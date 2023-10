Últimas encuestas: ¿qué pasa con Milei?

"Faltan exactamente 10 días para las generales y el sitio periodístico de datos RTVE hizo un promedio del conjunto de las últimas encuestas que salieron. Todas las encuestas promediadas dan que Javier Milei sale primero con un 34,1%, lo sigue Sergio Massa con un 27,3% y Patricia Bullrich se ubica en el 25,7%", explicó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del jueves 12 de octubre del 2023.

De confirmarse este resultado, Javier Milei y Sergio Massa competirían en el balotaje. El promedio de encuestas se completa con los resultados de Juan Schiaretti con un 4,1% y Myriam Bregman con un 2.7%.

"Pepe" Mujica criticó la campaña electoral en Argentina

La encuesta que da ganador a Massa y plantea los distintos balotajes

La consultora Atlas Intel midió la evolución de la intención de voto entre septiembre y octubre, sobre una muestra de 4248 personas encuestadas, y detectó lo siguiente: en las elecciones generales se impondría Sergio Massa con un 30,6% (3 puntos más que en las PASO), segundo quedaría Javier Milei con un 25,2% (4 puntos menos que en las primarias) y Patricia Bullrich saldría tercera con un 25%.

Después, en un hipotético balotaje se abre otro escenario: lo disputarían Massa y Milei, siendo este último quien tendría mayores chances de asomar victorioso en la contienda electoral. La intención de voto es: Milei 41%; Massa 39,3%; Indecisos, blanco, nulo 19,7%

Una encuesta en PBA relega a Javier Milei al segundo lugar, sube a Massa y muestra una migración de votos de Bullrich

En cambio, si llegaran al balotaje Sergio Massa y Patricia Bullrich, la candidata de JxC se impondría por cinco puntos de diferencia. La intención de voto es: Bullrich 42,3%, Massa 37,2%; Indecisos, blanco, nulo 20,4% Por su parte, si compiten en segunda vuelta el candidato libertario y Patricia Bullrich, esta última podría ganarle al economista con una intención de voto de 37,4% contra un 32,3% que cosecharía el candidato de LLA. Mientras que los Indecisos, blanco, nulo sumarían 30,3%.

El voto de los estafados

Esta disruptiva encuesta fue confeccionada por la consultora Atlas Intel que ya había estado en los primeros planos a partir de accionar con un sistema distinto de medición de algoritmos con un software propio. En líneas generales, el sesgo que la caracteriza es que toma mucho de las redes sociales, siguiendo la teoría de que el candidato más votado es el que logra instalar los temas en el discurso público.

El rating del segundo debate fue 20% menor que el del anterior y, a su vez, se puede decir que el rating total de todos los canales de la televisión argentina juntos sí funcionan como una encuesta nacional. De esta manera, si bajó ese porcentaje siendo Milei el foco de atracción, se puede inferir, por carácter transitivo, que también bajó el interés por la figura que quiso representar.

Diferencia entre ciencia y superstición

En el ámbito de la epistemología, se pone de manifiesto una distinción fundamental entre la ciencia y la superstición. La primera se basa en criterios rigurosos de justificación, enfatizando la evidencia empírica, la observación, la experimentación y el método científico como medios para respaldar sus afirmaciones. En contraste, la superstición a menudo carece de tales fundamentos sólidos, dependiendo más de la tradición, la fe o la autoridad.

La llave maestra de la política científico-tecnológica en Argentina

Además, la ciencia, desde una perspectiva epistemológica, busca la coherencia y la consistencia con un cuerpo de conocimiento establecido, ajustando sus teorías según nuevas evidencias. En cambio, las supersticiones a menudo son inconsistentes o discordantes con lo que sabemos sobre el mundo natural.

Por último está la importancia de la falsabilidad, es decir, la capacidad de una afirmación para ser refutada o probada como incorrecta. La ciencia formula afirmaciones que son falsables y está dispuesta a revisar y modificar sus teorías a la luz de nuevas pruebas. Por el contrario, las supersticiones a menudo carecen de esta disposición a ser revisadas o corregidas.

Los superpronosticadores

"Los Superpronosticadores: Cómo Ganamos en un Mundo de Predicciones" de Philip E. Tetlock es un libro querevela los secretos de aquellos individuos que destacan en el arte de la predicción precisa. Este grupo de superpronosticadores ha demostrado, de manera consistente, su habilidad para superar a expertos, políticos y analistas en la precisión de sus pronósticos.

