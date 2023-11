Martin Rapetti: "No veo un estallido"

El profesor y economista, Martin Rapetti, afirmó que no se imagina un estallido de aca a el 10 de diciembre. “Veo tres semanas complejas, con aumento en la brecha cambiaria, pero no veo un estallido inflacionario, aunque dependerá de la política de estrategia económica que decida Javier Milei y su equipo”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Martin Rapetti es Economista, director ejecutivo de la consultora Equilibra, investigador del CONICET, profesor adjunto de la materia macroeconomía y director de la maestría de economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Gran parte del país se pregunta qué pasó desde que se dio a conocer quién será el próximo presidente de la Argentina.

¿Qué pasará con el Dólar Blue tras el triunfo de Milei?

Quisiera reflexiones tuyas respecto del plan económico, o de lo que uno puede intuir a partir de lo que viene diciendo el presidente electo. ¿Lo ves viable? ¿Crees que puede haber choques con las cámaras legislativas o la Corte Suprema? Privatizar los medios públicos, YPF o el proceso con las Leliq, parecen ser cosas que se pueden resolver sin pasar por el Congreso.

Es una pregunta que tiene respuestas con enormes dosis de conjeturas porque todo lo que ha planteado ha sido muy grumoso. La política monetaria o cambiaria no necesitaría pasar por el Congreso, pero intuyo que las privatizaciones deberán tener un tránsito por el Congreso, además de las manifestaciones públicas que probablemente se desaten.

El grado de apoyo parlamentario que tiene Javier Milei es muy débil en ambas cámaras, y a eso hay que sumar que la conformación del Poder Ejecutivo requiere una gran cantidad de personas calificadas para ocupar los cargos altos y medios de la administración pública, que desde la fuerza de Javier Milei no están, supongo que en ese sentido tendrá un apoyo importante del ala macrista del PRO. Son ensamblajes complejos, el apoyo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich a Milei se produjo a menos de un mes del balotaje, es todo un gran signo de interrogación. Hay que pensar la política económica, cuál es la ingeniería política que está detrás para llevar a cabo las decisiones de política y economía que un presidente tiene que llevar. No veo la capacidad de llevar a cabo las políticas que se puedan proponer, incluso con el apoyo de Macri. Me parece que está “flaco” de diputados y senadores”.

Javier Milei habló por primera vez como presidente electo: "No hay lugar para el gradualismo ni para la tibieza"

¿Cómo imaginás estas tres semanas, hasta el 10 de diciembre, desde el punto de vista económico? Si uno analiza lo que sucedió después de las PASO, hubo inmediatamente una devaluación, un salto inflacionario y una semana de parate en la compra y venta de bienes porque mucha gente no sabía qué precio colocar. ¿Qué crees que sucederá ahora? ¿Habrá feriado cambiario mañana?

Lo más inquietante de la situación económica hoy pasa por el lado de las reservas del Banco Central y de la capacidad de las empresas para pagar sus importaciones. En esa materia, la situación de reservas es muy frágil, el Banco Central tiene lo que llamamos reservas negativas: tiene dólares pero las deudas son mayores. Dado ese contexto de fragilidad, empiezan a jugar un rol muy central las expectativas de las personas y las empresas sobre qué va a pasar, porque entienden que, dado que el gobierno tiene esa situación de fragilidad, tienen poco margen de maniobra como para contener la situación. Lo que Milei vaya diciendo como futuro presidente sobre cómo van a ser sus medidas es un punto clave. En el discurso de anoche sugirió que va a hacer una intervención de shock.

Yo diría que hay dos casos importantes: uno es que afirmó que va a cumplir con los compromisos de la deuda pública, que viniendo de él tiene un valor muy importante porque se ha encargado a lo largo de todas sus declaraciones públicas de hablar del valor de los derechos de propiedad, entonces esa afirmación da cuenta de que él está decidido a hacer lo necesario para pagar la deuda. Otra declaración importante fue la de la intervención de shock. Uno puede pensar que va a haber una corrección en el mercado cambiario, algo que me preocupa porque los mercados financieros que ven al Banco Central con mucha fragilidad e incapacidad para decidir en el precio del dólar hacen que la gente sea propensa a comprar a cualquier precio, generando que el precio tenga un espiral ascendente muy pronunciado, lo que puede derivar en un alto inflacionario muy brusco.

Javier Milei derrotó a Sergio Massa en el balotaje

Tu texto con Pablo Gerchunoff habla sobre "que no se produzca el estallido". El hecho de que Milei haya cerrado su primer discurso como presidente con la canción de La Bersuit, “Se viene el estallido”, ¿hace suponer que desea que se produzca antes del 10 de diciembre un salto macroeconómico?

