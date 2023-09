Alfredo Serrano Mancilla, asesor político y académico español, aseguró que muchos votantes de Patricia Bullrich creen que la ex ministra de Seguridad no llegará a la presidencia, por lo que sus votos migrarán posiblemente Javier Milei. “Lo peor en política es creer que el voto que te dan en un momento de la historia es para siempre”, enfatizó el economista en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Es un doble empate o casi uno triple? Porque 4% de diferencia entre el primero y el segundo, con el tercero, marca que cualquiera puede dar el batacazo..

Sí, creo que estás en lo cierto. Las encuestas las intentamos interpretar, no desde la híper precisión del dato porque es un error, yo diría que a veces muy habitual en querer decir que 33,2% es superior a 32,3%, o como bien decías, la tercera en disputa está más cerca de lo que quizás nos dice este dato.

Nuestra lectura, como nos pasó en la encuesta de mayo, pre PASO, es que está todo muy parejo y disputado.

Encuesta de la CELAG: casi un empate técnico entre Massa y Milei

Hoy en la Argentina hay tres sujetos políticos nítidamente marcados con rasgos característicos propios y diferentes, y es un hallazgo de la encuesta que hemos percibido que hay un votante de Javier Milei con grandes diferencias del votante de Patricia Bullrich, en muchas variables, en sentidos comunes, en el corpus ideológico, en cuestiones sociodemográficas, y efectivamente hay un triple empate que, además, como siguiente conclusión del estudio, es que han habido pocos movimientos tectónicos desde que se produjeron las PASO hasta la actualidad.

Nuestra encuesta además es presencial, en 2500 casos, y además hacemos un campo lento, solemos utilizar tres semanas, porque intentamos paliar los sesgos de coyuntura cuando hay encuestas de 48 o 72 horas que están fuertemente estacionalizadas por lo que ocurra en esos días, y por eso creemos que los grandes trasvases de votos o caídas de un candidato a favor de otro no se han producido hasta el momento.

Eso no significa que no se puedan producir porque sí detectamos algunas hipótesis de, por ejemplo, los votantes de Bullrich, que hay un porcentaje que comienza a no creer que su candidata vaya a ser presidenta, y esto es un hecho político y electoral importante, porque podría abonar a la idea del voto útil y que se desplazaría a otro candidato, no por sintonía sino porque prefieren que se de un escenario diferente.

Milei encabeza una encuesta nacional con Massa a un punto de distancia

No tanto porque estén de acuerdo con Milei, sino porque si ven que su candidata no va a ser presidenta, prefieren que Massa no llegue.

Esto ocurrió en las últimas elecciones de Colombia, donde el candidato Rodolfo Hernández se justifica por ese fenómeno de voto útil a su favor, que como el tercero en disputa se quedaba muy lejos, votaron más "en contra de" Petro que a "a favor de", y estas cosas suelen pasar. Pero hoy, creemos que está todo muy empatado.

Alejandro Gomel (AG): ¿Qué análisis hacés de lo que puede pasar con los que el 13 de agosto en las PASO votaron a Horacio Rodríguez Larreta?

A día de hoy, de hecho lo hemos medido pero no publicado, el 85% de los votantes de Larreta estarían votando a Bullrich. De hecho, el 28% que nosotros sacamos es porque no ha perdido absolutamente nada de los votantes de Juntos por el Cambio.

Una encuesta del círculo rojo entusiasmó el voto empresario: le cerró el almuerzo a Massa y vetó a Milei

Otra cosa es que ellos son los que menos creen que Bullrich vaya a ser presidenta, son los que en los últimos días puedan ser más predispuestos a aplicar el voto útil, pero también tienen una variable en contra, y es que son los que menos creen en Milei, así que se produce una suerte de dilema.

Pero, a día de hoy, los de Juan Grabois están dentro del candidato de Unión por la Patria, y los de Larreta están con Patricia Bullrich.

De hecho, lo que hoy está en disputa son pocos puntos, unos cinco o seis, de una ciudadanía que no fue a votar en las PASO, y que va a ir a votar en primera vuelta. De hecho, si mirás en términos retrospectivos, ya no hablo de encuestas sino de estudios electorales, siempre hay un diferencial entre cuatro y seis puntos entre PASO y primera vuelta de mayor participación.

