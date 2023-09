El comportamiento del voto: antes y más allá del 22 de octubre

La encuesta realizada entre el 14 y 25 de septiembre, a cargo de Diego Reynoso, nos aproxima un panorama electoral previo a las elecciones del 22 de octubre, según informó Claudio Mardones en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

En la última edición de septiembre de la encuesta de satisfacción política y opinión pública de la Universidad de San Andrés, realizada entre el 14 y el 25 de septiembre, se revela un panorama electoral marcado por distintos niveles de incertidumbre.

Votos seguros

El primer indicador analizado es la intención de voto para octubre, la cual, sin proyectar a los indecisos, sitúa a Javier Milei en el primer lugar con un 24,2%, seguido por Sergio Massa con un 20,8%, Patricia Bullrich con un 18,4%, Juan Schiaretti con un 4,2% y Myriam Bregman con un 2,1%.

Votos indecisos

Las proyecciones muestran un 3,8% de votos en blanco, un 3% de encuestados que no asistirán a votar, un 14,7% que aún no ha decidido y un 8,7% que prefiere no responder.

En el caso de los indecisos, las cifras cambian, otorgando a Milei un 34,7%, a Sergio Massa un 29,8%, dejando a Patricia Bullrich con un 26,4%, a Juan Schiaretti con un 6% y a Myriam Bregman con un 3%, mientras que el voto en blanco se mantiene en un 3,8%.

¿Qué pasaría en un posible balotaje?

En caso de confirmarse este escenario, es muy probable que se llegue a un balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa. Sin embargo, surge la interrogante sobre cómo se comportaría el electorado en ese eventual balotaje.

Según la misma encuesta, el 55% de los encuestados afirma no tener intención de cambiar su voto, el 6% prefiere no responder, el 23% no está seguro y el 16% considera cambiar su elección.

¿Cuándo se realiza la decisión del voto?

Además, la encuesta proporciona datos sobre el momento de decisión del voto: el 8% asegura votar siempre al mismo partido, el 28% decide en base a los candidatos, el 20% toma su decisión durante la campaña, el 7% opta entre 15 días y un mes antes, mientras que el 4% lo hace una semana antes.

Sorprendentemente, el 16% decide en los días anteriores y el 7% toma la decisión en el cuarto oscuro.

Queda por verse cómo estos porcentajes evolucionarán tras el debate presidencial programado para el próximo domingo.