No veo al gobierno de Alberto Fernández haciendo un salto del tipo de cambio oficial. Asumo que seguirán con el esquema de micro devaluaciones diarias para ir acompañando la inflación. Lo que seguramente veremos, producto de las expectativas, es que pase el dólar libre, que ese dólar se dispare es una probabilidad, porque lo que dijo hasta acá, da la impresión de que va a alimentar ese tipo de comportamiento y va a tener un correlato en la inflación y los precios, pero solamente son tres semanas.

Populista y outsider: los antecedentes del ‘fenómeno Milei’ en clave internacional

Las hiperinflaciones ocurren con niveles de inflación más altos que los que tiene Argentina ahora. El sistema de precios tiene que tener una agilidad para el cambio que el sistema actual no tiene todavía. Uno no salta de una inflación de 10 a 50 de golpe. No lo veo, al menos que el próximo gobierno decidiera hacer una liberalización total de precios y salarios instantánea, unificando el tipo de cambio. Eso se parecería mucho a lo que sucedió en agosto de 1990 en Perú, en donde hubo un golpe inflacionario total, que igualmente había un grado inflacionario más alto que el de Argentina actualmente. No me imagino eso pero sí podría haber un salto inflacionario muy fuerte. No lo veo en estas tres semanas que quedan porque creo que el gobierno de Alberto Fernández aún tiene la capacidad de contener la situación. Veo tres semanas complejas con aumento en la brecha cambiaria, pero no veo un estallido inflacionario, aunque dependerá de la política de estrategia económica que decida Javier Milei y su equipo.

Nuria Am: Hace un rato, Javier Milei dijo que las modificaciones que hay que hacer en materia político-económica son parte de una relojería muy delicada, aunque piensa que si se deja de emitir durante los próximos 18 o 24 meses, la inflación se reduce drásticamente. ¿Coincidís? ¿Crees que el cierre del Banco Central es parte de un slogan? ¿Seguirá habiendo una autoridad monetaria?

Javier Milei: "Bajar la inflación a los niveles internacionales llevará entre 18 y 24 meses"

La autoridad monetaria tiene en esencia dos funciones: la regulación del sistema financiero (que Milei nunca puso en cuestión) y la administración de política monetaria y cambiaria. No veo capacidad fáctica de instrumentar una dolarización como para hacer desaparecer al peso. Tampoco veo una capacidad fáctica en que el Banco Central deje de emitir pesos de golpe, porque tiene el servicio de las leliq, que son letras que vencen y se deben renovar y si no se renuevan el Banco Central emite para pagar esas letras. Buena parte de la deuda de corto plazo en pesos que tiene el Ministerio de Economía tiene demanda en el sector privado, porque sabe que el Banco Central, en última instancia, es capaz de comprar esas letras y esos bonos. Si tuvieran que desprenderse, porque tienen miedo de que haya problemas con el pago, va a haber un comprador que es el Banco Central, de última instancia. Eso le ha dado demanda a ese mercado. Si el Banco Central decide no comprar los bonos o no asistir al Tesoro, el pago de todas esas cuentas del Tesoro dependerá de que este tenga recursos propios. No va a ser tan fácil que el Banco Central deje de tener el funcionamiento que tiene ahora.

Sergio Massa, ministro de Economía

Claudio Mardones: Respecto a los interrogantes que giran en torno a la capacidad que va a tener el presidente electo en su interlocución con el Congreso de la Nación, el gran examen tiene que ver con el presupuesto del 2024. Recordemos que Sergio Massa mandó un proyecto de presupuesto, aunque Milei había solicitado que se haga luego de las elecciones. Las chances de tratar el presupuesto son bastantes brumosas. ¿Cómo ves que va a ser la discusión del presupuesto 2024? ¿Crees que el Poder Ejecutivo que va a estar en manos de Javier Milei va a pasar por el Congreso?

Una lectura que uno podría hacer es que ayer la sociedad se manifestó mostrando su hartazgo respecto al kirchnerismo, y me parece que lo que resulta de esta elección es que entre los ganadores del sistema político aparece Cristina Fernández de Kirchner, que estuvo ausente en la campaña pero sigue teniendo una voz de liderazgo en la derrota de Massa. Claramente sigue conservando un poder muy decisivo. Creo que va a ser la protagonista de la oposición a este gobierno en el parlamento. Habría que extender el presupuesto al grueso de las iniciativas del próximo gobierno, porque me parece que la oposición emergente hoy está liderada por la figura de Cristina.