Estos son los votos que yo creo que están hoy en disputa, que están viendo para donde van, porque van a ir a votar. Efectivamente, nosotros auguramos una participación en torno al 75%, porque hay que recordar que el 20% de la Argentina en las elecciones de primera vuelta casi nunca participa.

Cornejo obtuvo una cómoda victoria en Mendoza y la UCR retiene la gobernación

Quizá lo interesante para analizar es la diferencia entre el voto en las provincias, el voto a nivel nacional, y el qué representa Massa. Y hablábamos al comienzo del programa, que en realidad hay seis sectores políticos reflejados en las candidaturas, porque tanto Juntos por el Cambio como Unión por la Patria tienen un sector beligerante y uno moderado, con su propia identidad...

Comparto que estamos asistiendo a un proceso de gran fragmentación política, no hablo de elecciones sino que en esta línea que sugerías como hipótesis, si existe una alta fragmentación. Luego se aglutinan en frente pero no podemos invisibilizar la heterogeneidad que existe al interior de cada frente. Lo hemos notado en estos últimos cuatro años, y en esta coyuntura electoral también se percibe.

Yo no solo hablo de tres tercios electorales, al interior de cada frente existen matices, distancias y diferencias, y no hay que olvidarse la cuarta pata, que es la gran parte de la población que comienza a no ir a votar de manera crónica. Pasó en las legislativas intermedias, ocurrió en las PASO del 23, y muy probablemente tengamos una participación mucho más baja de las anteriores primera vueltas que hemos tenido los últimos años en la Argentina. Y esa sociedad existe, aunque no vaya a votar.

Encuesta nacional: Javier Milei crece y sigue primero, Massa sube tres puntos y Bullrich cae fuerte

Respecto al votante de Larreta, sí, en términos porcentuales es poco, incluso menos del 2%, porque hay una parte del votante de Larreta que está dudando qué hacer, estamos hablando del 1,5% como máximo de todo el voto válido, que está muy dividido, que por un lado se pueden aproximar a Sergio Massa, hay otra parte que está totalmente desencantado con todo porque su candidato perdió y no se siente identificado con nadie, y hay un pequeño porcentaje, casi marginal, que ve con buenos ojos a Milei.

Donde Sergio Massa tiene posibilidades reales de crecimiento es en el que se quedó en casa. Si comparamos cómo fue a votar el Frente de Todos en el 2019 y ahora en las PASO, no fue a votar a nadie. Esos desencantados, porque ya hubo un porcentaje altísimo de desencantados con los dos grandes bloques, que se fueron a Milei.

Los siete millones de votos que saca Milei salen de alguna parte, y mayormente de los jóvenes que fueron desencantados, con Juntos por el Cambio mayoritariamente, y otro sector del Frente de Todos.

Pero creo que Sergio Massa, y hemos medido el tema del impacto de las últimas medidas económicas, percibe que tiene mayores posibilidades de crecimiento, y es porque la gente espera que Sergio Massa, como ministro, haga y tome decisiones, como las que ha tomado las últimas tres semanas, que ha transformado incluso la agenda porque ha obligado a parte de la oposición, a tener que discutir las propuestas aprobadas.

Encuesta: la plancha de Milei, las medidas de Massa y la aparición de Melconian

Lo más interesante no es que hable la oposición de estas medidas, sino que la gente en la calle está hablando de estas medidas, porque le afecta en su cotidianidad. Ese creo que es el margen de crecimiento que tiene Massa, en vez de cruzar por el votante de Larreta o el radical, porque es demasiado marginal lo que podría captar de ahí.

Para contestar a lo último, respecto a la composición del votante de Larreta, efectivamente hay un núcleo kirchnerista muy importante porque sigue siendo una identidad política relevante. Nosotros siempre miramos identidades políticas y hay tres o cuatro, que es la que no se quiere definir de nada y existe como tal, y son el libertario, que es una identidad política que está presente y la venimos midiendo desde noviembre del año pasado, y la otra es la kirchnerista, que hoy va a votar a Sergio Massa.

