La apertura de Modo Fontevecchia: otra vez el segundo semestre

Una nueva semana asomó en Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9), con toda la información de la política nacional e internacional. "Lo que creen del lado de la vicepresidenta es que hay riesgos de que el segundo semestre se desmadre la economía y haya una super inflación", comentó Jorge Fontevecchia en la apertura.

La inflación, los precios en los alimentos y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional son algunos de los temas que preocupan en la agenda presidencial de cara al segundo semestre. En un recorrido por las propuestas de segundo semestre "primero en un sentido positivo y después en el negativo", expresó Fontevecchia, dando paso al primer audio. En mayo del 2016, Mauricio Macri expresaba: "La inflación en el segundo semestre va a bajar drásticamente como ya lo hemos hecho porque venimos haciendo las cosas bien. Pasamos de un Gobierno que venía con un Estado sin planeamiento, desquiciado, lleno de corrupción, a un gobierno focalizado en reconstruir un Estado al servicio de la gente que tenga cuidado en el manejo de las cuentas públicas y eso se va a ir reflejando como lo estamos publicando mes a mes".

Un mes después, la ex vicepresidenta, Gabriela Michetti, decía: "Allá lejos empezás a ver que la inflación cae, que la mano de obra de la construcción empieza a contratarse, empezamos a ver pequeñas luces, pero no vamos a sentir en la vida familiar un alivio porque, para que el crecimiento de la economía se de, vamos a esperar al año que viene".

Luego, en 2018, el Ministro de Hacienda de la Nación Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri, hablaba sobre los brotes verdes y explicaba que "el déficit no va a bajar". "Lo que hoy vemos, esos brotes verdes que veíamos en enero, se siguen robusteciendo y hacen un pequeño bosque de brotes verdes, especialmente en la inversión. El primer semestre está creciendo a un ritmo de casi el 5% respecto al cuarto trimestre del año pasado. Esto es muy importante porque nos marca que el crecimiento económico de la Argentina es sostenible, que está basado en el aumento del stock de capital de la economía y que es un ciclo perdurable, que viene para quedarse por mucho tiempo", sostenía.

El segundo semestre del albertismo

Volviendo al presente, Jorge Fontevecchia presentó lo dicho por el economista argentino, Carlos Melconian, respecto del segundo semestre de la presidencia de Alberto Fernández. "Nos encontramos con mucha preocupación y optimismo. Preocupación porque donde uno pone un dedo hay un problema de acumulación, lo cual uno debe agravar. De la misma manera hay un optimismo, al cual yo le bajo el precio, porque Argentina tiene una potencialidad con una gran reforma del sector público y el sector privado. Yo no estoy para vender espejitos de colores. Cuando nosotros explicamos en qué estamos trabajando lo decimos con la severidad del caso", sostuvo.

Por su parte, Hernán Lacunza, probable ministro de Economía en caso de que Horacio Rodríguez Larreta llegue a la presidencia en 2023, pronosticó que no se cumplirán las metas del segundo semestre, y dijo: "Hoy la inflación está corriendo al 100% más, así que no tiene nada que ver lo que esté pasando acá. La inflación de hoy tiene más que ver con el 'plan platita' del último trimestre del año pasado que con la guerra", comentaba y agregaba: "Para que haya un programa antiinflacionario, exista o no el Fondo, tiene que haber un menor agujero fiscal que induzca una menor presión monetaria, y no está sucediendo. El gasto público, en los primeros 4 meses del año, era del 13%".

En contraposición, el actual ministro Martín Guzmán argumentó que es injusto medir los últimos 90 días porque es donde se hacen las importanciones del gasoil correspondientes a los meses de invierno, y que el gasto público está ligado a algo estacional. La respuesta llegó en voz de Dujovne al expresar que "no vemos de qué manera va a bajar el déficit. El déficit no va a bajar, la emisión no va a bajar y la inflación va a seguir subiendo. Es decir, podemos tener ahora transitoriamente un par de meses en donde en vez de 6,7 tengamos 4,8, pero se termina la cosecha gruesa en dos meses, el Banco Central no puede acumular reservas en este marco. Tenemos ahora los mejores precios externos desde la posguerra del siglo pasado".

Martín Guzmán otorgó una visión positiva sobre el segundo semestre, comentando el crecimiento de la economía y la actualidad de la Argentina. "La recuperación en la Argentina hoy es fuerte. Subió más de 10 puntos respecto al 2021, y el primer trimestre del 2022 nos encuentra con una actividad económica que se sigue recuperando. Apuntamos a que el poder adquisitivo del salario se vaya recuperando. Esto es un objetivo macro económico", manifestó.

Sobre el cierre de la apertura, Jorge Fontevecchia presentó el audio de Melconian hablando de su reunión con Cristina Fernández. "Mi tarea no es buscar acuerdos desde el punto de vista político. Lo mío, desde mi punto de vista, puede venir Mandrake el Mago que si no tenés a la política detrás de una cosa de Estado de acuerdo, sigamos hablando de todo pero no vamos a poder hacer nada. Mandrake se tiene que ir para la casa", cerró.

