La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, denunció la “persecución K” y publicó en sus redes sociales el testimonio de un trabajador del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) que lidera el exprecandidato de Unión por la Patria, Juan Grabois.

“Conmigo se termina la persecución K”, dice el texto que publicó junto a un video la ex ministra de Seguridad, donde José Ovejero denuncia que desde el movimiento le pidieron que no se saque fotos con la candidata “con la ropa del MTE”.

“Vi que estaba Patricia y yo la quise saludar. Salió el video a la luz, me llamaron del MTE que no podía sacarme foto con la ropa del MTE. Mi voto va a ser para Patricia, por eso me quieren cortar el plan”, dice en el video.

“A José Ovejero, que está en el MTE de Grabois, lo están apretando y amenazando porque paró a saludarme en mi visita a Olavarría”, escribió Patricia Bullrich.

En esa línea, hizo un paralelismo entre Emerenciano Sena, Milagro Sala y Juan Grabois, y agregó: “Emerenciano Sena en Chaco, Milagro Sala en Jujuy y Juan Grabois en la provincia de Buenos Aires, son todos gerentes de la pobreza que montan Estados paralelos con los millones que les entregó el kirchnerismo”.

“A todos aquellos que como él nos acompañan les digo: no tengan miedo. Vamos a terminar con el kirchnerismo y con los gerentes de la pobreza para siempre”, cerró la candidata de Juntos por el Cambio.

Patricia Bullrich fue al barrio Emerenciano en Chaco y la recibieron con un "mándese a mudar"

El tenso momento de Bullrich en el barrio Emerenciano Sena

En su viaje a Chaco para acompañar al gobernador electo Leandro Zdero– que ganó las elecciones de este domingo 17 de septiembre y le arrebató la posibilidad de ser reelecto a Jorge Capitanich– la exministra de Seguridad visitó el barrio Emerenciano, montado por el clan acusado por el crimen de Cecilia Strzyzowski, y fue recibida por un grupo de mujeres que le dijeron "mándese a mudar".

"Hasta ahí no más, señora, con mucho respeto", se la escucha decir a una de las mujeres que estaba en el lugar. Bullrich, como respuesta, le dijo: "Yo puedo andar en mi Patria como quiera".

AG / ED