Yo creo que Massa tiene adentro un bloque kirchnerista muy sólido, que están todos con él, y ahí está la posibilidad de ampliar, para un peronismo no K, que en el 2019 acudió en gran medida a la fórmula del Frente de Todos, pero que ahora estamos en una coyuntura distinta, y creo que más que por siglas, pasa por mejorar la situación económica o al menos dar decisiones y medidas que mejoren las cuestiones económicas, al menos parcialmente, porque creo que la ciudadanía tiene claridad de que ninguno de los que está en disputa puede resolver la inflación, ni hoy ni mañana ni el próximo año.

Patricia Bullrich: "Somos los únicos que podemos terminar con el kirchnerismo para siempre"

Se dice que si gana La Libertad Avanza, hay mucho riesgo de que tanto Juntos por el Cambio como Unión por la Patria se dividan.

En España pasó lo mismo, antes había dos partidos, el PSOE y el PP, y hoy nos encontramos con que hay cuatro o cinco. Es probable que en América Latina estos extractores que vemos de la emergencia de nuevos candidatos que rompen con todo es el resultado de que la sociedad hoy ya no está unida en dos, pero nuestro sistema político, para funcionar, requiere dos...

Estamos ante un reto de época, porque se está dando un cambio profundo, y va en la línea de lo que planteás. Estamos asistiendo a un proceso de reconfiguración político global, que se nota en América Latina y en Europa, que yo creo que pasa por dos características: una es la alta fragmentación, la amplitud de la oferta partidaria electoral a la cual estamos asistiendo, y ya dejaron de haber dos grandes ofertas como bien planteabas, hay tres o seis.

Además, pasó por España, donde había un bipartidismo y hoy tenemos el problema de que mañana será una investidura fallida en España, no se sabe qué va a pasar en dos meses, y que además no es nuevo sino que viene produciéndose en los últimos cuatro años, y así podríamos hablar de Bélgica, lo que ha pasado en Italia, lo que ha ido pasando en la propia Alemania, donde ya no están los dos grandes partidos, sino que tuvieron que hacer dos grandes frentes.

Encuesta: Milei encabeza la intención de voto y supera a Massa por 4 puntos

En América Latina viene pasando esto, en la elección chilena ya no había dos grandes partidos, el socialista y la derecha, sino que se rompieron en varios candidatos presidenciales con estructura propia. En Perú nunca había llegado al nivel de atomización partidaria, no sólo a nivel presidencial sino a nivel legislativo.

En el caso ecuatoriano estamos donde los dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta no llegan siquiera a sumar el 50% de los votos que hay porque se quedaron otros tantos candidatos en una asamblea tan fragmentada. Yo creo que sí, que en la Argentina estamos transitando, lentamente, una era de gran desconcierto, incertidumbre y fragmentación, no sólo un proceso fragmentado sino muy volátil.

Utilizo el ejemplo de España, de la importancia que tenía un líder que se llamaba Albert Rivera, de Ciudadanos, donde había muchas encuestas y discusiones políticas, que planteaban que era el futuro presidente de España, por números y afinidad, y hoy no existe Ciudadanos en el tablero político español. Yo creo que la volatilidad es otra característica de época para llegar a entender.

Con esto no digo que le vaya a ocurrir a Milei, sino que hay que tenerlo en cuenta para ponerle un poco de perspectiva a estos cambios profundos que se dan en la política argentina.

La tasa de impaciencia social que elevó a Milei

¿Qué futuro le imaginás a Javier Milei si no gana?

Creo que va a pasar mucho por la victoria, y como planteabas, en el caso de una derrota, depende quién sea el derrotado. Porque si JxC es el derrotado, las derrotas electorales suelen tener consecuencias políticas fortísimas, inclusive aunque estuvieran unidos, que no es el caso, entonces, si Javier Milei cae en una derrota y es el principal opositor, probablemente se quedaría un tiempo más, y en caso de que la oposición no sea exclusiva y monopolizada por él, seguramente lo va a tener más complejo.

Un ejemplo muy interesante es el de Rodolfo Hernández en Colombia, que llegó a pasar a segunda vuelta contra Gustavo Petro, un empresario con unas puestas en escena relativamente parecidas, y hoy no existe en la política colombiana, y han pasado solo 14 meses. Es difícil pronosticar hacia adelante.

¿Quién tiene más posibilidades en un balotaje de ganarle a Milei?