Tetlock argumenta que los superpronosticadores se destacan en su capacidad para cuestionar sus propias creencias, ser humildes, utilizar el método científico, adoptar enfoques analíticos y ajustar sus pronósticos a medida que obtienen nueva información.

Por qué fracasan las encuestas

Además, sugiere que estas habilidades no son exclusivas de expertos en pronósticos, sino que pueden ser aplicadas en una variedad de campos, desde la política hasta los negocios, con el objetivo de mejorar la toma de decisiones y la capacidad para prever resultados futuros.

Entonces, la teoría de Tetlock afirma que los pronosticadores que aparecen en los medios de comunicación son peores que los que no aparecen y aún los mejores pronosticadores tienen la misma chance que un chimpancé de acertar el futuro. Y podemos decir desde un punto de vista metafísico, que, esencialmente, es impredecible. El futuro como esencia tiene el carácter del fortuito, porque si no la vida no sería vida. Todo eso es posible.

El pronósticos de los expertos

Jorge Giacobbe, hizo un mea culpa y señaló que la del encuestador es “una profesión que está absolutamente prostituida”. “Que la gente diga que no cree en las encuestas es lo mismo que decir que no cree en las matemáticas o las estadísticas, en realidad ponen en duda a los encuestadores”.

Federico Aurelio, de la histórica consultora fundada por su padre, subrayó que “no era novedoso para nosotros que Milei iba a hacer una gran elección, desde marzo lo teníamos en un rango alto de 25 puntos para arriba”.

Asimismo, Alfredo Serrano Mancilla vaticinó que habría un triple empate: “Hay 3 sujetos políticos con rasgos muy marcados, hay un votante de Milei muy distinto al de Bullrich por diversas variables como el corpus ideológico y cuestiones sociodemográficas”, comentó.

Serrano Mancilla: "Macri se equivoca en decir que el voto de LLA y JxC se parece"

Shila Vilker remarcó la paridad del escenario político: “Las PASO arrojaron un escenario de tres tercios pero sigue habiendo mucha incertidumbre, por tanto se definirá por márgenes muy pequeños”.

Por su parte, Lucas Romero, analizó la importancia del debate presidencial y ponderó los factores que podrían influir en un balotaje: “La evolución del dólar será más determinante que cualquier debate”, explicó el especialista.

La socia directora de Management & Fit, Mariel Fornoni, admitió las dificultades que tienen los encuestadores a la hora de la predicción electoral: “Subestimamos el nivel de hartazgo de la población”.

Gustavo Córdoba: "Hay posibilidades de que Milei gane en primera vuelta"

Yendo a la coyuntura más específica, el politólogo Cristián Buttié, apuntó a las posibilidades electorales luego del yategate y remarcó que “no afecta a la base electoral, pero le impide crecer a Massa”.

Gustavo Córdoba, director de Zubán Córdoba, sentenció que Patricia Bullrich tiene pocas chances de entrar al balotaje: “Esto se debe a que no es la líder de su espacio, la sombra de Macri sigue proyectándose allí”, argumentó. Finalmente, Federico González, apostando a una gran honestidad, afirmó que “hay un trasfondo en donde todo puede ser”.

¿Por qué se equivocan las encuestas?

En alusión a las elecciones presidenciales de octubre de 2019, que Macri perdió en primera vuelta contra Alberto Fernández pero por un margen bastante más corto que el que se esperaba, Daniel Cabrera, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, explicó que una de las razones fue un ‘efecto ganador’”, en este caso del Frente de Todos sobre Juntos por el Cambio, como consecuencia de la amplia ventaja que había sacado Fernández sobre Macri en las PASO de agosto.

“Esto tiró hacia arriba el porcentaje de Fernández y hubo un efecto ‘espiral de silencio’ que tiró hacia abajo la intención de voto hacia Macri, aunque parece que fue más fuerte el segundo que el primero”, evaluó Cabrera.

La idea de ‘espiral de silencio’ pertenece a la politóloga alemana Noelle-Neumann, que explica el efecto del “carro del triunfador” y cómo la gente autocensura sus propias opiniones cuando las ve distintas a las que cree que son de la mayoría, para poder empatizar por miedo a ser rechazado.

