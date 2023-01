El Gobierno está preocupado por contener la inflación y que los salarios no pierdan frente a eso, luego de haber cerrado el 2022 con pocos menos del 100%. Pero tampoco pierden el foco de los aumentos salariales para que eso no se vuelque al mercado y genere mayor inflación. Así lo informó la periodista Nuria Am en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Es por eso que los distintos representantes, sobre todo, del Palacio de Hacienda, comenzaron a reunirse con diversos sectores. En principio, habrían acordado un 60% de aumento para el 2023, respetando al revisión de los aumentos salariales, con los ajustes pertinentes, en base a la inflación.

Gremios fuertes se preparan para un nuevo round de paritarias con pedidos de tres cifras

El gremio de los bancarios habría conseguido un 60% de aumento, a pagar en tramos, pero a partir de marzo. Los que habrían picado en punta son los colectiveros, que tendrían incrementos en escalas del 10%, pero retroactivo desde este mes. Es decir, que cerrarían el primer trimestre con un 30% de aumento, a ser revisado con el correr del año.

Quienes también comenzaron las reuniones fueron los mercantiles, pero el Gobierno está tratando de que la pauta inflacionaria sea acorde a los aumentos salariales, en base a lo acordado en el presupuesto. Los gremios están dispuestos a negociar en esas cifras, pero quieren el compromiso de mantener las revisiones para hacer ajustes. Mesa abierta para todo el año.

JL