En todos los estudios que hacemos evitamos hablar de segunda vuelta, por ser honestos y rigurosos en el sentido en que en términos estadísticos seria probabilidad condicionada, es decir, estaríamos condicionado tanto lo que piensa la gente para segunda vuelta, que es imposible poder hacerle una pregunta a la ciudadanía con cierta base.

Elecciones 2023: una encuesta da tercero a Milei en territorio bonanerense y Massa sale primero

Bourdieu siempre decía que no le preguntes a la gente aquello que no se ha preguntado la gente, y a mí me parece que la segunda vuelta queda lejos.

Imaginate si se gana la provincia de Buenos Aires, es un escenario a favor de Sergio Massa, ganando Axel Kicillof. Una derrota de la provincia de Buenos Aires, se le pondría muy en contra, en términos de expectativa, a Sergio Massa.

No es lo mismo para Milei que quede con un valor por encima de 40% a que se quede con 34%, porque seguro habría incumplimiento de expectativas.

Me cuesta dar con un mínimo grado de probabilidad lo que pueda ocurrir en segunda vuelta, porque me parece que es un escenario y un partido completamente distinto.

Javier Milei: "Si entramos en la segunda vuelta, ganamos"

Más allá de lo que piensa la gente, ¿creés que son tan distintos los votantes de Bullrich y Massa de los de Milei? ¿Tiene más posibilidades Patricia Bullrich de competirle a Milei por algún grado de similitud en una parte de los votantes que Sergio Massa?

Miramos ese potencial trasvase, pero no hay nada tan claro, porque hoy en día asistimos a tres bloques diferenciados entre sí. No creería que el votante de Bullrich se fuera en una segunda vuelta a Massa contra Milei, ni en el sentido opuesto, ni en el caso opuesto.

El altísimo porcentaje de la ciudadanía votante de Massa, que dice “no contesto” o “no voy”, es muy habitual que en las segundas vueltas caiga la participación. Véase Guatemala, donde el nivel de participación en segunda vuelta, porque los que no tienen candidatos en ese plebiscito prefieren no ir a votar, y creo que es difícil.

No me arriesgaría a decantarme por alguna de las hipótesis, porque vamos percibiendo que son tres sujetos que no están queriendo hoy en día.

Migración del voto: Milei crece, Bullrich suma votantes de Larreta y Massa le "raspa" a Schiaretti

De hecho hay una pregunta que hacemos, y es si los votantes de Milei y Bullrich están queriendo juntarse, más allá de lo electoral si había marcos de entendimiento, y nos sorprendía que había una gran parte que no quieren saber uno con el otro.

Si uno observa los votos de las PASO, la sumatoria de JxC, se asemejan a las PASO de Mauricio Macri en 2015, de hecho pareciera que está un poco en torno a su núcleo duro, pero no dispuesto a tranzar a favor de otro candidato porque les molesta que ese otro les haya robado protagonismo.

¿Se equivoca Macri cuando cree que el voto de La Libertad Avanza es de alguna manera una prolongación del voto de Juntos por el Cambio, y cuando plantea que 2 ⁄ 3 de la sociedad vota en una dirección?

Macri apuesta todo a Bullrich para que caiga Milei

Mauricio Macri se equivoca absolutamente en decir que el voto de LLA y JxC se parece. De hecho, creo que lo peor en política es creer que el voto que te dan en un momento de la historia es para siempre.

Si uno mira la evolución de partidos históricos, el PRI, en México, todavía estaría diciendo que el voto que tiene Morena es de ellos. En España, el Partido Popular podría decir que el voto de Vox es suyo. Creo que las identidades se reconfiguran, se resignifican, se metamorfosean.

Hay una pregunta que hicimos a la ciudadanía, sobre si Mauricio Macri es lo mismo que Javier Milei, y hay una gran mayoría que dice que no.

Rattazzi, Galperin y De Marchi: quiénes están en la mira para el futuro de Milei

Si los veo a los dos en la calle, casi sin que hablen, me doy cuenta que son distintos entre sí, y no solo es una cuestión comunicacional, el corpus ideológico de uno y otro es distinto, las propuestas no son las mismas, pueden tener marcos de entendimientos, pero esa aritmética de sumar siempre para que te salga a favor es muy forzada y creo que la ciudadanía tiene más matices de los que está planteando Macri.

MVB JL