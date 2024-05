Luis Secco: "La recesión sigue gestándose"

Luis Secco, ex director externo del Departamento de Economía de Deloitte Argentina, puso en duda que el país pueda tener un crecimiento sostenido si se mantiene el cepo cambiario. "El cepo es una señal de vulnerabilidad en una economía normal", explicó. Además, señaló que está preocupado por "la falta de claridad" en la hoja de ruta política de Milei. "De aquí a fin de año, hay que triplicar el trabajo realizado en el primer trimestre", indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Luis Secco es economista y director de la consultora Perspectivas. Formó parte del equipo económico de Horacio Rodríguez Larreta en su carrera presidencial. Previamente había sido jefe de gabinete de asesores del Presidente del Banco de la Nación en el 2015 a 2017, es decir, cuando estaba Melconian conduciéndolo. También fue director externo del Departamento de Economía de Deloitte Argentina entre el 2004 y el 2012, y director general de análisis estratégico de la Secretaría de Inteligencia de Estado en el año 2000. Mientras el Presidente despliega recitales en el Luna Park y lanza profecías, el equipo económico del Gobierno se desvela por conseguir dólares de la cosecha y nuevos desembolsos del FMI que le permitan avanzar con el plan de gestión libertaria.

Milei suele utilizar como muletilla continuamente aquello de “la fatal arrogancia”, parafraseando el famoso libro de Friedrich Hayek. ¿Cuál es la fatal arrogancia de Caputo y Milei?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Creo que el Presidente tiene una tendencia a dar ideas contradictorias. Por un lado, critica mucho el intervencionismo en los precios del mercado, pero en los últimos 45 días hemos visto señales contradictorias en su política económica. Hay una obsesión enorme con bajar la inflación a cualquier costo, lo que ha creado incertidumbre en la corrección de los precios relativos.

Milei presentó su nuevo libro en el Luna Park: clima de campaña, invitados especiales y recital presidencial

Cuando empezó el programa económico, incluso antes de asumir, el Presidente dijo que no se podía estabilizar la economía sin primero corregir los precios relativos, es decir, ajustar los precios atrasados como las tarifas, los combustibles, el dólar, y los salarios. Pero este ajuste no se termina de completar y está detenido.

Cuando algunos economistas hablan del cepo están diciendo que tenés una estructura de precios relativos que da la sensación de que estamos muy caros en dólares, pero es muy simple entender que si todos los precios nos parecen caros en dólares, tal vez lo que está barato sea el dólar. Además, se ha detenido el alza de los combustibles y las tarifas energéticas, y se congeló el precio de las prepagas en términos reales a diciembre.

Uno puede pensar que el Presidente tiene objetivos políticos para 2025, pero esta estabilización es muy precaria. Muchos economistas argentinos, especialmente los más experimentados, alertan sobre la ausencia de un programa económico sólido, mientras que los más jóvenes parecen menos preocupados. Creo que deberíamos escuchar más a los economistas con experiencia para evitar problemas mayores.

Javier Milei presentó su último libro en el Luna Park ante 8 mil personas.

Le comparto una conjetura: la obsesión por bajar la inflación tiene que ver con que si devalúa se le cae en pedazos todo. Entonces, esta obsesión tiene como base la idea de ser consistentes con el crawling peg del 2% y el dólar actual. Si la inflación sigue en torno a un 9% varios meses, la sensación de atraso del dólar y la necesidad de devaluar se hace aún más evidente. ¿Cree que, como dijo hoy el economista Juan Carlos de Pablo, si Milei devalúa se convierte en un pato rengo?

Es un argumento interesante el de Juan Carlos y es uno de los economistas que creo que hay que escuchar. Pero creo que hay una trampa temporal en su planteo, porque en economía no hay almuerzos gratis. Lo que no haces hoy, tendrás que hacerlo en algún momento. La duda que surge que cuando hablo con algunos de mis clientes y empresarios es si la estructura de precios relativos actuales, con este dólar barato, es lo que Argentina necesita para crecer y recapitalizarse. La respuesta es claramente no.

No veo un fenómeno de recapitalización sustentable en la economía argentina, es decir, inversiones fuertes y sostenibles en los sectores más competitivos, como los que exportan o sustituyen importaciones. Esta idea del Presidente de que Argentina va a salir adelante con inversiones y exportaciones es problemática, porque para eso necesitas una estructura de precios relativa coherente.

