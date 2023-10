Juana Viale volvió a la pantalla de El Trece

Después de hacerse desear, la bella conductora heredera de Mirtha Legrand, regresó con sus almuerzos y le dedicó unos minutos a Charlotte Caniggia quien suspendió su asistencia a último momento.

El armado de las mesas de cualquier programa se diagrama y confirma con antelación para que no haya errores ni inconvenientes, máxime para un primer envío. El programa de Juana Viale no fue la excepción y tras enterarse del plantón de la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul tuvieron que buscar un reemplazo.

Como era de esperarse la morocha abrió el ciclo exultante, hermosa y feliz, pero de todos modos comentó lo sucedido: “La señorita Charlotte Caniggia no viene a la mesa hoy porque no se sentía de humor para venir, y el representante, Fabián, quiero decir que maltrató a toda mi producción y a todas mis productoras, porque la señorita se comprometió para venir y no vino. ¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada?” cerró.

Luego sí presentó a sus invitados: Darío Barassi, Luciano Cáceres, Luciana Geuna y L-Gante, y arrancó el show.

El rating para su vuelta marcó 6.5 puntos de rating de pico, promedio de 5.3 y La Peña de Morfi desde Telefe marcaba 7.2 con Jesica Cirio a la cabeza.

