ajustes importantes, por ejemplo, en el costo fijo, en el orden de 35 meses, y por lo tanto, lo que se está demorando es un ajuste sobre el ajuste. Lo que no digo que esté ni bien ni mal, es un hecho, y por lo tanto, uno puede ver en eso las diferencias con lo que fue la administración del presidente Macri.

MVB FM