A su vez, Mario Riorda, doctor en Comunicación Social y especialista en Comunicación Política, se refirió en diálogo con Chequeado, al fallo generalizado en los pronósticos para las PASO de 2019, en que a Macri se lo daba en algunos casos ganador sobre Fernández y terminó 16 puntos por debajo. “En las elecciones primarias hubo problemas metodológicos porque se usaron encuestas telefónicas, a líneas fijas, que sobrerrepresentan a la clase media alta. Como en esta elección hubo un componente importante de clase, eso hizo que se sobrestimara el resultado de Mauricio Macri”, explicó el experto.

La socióloga Cintia Díaz sostuvo que muchas veces los errores a los que llegan las consultoras tienen que ver con la fecha en la que se hace la encuesta (ya que los individuos cambian de opinión de un mes a otro), con el conjunto de personas que participan del estudio y con el hecho de que muchas veces que una persona declare que tienen la intención de votar a tal candidato no significa que en última instancia lo realice.

Encuesta: Massa "ganó" el debate presidencial y la mitad de la gente tuvo sensaciones "negativas"

Diaz reconoció que “las encuestas electorales sirven y ayudan a conocer cuál es la voluntad y el clima político que impera en ese momento, pero los encuestadores no saben si la persona que les dijo que iba a votar a tal candidato cuando entra al cuarto oscuro confirmará esa acción”.

Por su parte, Juan Negri, politólogo y director de la carrera de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella, señaló que “las metodologías usadas también están fallando” y que “el consenso profesional es que las encuestas presenciales son las más precisas pero a la vez son las más caras de realizar” y que, como resultado de esto, “las encuestas telefónicas son más populares pero la ciudadanía es cada vez menos ubicable vía teléfonos fijos”.

La mayoría silenciosa

A menudo se utiliza el concepto de mayoría silenciosa para describir a las personas que no participan activamente en protestas, manifestaciones o discusiones públicas, pero cuyos votos y opiniones tienen un impacto significativo en la sociedad y en las redes.

El término se popularizó en la década de 1950 a través del libro "The Silent Generation" de William Strauss y Neil Howe. En ese contexto, se utilizó para describir a las personas nacidas en las décadas de 1920 y 1930, quienes supuestamente eran más conformistas y menos propensas a la protesta pública en comparación con generaciones anteriores o posteriores.

La idea detrás de la mayoría silenciosa es que, aunque estas personas no sean vocalmente activas en la esfera pública, sus opiniones y votos pueden influir en los resultados de elecciones y en la dirección de políticas.

El político que popularizó este concepto fue el ex presidente estadounidense Richard Nixon, que si bien entre las personas politizadas y activas en el debate público, recibía muchas críticas, era, según él, votado por una enorme masa de ciudadanos que no encontraba eco en estas instancias, pero sí se hacía valer en cada elección.

Se puede inferir que esta mayoría silenciosa podría representar al voto de Milei en las PASO o podría corporizar el de Massa si en las generales consigue un muy buen resultado.

La perspectiva metafísica: el oráculo

Un oráculo se refiere a una fuente o lugar donde se busca obtener conocimiento, consejo o predicciones sobre asuntos importantes o futuros. Los oráculos han desempeñado un papel significativo en diversas culturas a lo largo de la historia, y a menudo involucran a individuos o sacerdotes que actúan como intermediarios entre la humanidad y lo divino, utilizando diversos métodos y rituales para comunicarse con fuerzas sobrenaturales o deidades.

El Oráculo de Delfos es uno de los oráculos más famosos de la antigua Grecia. Estaba ubicado en el santuario de Apolo en Delfos, una ciudad griega antigua. Se creía que el Oráculo de Delfos era el lugar donde la diosa Apolo otorgaba respuestas y visiones a quienes buscaban consejo. Las respuestas del oráculo eran proporcionadas por una sacerdotisa llamada la Pitia, que entraba en un estado de trance o éxtasis inducido por vapores tóxicos que emanaban de una fisura en el suelo del templo.

Encuesta: Massa quedaría primero y hay empate técnico entre Bullrich y Milei

Los consejos y profecías del Oráculo de Delfos eran altamente valorados en la antigua Grecia y a menudo influían en decisiones importantes, tanto en asuntos políticos como personales. Sin embargo, sus respuestas a menudo eran enigmáticas y ambiguas, lo que permitía diversas interpretaciones.

Su legado perdura como un ejemplo significativo de la búsqueda de orientación divina en la antigüedad. Y en la actualidad se puede traspolar a que el nuevo Oráculo de Delfos son los medios de comunicación y los analistas políticos que, como indica Tetlock, tienen la misma chance de acertar que un chimpancé.

AO JL