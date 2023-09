Diego Reynoso: "Esta elección la tendría que haber ganado Larreta"

El director Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública en Universidad de San Andrés, Diego Reynoso, aseveró que los análisis indican que "el voto a Milei se solidificó". El eventual balotaje entre Sergio Massa y el referente libertario, el decaimiento de Patricia Bullrich y escenarios posibles de las elecciones de octubre, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Se podría inferir que, si no entra Patricia Bullrich y quien entra al balotaje termina siendo Sergio Massa, y culmina habiendo seis puntos del peronismo de Córdoba, que si la alianza con el peronismo de Córdoba se hubiera llevado adelante, quien entraría al balotaje sería Juntos por el Cambio? ¿Se podría inferir entonces que, en aquel punto, Horacio Rodríguez Larreta tenía razón?

Es posible.

Esta elección la tendría que haber ganado Larreta. Me da la impresión de que los votantes de Juan Schiaretti o del peronismo federal de las provincias del centro del país tenían más chances de pertenecer a la coalición si Larreta hubiera ganado.

Actualmente, el escenario es otro, y me da la impresión de que Juntos por el Cambio entra en otro proceso, uno en el cual de materializarse la tendencia, no solamente que la encuesta de la universidad está señalando sino que todas las encuestas de manera concomitante lo están indicando, en la que queda tercero y ahí empieza otro problema que es el desalineamiento de los dirigentes de los diferentes partidos que conforman Juntos por el Cambio.

La única manera de hacer análisis es hacer contrafáctica. Como usted dice, eso hubiera sido posible si ganaba Larreta. Siguiendo aquello de que son tres elecciones y de quien gana la interna puede no ser el mejor candidato para la primera vuelta, y quien puede ser el mejor para la segunda vuelta puede no serlo para la segunda, estamos frente a estas situaciones de cómo se reconfigura el mapa político argentino.

Siguiendo en ese análisis, ¿es correcto decir de que, en realidad, la pérdida de votos de JxC obedece a la interna, como se escucha de manera recurrente, a una interna que fue excesiva, dañina o extremadamente dura entre sus componentes, creando una falta de cohesión entre todos los seguidores de JxC? ¿O que en 2021 lo que se votaba era una legislativa y no una decisión de presidencia y política económica nacional, y que en 2023 sí se elige una política económica porque es la función casi principal del Poder Ejecutivo nacional? En ese caso, ¿el recuerdo del fracaso económico de Macri pesa, mientras que en las legislativa no pesaba?

Desde 2015 que Juntos por el Cambio se cristalizó en el escenario político de Argentina. Estabilizó un 40% del electorado. En 2015 sacó 40%, en 2017 41% o 42%, en 2019 41% y lo mismo en 2021. Hay un 40% del electorado que fue expresado por esa coalición.

Previamente a la existencia de Cambiemos o Juntos por el Cambio, eso estaba disperso en muchos partidos, entre el socialismo, la UCR, Coalición Cívica, entre otras.

El mismo peronismo cordobés que en las elecciones provinciales votaba al peronismo cordobés, pero en las nacionales a JxC es parte de esto...

Siempre fue, durante la hegemonía de esos 12 años del Frente para la Victoria, una expresión disidente del peronismo con Roberto Lavagna, Eduardo Duhalde, los Rodríguez Saá, algo del 8% más o menos.

Al Frente para la Victoria le costaban mucho las elecciones de medio término, incluso en sus años de hegemonía, porque caía siempre al 35% o 36%.

Desde que se estabilizó ese votante, lo que lo mantuvo cristalizado y generó cohesión fue la presencia del peronismo competitivo. Incluso cuando, en 2017, el peronismo estalla en tres partes: Unión Ciudadana, PJ y el Frente Renovador, Juntos por el Cambio hace una excelente elección de medio término y les gana a todos, con 40 o 42 puntos.

En 2019, cuando se juntan en el Frente de Todos nuevamente, el peronismo llega a 50% y JxC sigue manteniendo el 41% de los votos. ¿Qué pasó desde el 2021 para acá? El peronismo se desintegró. No es que se dividió, sino que desalinearon los votantes peronistas, porque ahora la oferta política no es que el oficialismo saca el 29% o 30%, según las encuestas, 21% Massa y 6% Grabois, porque hay otra oferta peronista que le quita otra proporción del voto. No pasó eso, se desalineó el elector peronista.

Al pasar eso, mi impresión es que el elector de JxC también pierde cohesión porque ya no tiene en frente aquello a lo que había que ganarle porque ya está derrotado. Eso está relacionado con un error en la estrategia de Bullrich de centrarse en acabar al kirchnerismo, en donde la gente ya no está percibiendo al kirchnerismo con el poder electoral y la capacidad de gobierno que tenía como lo percibía hasta el 2019 o 2021.

Esa desintegración del peronismo, de cualquier forma, sin embargo no impide que pase a segunda vuelta, de acuerdo a tu encuesta. ¿Es correcto asignarle el motivo del retroceso de JxC exclusivamente a la interna, que había parecido satisfactoria en 2021, incluso que sumaba votos, o al fracaso económico del gobierno de Cambiemos cuando era presidente Macri?

Hay un mix de estos dos factores, pero el principal factor es exógeno en la descomposición dentro de la coalición.

Hasta hace muy poco, siempre teníamos una tesis muy compartida entre todos. Creo que la escribí en Perfil, y decía que la condición de supervivencia de una coalición es la supervivencia de la otra, porque la heterogeneidad que hay adentro de las coaliciones hace que lo único que los tiene cuestionados el rival.