Milei negó que haya "atraso cambiario" y explicó por qué Argentina "es cara en dólares"

Otro tema innegable: ¿Realmente crees que puede haber un crecimiento sostenido en Argentina con el cepo? Lo veo cada vez más difícil. El cepo es una señal de vulnerabilidad en una economía, por algo los países normales no lo tienen. Mantener este régimen durante mucho tiempo no permitirá que la economía salga de la recesión. De hecho, la recesión sigue gestándose.

Los datos recientes de la actividad económica son muy malos. Si la actividad económica se mantiene durante todo el año en los niveles actuales, el PBI pinta más para -4% que -3%. Es difícil mejorar la economía con la estructura operativa actual y sabiendo que habrá correcciones necesarias en los precios. Bajar la inflación a cualquier costo puede darte un rédito a corto plazo, pero es pan para hoy y hambre para mañana.

Milei y un plan de estabilización que se posterga

Fernando Meaños (FM): ¿Hay realmente un plan de estabilización o el Gobierno cambió, sobre la marcha, y ahora su propuesta directamente es seguir licuando y ajustando para que la baja de la inflación sea la que dispare alguna recuperación de los ingresos y, consecuentemente, algún grado de reactivación?

Primero, no creo que el Gobierno no esté haciendo nada; de hecho, ha hecho mucho. Su determinación y vocación por el superávit fiscal es única. Es la primera vez que podemos pensar que puede haber un ancla fiscal, aunque aún queda mucho por hacer para perfeccionarlo y mantenerlo el resto del año.

De aquí a fin de año, hay que triplicar el trabajo realizado en el primer trimestre, lo que requiere un gran esfuerzo en materia fiscal para alcanzar el equilibrio. Sin embargo, hay una determinación visible para perseguir ese equilibrio fiscal, lo que frena las inercias descontroladas que teníamos antes.

La ironía de Horacio Rosatti sobre Luis Caputo: "No vaya ser que nos quiera recortar cargos"

Ahora, las postergaciones y demoras revelan que se está retrasando el inicio de la segunda fase de la estabilización. Caputo, en sus primeras entrevistas, mencionó que en marzo o abril evaluaría cómo estaban los precios relativos para luego lanzar la segunda etapa, pero eso no sucedió. Todos esperábamos que esa segunda etapa comenzara con la salida del cepo, y ahora parece que todo está demorado.

De todas maneras, entiendo que algunos colegas, como Miguel Ángel Broda y Ricardo López Murphy, pongan en duda la existencia de un plan, ya que si el plan debía lanzarse en marzo o abril y luego se pospuso a junio, ahora no sabemos cuándo comenzará. Este es un periodo muy complejo y largo, y se suponía que los costos perceptibles del ajuste tendrían como contrapartida el necesario arranque de la corrección de precios en la economía. Sin embargo, muchos precios siguen tan atrasados como antes.

La baja de interés, ¿una medida excesiva?

FM: Ahora quiero preguntarte también por el tema de la tasa de interés. ¿Todo esta levantada del dólar de la última semana tiene que ver con que el Central se excedió en la baja de tasas?

No creo que esto sea sólo eso. No me gustó la baja de la tasa de interés, pero está en línea con la idea de tratar de alinear las políticas económicas. Las demoras en la implementación del programa y las dificultades legislativas, junto con debilidad explícita del Presidente, complican todo. Aunque sospechábamos que esto iba a ser difícil, ahora lo estamos viendo claramente con lo que pasó en febrero con la Ley Bases y lo que está pasando ahora.

Es decir, hay muchos contratiempos que afectan cualquier línea de acción. La baja de tasas también se explica por la necesidad de incentivar decisiones de asignación de portafolio en el mercado. Estoy más preocupado por la falta de claridad en la hoja de ruta. Milei entiende de economía y sabe que su rol es moldear expectativas, pero sus exposiciones son ambiguas y no tienen fechas claras, lo que demora nuestras decisiones de consumo e inversión.

Aldo Miceli: “Fue un error bajar tanto la tasa de interés del 50 al 40 por ciento”

La clave es pensar qué puede hacer el Gobierno para generar un cambio rápido en las expectativas. Han hecho mucho al inicio, pero ahora parecen estar “cómodos", como dijo el Ministro de Economía, por más que a mi juicio no debería haber dicho.

Necesitan un shock de confianza para marcar el fin de una etapa y el inicio de otra, perdiendo “el miedo a levantar el cepo”, tal cual ellos mismos dijeron. Aunque el miedo a una corrida persiste, un paso como levantar el cepo, acompañado de un préstamo internacional, podría ser la señal necesaria. El Gobierno debe hacer algo para reactivar la economía, porque con la situación actual será muy difícil que se recupere.

AO FM