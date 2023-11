Lanzan un sistema alcoholímetro para el celular

Para concientizar muchas veces es necesario ponerse de cara a la realidad. En ese sentido, según estadísticas publicadas por la organización Luchemos por la Vida, en el año 2022, un total de 17 personas fallecieron por día a causa de accidentes de tránsito en la Argentina. En la gran mayoría de los casos, los accidentes ocurren por exclusiva responsabilidad del conductor.

La presencia de alcohol al volante es un flagelo que causa gran preocupación por estos días, sobre todo teniendo en cuenta que según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), 1 de cada 4 accidentes ocurre teniendo involucrado a un conductor con presencia de alcohol en sangre. Cabe recordar que en mayo de este año, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley “ Alcohol Cero ” al volante. De esta manera, comenzó a regir en todas las rutas nacionales del país la norma que prohíbe la conducción de vehículos con una alcoholemia superior a cero.

Sin embargo, los límites tienen algún grado de flexibilidad en las diferentes provincias y municipios donde se admite, en algunos casos, hasta 0,5 gramos de alcohol por litro. Lo cierto es que conducir bajo efectos del alcohol, según el grado de intoxicación, puede provocar desde distorsiones en la visión, falta de reacción y disminución de la capacidad de concentración. De ese modo, cuando en situación de tránsito se requiere tener los reflejos al 100%, la falencia puede derivar en graves consecuencias.

Trabalenguas como sistema

En este contexto y con cifras por demás alarmantes, es necesario tomar consciencia de los riesgos. Así, un equipo de investigadores de las Universidades de Stanford y Toronto creó una app que utiliza un innovador sistema que, con un 98% de precisión, puede determinar el nivel de alcohol en sangre.

Lo cierto es que tal vez en poco tiempo más, el tradicional dispositivo alcoholímetro, que mide la cantidad de alcohol en el organismo al soplar por una abertura, podría pasar a ser parte del pasado. Ello, por la aparición de nuevas tecnologías en base a inteligencia artificial que diseñan algoritmos que ayudan en la detección.

El algoritmo podrá implementarse mediante una aplicación disponible para cualquier dispositivo móvil inteligente y será capaz de detectar el nivel de intoxicación con el solo registro de la voz. El innovador sistema precisamente mide la dificultad que se le presenta a una persona para leer un trabalenguas de modo fluido y entendible. Luego, esa lectura es comparada con una previa del mismo texto, cuando el conductor estaba ciertamente sobrio. De la comparación surge, según el grado de complejidad para la lectura, cuál es el nivel de alcohol en sangre que tiene.

En concreto, los científicos a cargo de la investigación están convencidos de haber descubierto un uso alternativo para los populares trabalenguas, que van más allá de un momento de diversión: convertirse en una suerte de alcoholímetro, con alto nivel de eficacia para determinar el contenido de alcohol en sangre.

El funcionamiento del sistema es simple y consiste en la tarea de “educar” a la aplicación mediante la lectura de un trabalenguas, en total estado de sobriedad. De ese modo, se forma una base o registro de referencia con el que luego el sistema podrá contrastar las voces de la misma persona en dos ocasiones distintas. Al comparar el grado de dificultad en la lectura del trabalenguas después de la ingesta de alcohol, se podrá calcular el estado de ebriedad.

El autotest

Hacerse un autoexamen, con una app y un trabalenguas, es una manera responsable y poco costosa de prevenir accidentes, para descartar ponerse al frente de un volante en caso de haber bebido alcohol. O en caso de estar excedido en los límites permitidos en cada jurisdicción.

Este auto testeo da una estimación sobre el nivel de intoxicación. A sí lo confirmó el prestigioso Journal of Studies on Alcohol and Drugs, con la publicación de los resultados de un experimento realizado con 18 voluntarios, entre hombres y mujeres de 21 a 62 años, a quienes se les tomó una lectura base, para luego contrastarla con la lectura del mismo trabalenguas tras haber bebido alcohol de modo controlado.

El prototipo de algoritmo funciona midiendo las diferentes tonalidades de voz según el alcohol ingerido. De este modo, cada hora, durante siete horas, se repitió el procedimiento de medición para dejar registro de las variaciones según el grado de intoxicación. En el experimento, los investigadores fueron tomando medidas de habilidad de lectura, hasta determinar el efecto del alcohol en la dicción de las personas y por ende el impacto en sus reflejos y capacidad de atención.

Alto nivel de precisión

Por el momento, se trata de un sistema que está en etapa de prueba experimental. No obstante, The Guardian señala que según surge del estudio, el análisis de voz predijo el nivel de intoxicación con alcohol con una precisión del 98%. Estos resultados, confirman también la enorme utilidad del sistema, como herramienta muy útil para su uso en bares, discotecas y restaurantes, para poner un freno a la venta de alcohol a quienes hayan pasado un límite determinado de consumo peligroso.

