El politólogo Leandro Santoro dialogó con Jorge Fontevecchia para Modo Fontevecchia, por NET y Radio Perfil (FM 101.9). Analizó la interna dentro del Frente de Todos, las posturas de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Además, se refirió al debate por la reforma del Consejo de la Magistratura.

¿Hay debate o ruptura en el oficialismo?

Hay debate, ruptura es otra cosa. Eso también se vio en otros espacios donde no se debatió y fueron inflexibles en sus posturas. En el Frente de Todos hay un debate de superficie por la redistribución y otro sobre la concepción del poder, es decir, cómo se construye y se ejerce. Pero no hay un problema por el poder real. El tema central es la redistribución del ingreso, que se puede hacer a través del salario y el empleo o desde el Estado, para generar equilibrio. Una de las cosas que se propone la izquierda es la logia participativa del poder y no me parece que sea contradictorio, porque la democracia se sostiene sobre eso.

Hay expectativas por retomar la negociación en Diputados por la reforma del Consejo de la Magistratura. ¿Cómo se preparan para eso?

Para nosotros fue un acto de gravedad institucional lo que hizo la Corte Suprema, poniéndose en el centro de la escena. Que quien decida estar al frente de eso sea el presidente de la Corte es increíble. No sé cómo algunos que se dicen libertarios o republicanos no se pronunciaron al respecto, porque no corresponde lo que se hizo. De todas formas, ningún bloque tiene mayoría y, en general, los presidentes de los bloques llevan adelante las negociaciones. El mamarracho institucional merece ser corregido por la democracia.

En los últimos días se debatió mucho sobre el encuentro entre Sergio Massa, Martín Redrado y otros dirigentes cercanos, que estuvieron en un asado. ¿Qué papel tiene Massa?

Tengo una relación excelente con él. La visión de la economía de Cristina y de Alberto es muy parecida. Lo mismo pasa con sus posturas de política internacional y del Estado. Es más parecida de la que tienen con Sergio. Sin embargo, pareciera desde afuera que Cristina está más cerca de Massa. La gran diferencia es la concepción del poder, porque la de Sergio Massa en eso se parece más a la de Cristina.

Por eso construyó vínculos y es una persona importante dentro del Frente de Todos. Propone tratando de combinar distintos elementos, hablando con casi todos los sectores y actores. Con pocos votos termina siendo una persona central. Le aporta algo que no se tenía y esa singularidad lo lleva a tener una mirada distinta, pero se puede avanzar en acuerdos rápido con él.

¿Cuál es el sentido de adelantarse a Martín Guzmán, como pasó con el tema de Ganancias? ¿Cuánto suma que las discusiones sean públicas?

Los partidos políticos tienen que tener un espacio de debate reservado y más en los frentes. No siempre se puede decir todo en público. Hay que lograr síntesis y negociar, en el mejor de los sentidos. En Juntos por el Cambio, con los libertarios y la izquierda pasa lo mismo. Los bloques se fracturan y se conforman interbloques, pero no es algo propio del Frente de Todos, pasa en cada partido.

JL PAR