El adversario. En la elección externa, los grupos se cohesionan, primer axioma de sociología...

Exacto.

Vos mismo estás planteando que la otra coalición, a pesar de que se desintegra, mantiene un 30% de los votos del país, que es poco para el peronismo, pero mayor que la de JxC.

Claro.

Pero podría haber pasado al revés, y estaríamos haciendo la hipótesis de "fue lo de Alberto Fernández", y si fue por Alberto, "fue por Mauricio Macri también", y lo fue también. Pero si no hubiera emergido esta tercera fuerza que canalizó todo el desencanto, las dos coaliciones hubieran mantenido un nivel de competencia muy alto, pese a que las últimas dos experiencias de gobierno fueron fallidas y no lograron alcanzar los objetivos que tenían.

¿Es correcto suponer que, si la mayoría de las encuestas daban a Milei tercero y en las PASO terminó primero, Bullrich, que aparece tercera, pudiera terminar segunda? ¿Tenés algún temor respecto a la "mala praxis" en el análisis de los estudios de opinión pública, en las problemáticas que enfrentan los estudios de opinión pública en un contexto donde la gente se comporta distinto dando respuestas?

Por eso hacemos muchas preguntas respecto de calibrar el cambio de comportamiento electoral. Preguntamos: ¿vas a cambiar el voto?, ¿no lo vas a cambiar?, ¿cuándo tomás la decisión?, tratando de analizar bien la respuesta que dio acerca de su preferencia.

Ahora, hay una ventaja para esta próxima elección, y es que, como ya tenemos la distribución del voto previo, nuestra forma de ponderar los datos es mucho más fina que la forma que teníamos para ponderar los datos para las PASO. Entonces, diría que estas mediciones son más precisas, con el margen de error de un ejercicio de muestreo, que la de las PASO.

Hace poco tenía una charla con colegas y amigos que están involucrados de alguna manera a la campaña de Bullrich y, cuando les mostraba los números de que Bullrich le ganaba 18 a 11 a Larreta (finalmente ganó 17 a 11), ellos me decían burlándose "todas las encuestas nos dan arriba, ya les ganamos". Por lo tanto, les contaba que cuando charlaba con la gente de Larreta, mucha gente del workroom de Larreta te decía "olvidate, nosotros tenemos encuestas que nos dicen que vamos ganando dos o cuatro puntos arriba", y yo les respondía, "me da la impresión de que esta conversación ya la tuve, pero antes con los rivales internos de ustedes".

lejandro Gomel (AG): Muy interesante el estudio. Ahí Milei aparece como "invencible", ¿es seguro que estará en el balotaje o, dentro de estos cambios y mutaciones del voto, hay alguna posibilidad de que haya sorpresas?

Si proyecto, Milei sacaría 35% y Massa 30%. Si sigo con el ejercicio de que tenemos, hay un margen de error de 3,16%. Milei podría estar en 32% y Massa en 33%. Todo eso es posible. Lo que no sería posible es que Milei caiga a 22 o 23 puntos. Todo indica que el voto a Milei se solidificó, incluso hay un fenómeno nuevo, que es que la gente que antes no te reconocía que iba a votar a Milei, hoy te dice "lo voté y lo voy a volver a votar".

Retrospectivamente, reconocen un comportamiento que antes no reconocían. Es el que más retiene el voto.

AG: ¿Dejó de ser un voto avergonzante?

Exacto.

La gente lo declara. Por eso permite hacer mejor el ajuste y no se trata de ver otras variables para determinar si esto se correlaciona o no con el voto a Milei y demás.

En ese sentido, quizás hubiera sido mejor candidato en la primera vuelta quien perdió la interna de Juntos por el Cambio. ¿Puede ser que ahora quien se queda afuera del balotaje sería la mejor candidata para ganar en segunda vuelta? ¿Bullrich tiene más posibilidades si pasa a una segunda vuelta de ganarle a Milei que Massa?

Los números nos dicen eso. Pero si pongo en una recta, los tres candidatos con más chances de ganar o que tienen más votos, Milei estaría más hacia la derecha, Massa sería el candidato con más volumen hacia algún lugar de la izquierda de esa escala, y en el medio de los dos quedó Bullrich. Ella juega para un lado o para el otro, los otros dos tienen más volumen.

Entonces, si no estuviera Milei, sus votantes tendrían más cerca a Bullrich que a Massa y así derrotar a Massa. Si no estuviera Massa y Bullrich fuera la candidata frente a Milei, los votantes de Massa tendrían con todo el dolor del alma más cerca a Bullrich.

El problema ahora es que, si no está Bullrich, no es claro que esos votantes se vayan necesariamente a Massa o a Milei. Habría que competir por esos votantes. Bullrich podía haber tenido una ventaja estratégica si pasaba al balotaje, pero quedó desplazada la competencia de la atención pública.

Pero vale, por lo menos para el análisis de las ciencias políticas, que quien era la mejor candidata para ganar la interna no es la mejor para pasar a la segunda vuelta, pero sería la mejor para ganar en segunda vuelta. Lo que demuestra es que este sistema, en tres escalones, tiene complejidades propias e intrínsecas del sistema en sí mismo. Lo que demuestra cuán infinitesimal es nuestra capacidad de seres humanos de prever el futuro o siquiera ser agentes en algo de ese futuro, cuántas fuerzas superiores a nosotros mismos construyen nuestra vida. Como en aquella frase de que la vida es aquello que pasa mientras hacemos planes, ¿no?

De John Lennon.

