La mujer detrás de la foto Schiaretti-Randazzo

Alejandra Vigo, senadora nacional y consorte de Juan Schiaretti, emerge como una figura clave en el rompecabezas político que se configura tras la reunión, según informó Claudio Mardones en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Quién es la mujer detrás de Schiaretti y Randazzo es una de las preguntas que surgieron a partir de la reunión que compartieron el diputado nacional Florencio Randazzo, a quien le quedan dos años de mandato y que aparece de forma expectante como uno de los nombres que gravita en torno a la presidencia de la cámara baja, y Juan Schiaretti.

Randazzo, luego de la reunión, aseguró en redes que ambos creen que el futuro es "ayudar en la gobernabilidad y que es necesario trabajar por un peronismo democrático, federal y en sintonía con los problemas que tienen los argentinos". Un mensaje de respaldo al ex ministro de Cristina, en un momento en donde claramente hay dos figuras muy importantes del presidente electo que están buscando sumar acuerdos y base crítica de votos, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta.

En esta reunión no solamente hablaron de principios y política, sino también de cómo puede avanzar la negociación, en un contexto en donde el PRO aún no tiene claro si es oficialismo u oposición, algo que impacta directamente en Cristian Ritondo, el titular del bloque del PRO.

Después de la reunión de los gobernadores de JxC, queda claro que hay un punto mayoritario que opta por ser oposición. El tema más importante pasa por la presidencia provisional del Senado. Finalmente, se pudo organizar el bloque de los 7 senadores electos de La Libertad Avanza, donde surgió el interrogante sobre quién podría ser la figura que tenga la presidencia provisional del Senado.

Hasta el 10 de diciembre, el Senado no tiene figuras de LLA. Desde ese punto, necesitan figuras experimentadas, ya que en el Senado la situación es mucho más delicada. Teniendo en cuenta esta incógnita, aparece una mujer: Alejandra Vigo, senadora nacional y consorte de Juan Schiaretti, que tiene dos años por delante como senadora. En este contexto, la foto entre Randazzo y Schiaretti se puede pensar de otra forma, no solamente para respaldarlo, en donde algunos consideran que la posibilidad de que Randazzo pueda presidir la Cámara Baja le permitiría a JxC que no se divida. Implicaría un acuerdo para cumplir con el acuerdo de unidad, poniendo en otro lugar la relación que puede tener el schiarettismo con Juntos por el Cambio, Javier Milei y Guillermo Francos, quien está detrás de las negociaciones junto con Nicolás Posse.

En ese contexto, para ambos, la clave está en el Senado, en un contexto en el que el eje Macri-Villarruel sigue inalterable. Desde ahí es donde estas definiciones permiten que el schiarettismo ponga a una figura experimentada como es Vigo, que tiene una larga experiencia en su provincia y que ha buscado poner a prueba su capacidad en la cámara de las provincias con un monobloque, jugando en ese escenario, porque su voto es muy importante, más teniendo en cuenta que ha sido aliada del oficialismo, y en otras oportunidades aliada de Juntos por el Cambio.

La senadora cordobesa en este momento aparece como la candidata más nombrada por fuera de Juntos por el Cambio y por fuera del actual oficialismo, para presidir la Cámara cuando el titular del Senado no está. No solamente retumba con mucha fuerza en Córdoba, sino que forma parte de las especulaciones, en donde el mensaje de los gobernadores de JxC es ser oposición.

Cristina Fernández de Kirchner publicó en sus redes que no tiene interés en ocupar la presidencia provisional del Senado, abre un interrogante, especialmente para un bloque que se va a constituir a partir del 10 de diciembre. Ya se está empezando a correr toda la agenda para que empiecen las preparatorias y para que haya una asamblea legislativa para proclamar la fórmula ganadora.

En ese contexto, empiezan a ordenarse un poco las cartas en la Cámara alta, en un momento en donde aparece la figura de Vigo y en donde es máxima la tirantez entre la vicepresidenta electa Victoria Villarruel y el presidente electo Javier Milei. En ese contexto, la oferta del schiarettismo aparece como la posibilidad de poder ordenar un rompecabezas que hasta el momento no daba ninguna suma positiva, ni para el quórum ni para garantizar la unidad de los posibles aliados de Javier Milei, en un contexto, por fuera de las medidas que pueda tomar mediante decretos de necesidad y urgencia, se espera una agenda de verano muy intensa. Al menos la aspiración de Milei es convocar a sesiones extraordinarias, mandar una serie de paquetes de leyes muy ambiciosos que muchas veces necesita de mayorías.

Se empieza a desempolvar la relación interna de LLA con los demás aliados en la Cámara de Diputados y en el Senado aparece la mujer detrás de la foto entre Randazzo y Schiaretti: Alejandra Vigo.

