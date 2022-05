La apertura de "Modo Fontevecchia": querida inflación

Un nuevo día para otra emisión de Modo Fontevecchia dio comienzo este jueves 12 de mayo por Radio Perfil (FM 101.9). El eje central de la editorial de Jorge Fontevecchia se basó en la inflación ya que hoy se conocerá el índice INDEC del mes de abril. "Algunos dicen 6,3%, otros 5,4%" y luego citó una entrevista a Isela Constantini (ex CEO de Aerolíneas Argentinas, General Motors y actual líder del grupo financiero GST) realizada en el diario El Cronista Comercial. Allí declaró que: "la inflación es un problema pero la afrontamos para ajustar y crecer".

Estas dos palabras "ajustar" y "crecer", según el conductor, de alguna manera indican el papel de la inflación: el de una herramienta que se está utilizando según varios objetivos, por ejemplo, reducir el déficit fiscal. "La inflación sirve para licuar la deuda. Si el Estado debe una gran cantidad de dinero, la va licuando el stock de la deuda. Y será útil para los sindicatos fuertes. La inflación, en muchos sentidos, es querida".

Aunque sea un número que se esté ocultando, el crecimiento este mes podría ser del 8%, dijo Fontevecchia. Esto le da empoderamiento al Presidente y a los ministros de Economía y Producción". Y pasó a un audio del ministro de Economía, Martín Guzmán, en donde el funcionario explica que para que "haya un descenso de la tasa intermensual, hay que atarcarla de forma decidida y consistente. ¿Cómo se baja? La inflación internacional antes no era un probema y ahora, sí. La reunión del G-20 trató que el probema era la inflación y los problemas distributivos que esto conlleva. Hay inflación cuando los costos de las cosas suben", agregó Guzmán.

Fontevecchia citaba que "consistencia" es una de las muletillas del ministro de Economía y que cuando hablaba de Cristina Fernández de Kirchner, decía que su programa económico era "inconsistente" mientras recordaba que el gobierno anterior entregó una inflación del 54%.

El conductor además citaba que una parte de la inflación es agregada por la pandemia, luego se incrementó por la guerra en Ucrania aunque ahora el panorama cambió y Argentina debería aprovecharlo: "las energéticas empezaron a bajar y las alimenticias se mantuvieron arriba".

Y dio otro audio de Guzmán: "En dos años se rifó el aceso al mercado de crédito internacional (2018-2019) y, que con la caída económica por la pandemia, el Estado -para proteger a sus capacidades productivas y el tejido social- se tuvo que recurrir fuertemente a la emisión monetaria. Queda un camino importante a recorrer".

Fontevecchia agregó que hay un empoderamiento en la actiud de Guzmán, hay un énfasis en su retórica, para luego darle paso a un audio del presidente Alberto Fernández desde Alemania: "Creo que la pandemia afectó mucho a la sociedad argentina. Vivíamos en una enome crisis cuando asumí, con una inflación del 54%, para que lo tengamos en claro". Y agregó que: "El problema mío no es mi reelección sino cómo sacamos a la Argentina adelante. Tengo un objetivo: que nunca mas el neoliberalismo gobierne en la Agentina, mi gran enemigo es Macri", agregó el primer mandatario.

En Modo Fontevecchia luego se dio lugar a fragmentos, en audio, de la entrevista por zoom que el conductor tuvo con Esteban Bullrich, quien padece Esclerósis Lateral Amiotrófica (ELA) y brindó varios puntos de vista. "La grieta es una decisión, sólo tenemos que elegir el diálogo y no la pelea. Decidir la paz y la unión". También agregó, en otro audio, que "sigo dedicándome a la politica, no me retiré" y que Argentina es "un país extraordinario". "Nadie me saca de la cabeza que si nos ponemos de acuerdo, en muchas cosas, nos transformaremos en un país más vivible del que tenemos". Bullrich completó que "a la gente le digo que no suelte a la Argentina. Hay un futuro posible si vamos a salir a bucarlo, cueste lo que cueste", enfatizó.

El cierre del programa se dio con una completa efeméride por la muerte de Alicia Moureau de Justo, un 12 de mayo de 1896, a los 101 años, mientras Fontevecchia recordaba -cuando entrevistó a la líder socialista en el Parque Rivadavia-, quien lo impulsó para crear Editorial Perfil.

PAR