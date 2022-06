La apertura de Modo Fontevecchia: un Gabinete con dos jefes

La llegada de Daniel Scioli al Ministerio de Desarrollo Productivo encendió las alarmas en el Gobierno nacional. En Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9), Jorge Fontevecchia comentó: “En la reunión de Gabinete, Manzur tendrá que lidiar con un nuevo integrante con credenciales presidenciales”.

Este martes, previo a la llegada de Scioli al Gabinete, el periodista Marcelo Longobardi pidió un cambio en la Jefatura de Gabinete. Su comentario fue: "¿Qué hay que hacer acá ante la diyuntiva de sentarse a mirar el choque de planetas o impulsar un colapso para dirimir un conflicto? Me parece que ha llegado la hora de que si hay algo de reacción política en el Parlamento, se tomen cartas en el asunto para comenzar a conversar en una clase de grupo entre oficialistas y opositores", expresó el periodista.

En una especie de revancha, Daniel Scioli retoma un puesto en el Ministerio de Desarrollo Productivo, “advirtiendo una posible candidatura en 2023”, anunció Fontevecchia. A continuación, se escuchó un audio del ex embajador de Argentina en Brasil quien, en las elecciones del 2015, decía: “Los trabajadores y los jóvenes definirán las elecciones. Saben bien que con mi coherencia y compromiso tenemos un futuro mejor. Vayamos a buscarlo. Me voy a romper el alma para alcanzarlo y les garantizo que será la victoria del desarrollo”.

"El desborde inflacionario exige una terapia de shock"

Inflación de larga data

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, encabezó una nueva reunión del Gabinete nacional de ministros. El encuentro llevado a cabo en Casa Rosada, que contó con la presencia de Alberto Fernández, tuvo como eje, los análisis de la puesta en marcha de las acciones del Gobierno y las políticas públicas, entre ellas el rumbo económico con temas clave como la inflación y los problemas por el desabastecimiento energético.

"La inflación, no hay dudas, nos tenemos que hacer cargo, es el principal tema que tenemos que atender. Es un fenómeno propio de larga data que tiene múltiples razones. La pandemia, las complicaciones pos pandemia y ahora la guerra en el corazón de Europa. Vine a explicar cuáles eran las condiciones, por qué tenemos que acordar con el Fondo Monetario, teniendo que evitar el fantasma del default", declaró Manzur el 2 de junio pasado.

"Acordes desafinados de una guerra contra los precios que aún no arrancó"

En un repaso por cada uno de los presidentes de la democracia que debieron combatir la inflación, Fontevecchia presentó las distintas voces en el contexto histórico argentino.

En la lucha contra el flagelo inflacionario, el ex presidente Raúl Alfonsín lanzaba, en junio de 1985, el Plan Austral junto al por entonces ministro de Economía Juan Vital Sourrouille que produjo un éxito inmediato, aunque pasajero, contra la inflación y la crisis. "El objetivo prioritario de esta etapa es la lucha contra la inflación. No hay producción posible, ni inversión imaginable con este ritmo inflacionario. Pero hay algo aún más grave: la inflación se convirtió en el origen de todas las incertidumbres sociales", declaraba el ex mandatario.

"Avión Venezolano | Aníbal Fernández respaldó la teoría sobre los tripulantes: “Les estaban enseñando a pilotear”

Luego, Carlos Saúl Menem anunciaba en 1996 que "se acabó la hiper inflación gracias a la convertibilidad". "Sabemos los argentinos que todo está previsto, porque hay reglas de juego claras. Sabemos que si hoy ganamos un peso, en un mes tendremos ese peso en el bolsillo porque se acabó la hiper inflación, porque tenemos una moneda fuerte. Esta es la Argentina que ha despertado la admiración de otras partes del mundo. Es la Argentina que batió récords en puestos de trabajos", declaraba el dirigente riojano.

Por su parte, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, durante sus años de gobierno explicaba: "Tenemos que ver qué cosas han aumentado en estos años 2.389%. Esto es para terminar con algunos latiguillos y slogans que se escuchan permanentemente sin mayor sentido común".

"Miguel Ángel Pichetto piensa en 2023 y se ve como "el único candidato preparado para gobernar Argentina"

Desembarcando en el último mandato cumplido, Mauricio Macri habló en 2017 sobre la inflación a futuro y expresaba: "Seguiremos ganándole la batalla a una de las peores cosas que nos dejó el Gobierno anterior que era una inflación descontrolada. Este año será la mitad del año pasado y el año que viene bajaremos un escalón más y así, en 2019, lograr bajar otro dígito. Al que más estafa un Gobierno que no cuida su moneda es al trabajador que a fin de mes se le evapora la plata".

Por último, Alberto Fernández, también tomó la palabra respecto a la inflación al declararle la guerra tras las consecuencias del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. "Esta guerra tiene repercursiones en todo el mundo y llega en forma de complicaciones económicas. Esa guerra desató una lucha por los alimentos. Vuelan los precios en todo el mundo pero, como siempre digo, nosotros somos peronistas y, cuando aparecen los problemas, le ponemos el pecho y buscamos la solución. Espero que empecemos a poner orden en temas de la deuda que heredamos del FMI y empezará la guerra contra la inflación", declaró.

GA PAR