Más allá de Milei, ¿qué pasa con los plazos fijos?

Mientras en la política todavía se discuten los efectos de la controversial recomendación del candidato Javier Milei de no ahorrar en pesos y no renovar los plazos fijos, hay cierta preocupación en los bancos por la evolución de los depósitos.

Si bien el sistema financiero tiene holgados márgenes de liquidez y solvencia, lo que reduce los riesgos, algunas alarmas se encendieron. El gran temor es que la corrida cambiaria se extienda y en algún momento se transforme en corrida bancaria, algo que todavía no ocurrió. Lo cierto es que en los bancos hay inquietud que viene de varios factores:

Hay mucho desarme de plazos fijos pero eso no se transforma en salida de depósitos del sistema. Mucha gente decide no renovar sus plazos fijos pero no todo va hacia el dólar. Algunos dejan sus pesos en cuentas a la vista por unos días, esperando saber cómo marcha el dólar o incluso que el Banco Central decida hoy un aumento importante en la tasa de interés.

Últimas encuestas: ¿qué pasa con Milei?

Hoy, el plazo fijo minorista a 30 días rinde un 9,8%, claramente por debajo de la inflación registrada de los últimos dos meses

Hay algunos bancos grandes que están tratando de rechazar grandes depósitos de plazos fijos. Esos depósitos terminan convirtiéndose en Leliq y los bancos ya no quieren agrandar su stock de títulos del Banco Central más de lo que ya está.

Por la crisis cambiaria, las empresas también tienen que pagar con dólares los insumos locales



Los pesos que están alimentando la presión sobre el dólar (mejor dicho, sobre todos los dólares) no salen mayoritariamente de los plazos fijos si no de los fondos comunes de inversión.

Los depósitos en dólares están sufriendo un leve goteo, de quienes tienen una desconfianza aún mayor y prefieren tener sus ahorros en una caja de seguridad. Pero no han tenido hasta ahora caídas significativas y además cuentan con respaldo, a diferencia de otras épocas.

BL JL