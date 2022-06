La apertura de Modo Fontevecchia: 20 años de neodecadencia

Este fin de semana se cumplirán 20 años de la Masacre de Avellaneda, en donde Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, dos jóvenes militantes sociales fueron asesinados por la Policía bonaerense. "Esto fue partero de las dos grandes coaliciones de Argentina, el surgimiento del kirchnerismo como una fuerza a nivel nacional y como reacción al kirchnerismo el nacimiento del macrismo", especificó Jorge Fontevecchia en el inicio de Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9).

El 26 de junio de 2002, Kosteki y Santillán fueron asesinados, en las cercanías y en el hall de la estación ferroviaria, que entonces se llamaba Avellaneda y hoy lleva el nombre de estos jóvenes. Víctimas de una brutal represión, los militantes fueron acribillados por las fuerzas de seguridad bonaerense que dispararon balas de plomo contra quienes reclamaban "trabajo digno, alimentos y planes de trabajo", en el contexto de la crisis económica y social del 2001. El crimen profundizó la crisis que sufría el país y el entonces presidente, Eduardo Duhalde, se vio obligado a adelantar las elecciones nacionales.

En un proceso de unión de esta neodecandencia, Jorge Fontevecchia presentó el primer audio donde distintos periodistas comunicaban la noticia del corte en Puente Pueyrredón y manifestaciones, horas previas a las muertes.

Un año más tarde, en ese llamado de elecciones, Néstor Kirchner se presentó como candidato y ganó las elecciones con solo el 22% de los votos. "El movimiento, que solo era una política de Santa Cruz, llegó al Gobierno tras la crisis que vivía la Argentina, mientras que cinco años más tarde de estos asesinatos en Avellaneda surgía el macrismo como respuesta al kirchnerismo", explicó el conductor.

Macri y la política

El 24 de junio de 2007, exactamente hace 15 años, Mauricio Macri llegó al poder ganando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En un repaso por el pensamiento del ex presidente, que refleja a la coalición opositora, Fontevecchia presentó el spot de las elecciones de Macri y, a continuación, lo dicho por el ex jefe de Gobierno tras ganar ese puesto en 2007.

"Hoy ganó la democracia, hoy ganó el Cambio. Pero no es un cambio como un slogan, es un cambio lleno de contenidos. Es un cambio que propone otra política, otros valores. No más conflictos, no perseguir fantasmas del pasado, queremos construir para adelante. Queremos convivir con respeto las diferencias, queremos dialogar, construir juntos un futuro mejor para todos. No somos enemigos, ni siquiera adversarios, solo queremos construir y trabajar con toda la clase política y con todos los vecinos de Buenos Aires. Pero para que haya una Argentina mejor tenemos que recuperar la cultura del esfuerzo, del mérito y del trabajo. Desde ahí, queremos convocar a todos los empleados de la Ciudad a recuperar la dignidad y el trabajo. A demostrar que desde la Ciudad le vamos a reconocer el trabajo del argentino, que no es lo mismo que el que no trabaja", decía Mauricio Macri.

Luego, Fontevecchia anunció el siguiente audio del año 2014 con Macri como candidato a presidente hablando de la inflación al expresar que "es tu incapacidad para gobernar". "En mí presidencia no va a ser un desafío la inflación, sino el conseguirle trabajo a la gente, oportunidad de progreso, más inversiones, más fábricas, que se duplique la producción en Bahía Blanca, que se duplique la producción agropecuaria", expresaba.

A pocos días de las elecciones de 2015, Mauricio Macri lanzó un particular spot en el que contaba qué es lo que no iba a hacer en caso de ser electo presidente en los comicios. "No voy a cambiar las cosas que si se hicieron bien", afirmó. "Yo te voy a contar lo que no voy a hacer: No voy a buscarme enemigos ni peleas sin sentido, no voy a hablar y hablar sin escuchar, no voy a querer perpetuarme en el poder, no voy a perseguir a quien piense distinto, no voy a mentir con el INDEC, con la inflación ni con nada, no voy a sacarle la ayuda a nadie, no voy a cambiar las cosas que si se hicieron bien y lo más importante es que no te voy a dejar solo a vos ni a ninguno de los argentinos porque la única manera de hacer el país que queremos es todos juntos", decía.

Hacia el año 2016, en el anuncio de aumento de tarifas, Mauricio Macri aseguraba que a él es a quien "más" le "duele" y le "desespera" haber decidido aplicar los aumentos en las tarifas de los servicios públicos, y remarcó que trató de hacerlo de la manera "más gradual posible".

"La Argentina, en forma irresponsable por el gobierno anterior, fue destruyendo la prestación de servicios públicos y a mí me duele tener que hacer los aumentos; lo que querría es en lugar de aumentar, disminuir", aseveró.

El entonces presidente, en mayo del 2018, dio a conocer en un video de menos de tres minutos que el país regresaba al Fondo Monetario Internacional luego de "haber iniciado el diálogo". "Durante los dos primeros años hemos contado con un contexto mundial muy favorable, pero eso hoy está cambiando. Las condiciones mundiales están cada día más complejas y por varios factores: está subiendo las tasas de interés y el petróleo, se han devaluado las monedas de los países emergentes. Todas variables que nosotros no manejamos", dijo Macri en un video grabado en el Salón Blanco, y anunciaba: "En ese marco, frente a esta nueva situación internacional, y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el FMI para que nos otorgue una línea de apoyo financiero".

En 2019, tras la derrota en las PASO y el posible regreso del kirchnerismo, Macri aseguró que su Gobierno todavía tiene "muchas más cosas para mostrar, proponer, debatir y hacer", y vaticinó que octubre tendrían "una buena oportunidad para demostrar que el cambio continúa". "Vamos a revertir esta mala elección de ayer por una mejor que nos lleve a una segunda vuelta en noviembre", sostuvo en una rueda de prensa de Casa de Gobierno.

Fiesta de 'San Juan'

Tras dos años signados por la pandemia, y también la virtualidad para la celebración de San Juan Bautista, este año se harán eventos en relación a la celebración por el Día de San Juan. La devoción a San Juan Bautista es para destacar su fe cristiana a quien dio la vida por sus principios y fidelidad a Cristo y su Evangelio. Los rasgos principales de la Fiesta de San Juan son las fogatas, la quema del tradicional muñeco y la caminata sobre las brasas.

Jorge Fontevecchia cerró la apertura mencionando esta fiesta, con la canción Fiesta de Joan Manuel Serrat.

GA PAR