Lucas Romero opina que el desorden político es una de las causas de la crisis económica. "Hemos llegado a esta circunstancia compleja desde el punto de vista económico porque no se tomaron decisiones", destacó el director de Synopsis.

¿Qué significa cuando en tu último informe marcás que el escenario optimista es cero?

Habitualmente, recibo informes de una consultora económica que analiza diferentes aristas. Las consultoras plantean un escenario base, uno optimista y uno pesimista. A cada uno de esos escenarios les asignan probabilidad de ocurrencia y me causo gracia, hasta me resultó ilustrativo de la coyuntura actual, que al escenario optimista le hayan asignado "cero probabilidad de ocurrencia". Esto marca la perspectiva de buena parte de la opinión pública acerca del corto plazo del país.

También es cierto que no suelen acertar. En el 2017 pronosticaban una Argentina fantástica y terminó sucediendo al revés...

Me gusta mucho que los economistas concluyan sus diagnósticos crudos con el concepto de que la política se tiene que ordenar para poder tener una economía más saludable. Yo lo parafraseo y digo que se tiene que ordenar la macropolítica, eso implica poder generar condiciones para la toma de decisiones.

Si analizamos como hemos llegado a esta circunstancia compleja desde el punto de vista económico. Probablemente, concluyamos que hubieron malas decisiones. Yo agregaría que también llegamos porque no se tomaron decisiones. Esa es la otra dimensión del problema del país.

Cuando uno mira en retrospectiva, en sus últimos dos años de gobierno, Cristina dijo: "para que me voy a poner a arreglar estos desequilibrios, se lo dejo al que viene, los primeros dos años de Macri implicaron un "para qué me voy a poner a arreglar estos desequilibrios si yo tengo que durar y ganar la elección de medio término", los primeros dos años de Alberto fueron la pandemia y los segundos dos fueron una coalición que pareció no estar dispuesta a tomar decisiones y su objetivo era llegar al final del mandato. Da la sensación que el problema es la toma de decisiones.

Para tomar decisiones, tiene que haber consenso. Por carácter transitivo, podríamos decir que el problema es la grieta.

Exactamente y podría agregar que en los últimos años desarrollamos una intolerancia al diálogo político. Eso también es parte del problema. La gente no permite que los dirigentes dialoguen y puedan ponerse de acuerdo.

¿El ejemplo es Larreta, que sacó apenas el doble de votos que Grabois y con muchísimo más presupuesto?

Si uno mira lo que está pasando en el fenómeno político actual, hay una probabilidad de ocurrencia de que los argentinos elijamos al presidente más débil de la historia democrática reciente.

Es casi como que la resolución final va a llevar a que naturalmente tengamos que habilitar las instancias de diálogo. Cuando uno proyecta a Javier Milei en Casa Rosada, analiza las condiciones de gobernabilidad y se vuelve difícil pensar en cómo va a funcionar el proceso de toma de decisiones.

Hasta el momento se decía que Bullrich no medía bien porque confrontaba con un kirchnerismo que ya no es tan relevante en la política nacional como en otros años. ¿Creés que el escándalo de Insaurralde la puede beneficiar?

Coincido en que esa estrategia de Patricia Bullrich es inconveniente porque, en términos objetivos, estamos en el momento de mayor debilidad política del kirchnerismo y ofrecerse para terminar con algo que pareciera estar en un proceso de composición, no parece ser lo más entretenido.

Si uno mira la escena, la peor noticia que recibió Bullrich en las PASO no fue salir segunda, sino haber perdido con Milei. Porque él es un competidor para ella en la representación de la demanda de cambio en una escena donde buena parte de los votantes están demandando cambio. Bullrich necesitaba una estrategia defensiva ante el riesgo de la escena de Milei liderando la intención de voto.

Esto lo traigo a colación, porque Milei también es un instrumento que se ofrece para terminar con el kirchnerismo. ¿Por qué mi estrategia sería ofrecerme para lo mismo que se ofrece mi principal amenaza? Creo que hubiese sido más inteligente tener una estrategia de confrontación hacia Milei.

El tema de Martín Insaurralde pone el foco en la necesidad de dar vuelta la página, pero justamente Milei hace foco en eso. El problema de Bullrich no es que ella pueda convencer a la gente de su capacidad de terminar con el kirchnerismo, sino es explicar cuál es su activo diferencial frente a Milei. Creo que lo tiene porque cuenta con un espacio político detrás, poder territorial y capacidad de gobernabilidad.

Se ha demorado mucho la campaña de Patricia Bullrich en entender cuál era la estrategia dominante, y hoy viene corriendo atrás en los posicionamientos porque ahora tiene un problema para retener el voto de Horacio Rodríguez Larreta y también para retener el propio.

¿El debate del domingo puede modificar quién entre al balotaje?

En términos históricos, no hay evidencia de que los debates produzcan grandes transformaciones en los escenarios electorales. El debate del domingo era una gran oportunidad porque la economía era un eje y podía ser corrosivo para Sergio Massa, además, estaba el tema de Insaurralde.

Da la sensación de que no se aprovechó la circunstancia por los candidatos opositores. No creo que ninguno de los candidatos principales haya podido resaltar, y me da la impresión que tendría que pasar algo muy anómalo en el próximo debate para que se pueda producir un cambio significativo en las elecciones.

Creo que hay dos factores mucho más relevantes que el debate y son las derivaciones que pueda tener el caso de Insaurralde en la opinión pública y el proceso económico. Quedan dos semanas y media en las que habrá que ver de qué forma se mueve el dólar, porque es una variable muy sensible en la opinión pública.

Si la gente ve inestabilidad financiera se va a seguir alimentando la sensación de que el Gobierno no está en control del proceso económico y eso puede ser corrosivo para el oficialismo.

